Bitcoin’in Piyasa Döngüsünde Orta Aşama Sinyali: NUPL-MVRV İndeksi 0,33 Seviyesine Yükseldi

Zincir üstü veri analisti Axel Adler Jr, 7 Mart tarihinde Bitcoin için NUPL-MVRV Harmonik Kompozit endeksinin 0,33 seviyesine ulaştığını açıkladı. Adler, bu seviyenin piyasadaki mevcut döngünün orta aşamasını yansıttığını belirtiyor. Geçmiş döngülerde piyasa dipleri genellikle eksi 0,50 düzeylerinde kendini gösteriyordu. Şu anki seviye ise önceki ayı piyasası diplerine göre oldukça yukarıda yer alıyor.

İndeksin Yapısı ve Anlamı

NUPL-MVRV Harmonik Kompozit endeksi, iki zincir üstü metriğin birleşimiyle elde ediliyor. Bunlardan ilki olan NUPL (Net Gerçekleşmemiş Kâr ve Zarar), Bitcoin yatırımcılarının toplam gerçekleşmemiş kâr ya da zararlarını piyasa değeri üzerinden ölçüyor. MVRV ise Bitcoin’in güncel piyasa değerini, dolaşımdaki tüm coin’lerin toplu maliyetine göre kıyaslıyor. İki göstergenin harmanlanması ise daha istikrarlı ve sağlıklı piyasa döngüsü analizi yapılmasını sağlıyor.

Grafikte kompozit endeks turuncu ve kırmızı renklerle gösteriliyor. 0,8’in üstü geçmişte döngü zirvelerinin görüldüğü bölgeyi temsil ediyor. Sıfırın altındaki pembe alanlar ise tarihteki döngü diplerine karşılık geliyor. Siyah eğri ise Bitcoin fiyatını logaritmik ölçekte takip ediyor.

Bitcoin’in piyasa döngüsünün orta aşamasında olduğu, NUPL-MVRV Harmonik Kompozit endeksinin 0,33 seviyesine gelmesiyle gösteriliyor. Geçmiş döngü dipleri ise genellikle eksi 0,50 civarında oluştu. Ayrıca grafikte, döngü diplerinin yıllar içinde yukarı kaymaya başladığı gözlemleniyor. Bu da piyasanın çöküşlerinde görülen sert düşüşlerin giderek azaldığını işaret ediyor.

Döngü Diplerinde Yükseliş Eğilimi

Verilere göre, 2015 yılındaki dip, negatif bölgede en derine inileni olarak kayda geçti. 2019 düzeltmesinde ise dip bu kadar aşağılara inmedi. 2022 yılında gözlenen piyasa dibinde ise negatif 0,50 seviyelerine kadar gerilese de, önceki yıllara kıyasla daha hafif geçtiği görüldü. Zamana yayıldıkça, her yeni döngüde yaşanan toparlanmaların daha az şiddetli olduğu dikkat çekiyor.

Bu eğilim sürdüğü takdirde, bir sonraki piyasa dibinin negatif 0,50 bölgesine ulaşmadan gerçekleşebileceği değerlendiriliyor. Yatırımcılar için bu, aşırı korku sinyallerinin geçmişe oranla farklı şekilde yorumlanmasını gerektirebilir. Düşüş döneminin dibinin negatif 0,20 seviyesinde oluşması, yine de kayda değer bir döngü tabanına işaret edebilir.

Güncel Seviye ve Döngü Pozisyonu

Endeksin 0,33’te olması, nötr çizgi ile geçmiş zirve bölgesi olan 0,80’in ortalarında bir noktaya karşılık geliyor. Bu durum, piyasanın henüz düşük seviyelerden toparlandığını ancak önceki boğa sezonlarının son evresine yaklaşmadığını gösteriyor. Mevcut gösterge, dengenin sağlandığı bir orta fazı işaret ediyor.

Analist Adler, tam bir piyasa kapitülasyonu sinyalinin henüz teyit edilmediğini, ancak endeksin aynı zamanda bir zirveye de işaret etmediğini belirtti. Orta aşama pozisyonu, piyasada önceki düzeltmenin etkisinin azaldığı ve yeni bir yön arayışının yaşandığı döneme denk geliyor.