Winvest — Bitcoin investment
Ethereum (ETH)

Culper Research’ün Ethereum Raporu Can Sıkıcı, BlackRock Ödeme Kısıtlaması ve Diğerleri

Özet

  • Fusaka güncellemesinin blok alanını artırdığını ve ücretlerin yaklaşık %90 oranında düştüğünü hatırlatan Culper Research analistleri bunun stake ekonomisini olumsuz etkileyeceğinden bahsediyor.
  • Culper Research analistleri işlem aktivitesindeki artışın ve aktif adreslerin yükseliş eğilimi olarak gösterilmesinin, gerçek bir benimseme değil, spam ve zehirleme saldırıları tarafından yönlendirildiğini düşünüyor.
  • BlackRock 26 milyar dolarlık HPS Kurumsal Kredi Fonu'nda yatırımcı çekimlerini kısıtladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 74 bin dolara ulaştıktan sonra yeniden zirveyi açığa satış fırsatına çevirenler haklı çıktı. Yazı hazırlandığı sırada BTC 68.490 dolara gerilemiş durumda ve hafta sonuna iyi bir havada girmiyoruz. Culper Research tarafından hazırlanan Ethereum raporu ETH fiyat görünümünü olumsuz etkilerken BlackRock ödeme kısıtlamalarına başladı. Neler oluyor?

İçindekiler
1 Culper Research: Ethereum ve Geleceği
2 BlackRock Ödeme Kısıtlaması

Culper Research: Ethereum ve Geleceği

Analistler alışık olduğumuzun aksine Ethereum için düşüş eğilimli rapor yayınladı. Fusaka güncellemesinin blok alanını artırdığını ve ücretlerin yaklaşık %90 oranında düştüğünü hatırlatan Culper Research analistleri bunun stake ekonomisini olumsuz etkileyeceğinden bahsediyor.

Ağ verimliliği, kapasitesi, hızlı artıyor olsa da gelirler tam tersini yaşıyor. Eğer hızlı biçimde Ethereum ağında RWA patlaması görmezsek veya on-chain faaliyeti uçuracak başka gelişmeler olmazsa Ethereum’un gelişmesi ETH fiyatının aleyhine sonuçlar doğuracak.

Culper Research analistleri BitMine’ı eleştirmeye devam ediyor ve işlem aktivitesindeki artışın ve aktif adreslerin yükseliş eğilimi olarak gösterilmesinin, gerçek bir benimseme değil, spam ve zehirleme saldırıları tarafından yönlendirildiğini savunuyorlar. Bitmine, toplam ETH staking pazarının önemli bir kısmını temsil etmeye başlarken stake yapısının gelir düşüşü nedeniyle bozulması BMNR kayıplarıyla güçlü bir düşüş sarmalını tetikleyebilir.

BlackRock Ödeme Kısıtlaması

Bugünlerde özel kredi piyasasında ciddi bir “likidite sınavı” yaşanıyor. Mart 2026 itibarıyla sektörün devleri olan BlackRock, Blackstone ve Blue Owl’un karşı karşıya kaldığı büyük çaplı geri çekilme talepleri bugünün de gündeminde kendine yer buldu. Bloomberg’in bugün (6 Mart 2026) geçtiği bilgilere göre, BlackRock 26 milyar dolarlık HPS Kurumsal Kredi Fonu’nda yatırımcı çekimlerini kısıtladı.

Özel kredi fonlarının büyük bir kısmı yazılım ve teknoloji şirketlerine borç vermiş durumda. Yatırımcılar, bu şirketlerin yapay zeka tarafından “disrupt” edilmesinden (işlevsiz bırakılmasından) korkuyor. BlackRock’ın yakın zamanda bir kredisini (Infinite Commercial Holdings) “sıfır” değerine çekmesi (write-down), portföylerdeki diğer kredilerin kalitesine dair şüphe uyandırdı ve tüm bunlar bir bütün olarak bir nevi bankrun’a neden oluyor.

Peki çekim yoğunluğu neden sorun teşkil ediyor? Bu fonlar 3-7 yıllık uzun vadeli krediler veriyor, ancak bireysel yatırımcılara “çeyreklik bazda çıkış” imkanı sunuyor. Herkes aynı anda kapıya yönelince, fonlar doğal olarak bu nakdi sağlamakta zorlanıyor.

Piyasalar birçok yönden hiç normal şartlara sahip değil;

  • Bitcoin güne yüzde 5’e yakın kayıpla devam ederken pandemiden bugüne en büyük ikinci iş revizesi geldi.
  • Petrol fiyatları 4 ayda %60 artarak 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dahası Katar Enerji Bakanı iki hafta içinde varil fiyatın 150 dolara yükselebileceğini öngörüyor.
  • Benzin fiyatları Aralık 2025’ten bu yana %20’den fazla arttı.
  • ABD ÜFE enflasyonu beklenmedik bir şekilde Temmuz 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
  • 10 yıllık tahvil faizi bu hafta +20 baz puan arttı.
  • Magnificent 7 şirketlerinden 2026’da 600 milyar doların üzerinde AI yatırımı bekleniyor.
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Pulse Wallet’tan Ethereum Uygulama Katmanına Yönelik Yenilik Vurgusu

Ether Borsalardaki Arzında Tarihi Düşüş: Fiyat Hareketi İçin Gözler Talepte

Ethereum’da “Sanctuary Tech” Dönemi Mi Başlıyor? Vitalik Buterin’den Yeni Yol Haritası

Ethereum’da Dev Çıkış: Borsalardan Milyonlarca ETH Çekiliyor

Ethereum Blok Oluşturma Sürecinde Yeni Tasarımlar ve Merkezileşme Uyarısı

Ethereum 2.000 Doları Yeniden Geçti, Bitmine 4,47 Milyon ETH ile Alımlarını Artırdı

Ethereum’da Balina Hareketi: Yüklü ETH Satışı, Altına Geçiş ve Piyasa Dinamikleri

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de 68.500 Dolar Seviyesi Hafta Sonu İçin Kritik Eşik Olarak Öne Çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de 68.500 Dolar Seviyesi Hafta Sonu İçin Kritik Eşik Olarak Öne Çıktı
Kripto Para
Kazakistan Merkez Bankası dijital varlık odaklı yatırım planını açıkladı
Kripto Para
Bitcoin’de Uzun Vadeli Sahipler 8 Ayın Ardından Yeniden Birikime Geçti
Kripto Para
George Cottrell’ın Polymarket Üzerinde Kaybettiği 550 Bin Dolarlık İran Bahsi Kripto Piyasasını Gündeme Taşıdı
Kripto Para Hukuku
Stablecoin Piyasasında 312 Milyar Dolar ile Rekor Seviyeye Ulaşıldı
STABILCOIN
Lost your password?