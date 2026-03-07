Şirket Fonlarını Kripto Yatırımına Aktaran Eski CFO İki Yıl Hapis Cezası Aldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde, bir teknoloji şirketinin eski mali işler sorumlusu Nevin Shetty, şirket hesabından 35 milyon doları kişisel kripto para yatırımına aktardığı gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. 42 yaşındaki Shetty, işten çıkarılacağını öğrendikten sonra bu fonları kendi yan girişimi HighTower Treasury üzerinden merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerine yatırdı. Ancak 2022’de kripto piyasasının hızlı değer kaybı sonrası yatırım başarısız oldu ve şirket ciddi zarara uğradı.

Kripto Yatırımı ve Büyük Kayıp

Shetty, üst düzey yönetici olarak görev yaptığı özel yazılım şirketinde hazırlanan yatırım politikasına rağmen, şirket fonlarının önemli bir kısmını HighTower Treasury adlı girişimine yönlendirdi. Yatırılan tutar, merkeziyetsiz finans protokollerine aktarılırken yıllık yüzde 20’nin üzerinde getiri vaat eden platformlara dağıtıldı.

İşlem başlangıcında, yatırım ilk ayda 133 bin dolar civarında kâr getirse de, Terra ekosisteminin çöküşü ve ardından kripto piyasasında yaşanan sert düşüş, tüm yatırımı neredeyse sıfırladı. HighTower’ın portföy değeri yaklaşık 35 milyon dolardan hızla eridi.

Kayıpların ardından, Shetty durumu şirkete bildirdi ve kısa süre içinde görevine son verildi. Kripto piyasasının dalgalanmasının şirket üzerindeki etkileri ise çok daha geniş oldu.

Şirket ve Çalışanlar Üzerindeki Etkiler

Mahkeme belgelerine göre, şirketin uğradığı finansal kayıp, faaliyetlerini sürdürmesini tehlikeye attı. Şirket bu süreçte ayakta kalabilmek için yaklaşık 60 çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı. ABD Bölge Yargıcı Tana Lin, olayın şirket için “belirgin ve ağır” sonuçlara yol açtığına dikkat çekti.

Savcılık makamı Shetty’nin eylemlerinin çalışanlar ve şirket için kalıcı zararlara yol açtığı görüşünü savundu. Söz konusu olay sonrası Shetty hakkında dokuz yıl hapis cezası talep edilse de, mahkeme nihayetinde iki yıl hapis cezası verdi.

ABD Bölge Yargıcı Tana Lin, kaybın şirketi neredeyse kapanma noktasına getirdiğini ifade etti.

Hapis ve İleriye Dönük Yasal Kısıtlamalar

Shetty, iki yıl hapis cezasının yanı sıra 35 milyon dolardan fazla tazminat ödemeye mahkûm edildi. Ayrıca, ceza süresinin ardından üç yıl süreyle gözetim altında tutulacak. Yargı kararı gereği, Shetty’nin bundan sonra herhangi bir şirketin yönetiminde görev alabilmesi de mahkeme onayına bağlı olacak.

Olay, ABD’de kripto yatırımlarının riskleriyle ilgili önemli bir örnek olarak öne çıktı. Son dönemde ülke genelinde kripto para sahiplerini hedef alan çeşitli fiziksel saldırı ve dolandırıcılık vakalarında da artış göze çarpıyor. Güvenlik araştırmacısı Jameson Lopp’un kamuya açık veritabanına göre, yalnızca 2025’te yaklaşık 70 benzer olay rapor edildi.

Uzmanlar, suçluların çevrimiçi ortamda kişisel verilerden yararlanarak kripto yatırımcılarını hedef aldığını ve gençleri bu işlere dahil ettiğini belirtiyor.