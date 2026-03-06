Culper Research’ün Ethereum Raporu Can Sıkıcı, BlackRock Ödeme Kısıtlaması ve Diğerleri

Bitcoin 74 bin dolara ulaştıktan sonra yeniden zirveyi açığa satış fırsatına çevirenler haklı çıktı. Yazı hazırlandığı sırada BTC 68.490 dolara gerilemiş durumda ve hafta sonuna iyi bir havada girmiyoruz. Culper Research tarafından hazırlanan Ethereum raporu ETH fiyat görünümünü olumsuz etkilerken BlackRock ödeme kısıtlamalarına başladı. Neler oluyor?

Culper Research: Ethereum ve Geleceği

Analistler alışık olduğumuzun aksine Ethereum için düşüş eğilimli rapor yayınladı. Fusaka güncellemesinin blok alanını artırdığını ve ücretlerin yaklaşık %90 oranında düştüğünü hatırlatan Culper Research analistleri bunun stake ekonomisini olumsuz etkileyeceğinden bahsediyor.

Ağ verimliliği, kapasitesi, hızlı artıyor olsa da gelirler tam tersini yaşıyor. Eğer hızlı biçimde Ethereum ağında RWA patlaması görmezsek veya on-chain faaliyeti uçuracak başka gelişmeler olmazsa Ethereum’un gelişmesi ETH fiyatının aleyhine sonuçlar doğuracak.

Culper Research analistleri BitMine’ı eleştirmeye devam ediyor ve işlem aktivitesindeki artışın ve aktif adreslerin yükseliş eğilimi olarak gösterilmesinin, gerçek bir benimseme değil, spam ve zehirleme saldırıları tarafından yönlendirildiğini savunuyorlar. Bitmine, toplam ETH staking pazarının önemli bir kısmını temsil etmeye başlarken stake yapısının gelir düşüşü nedeniyle bozulması BMNR kayıplarıyla güçlü bir düşüş sarmalını tetikleyebilir.

BlackRock Ödeme Kısıtlaması

Bugünlerde özel kredi piyasasında ciddi bir “likidite sınavı” yaşanıyor. Mart 2026 itibarıyla sektörün devleri olan BlackRock, Blackstone ve Blue Owl’un karşı karşıya kaldığı büyük çaplı geri çekilme talepleri bugünün de gündeminde kendine yer buldu. Bloomberg’in bugün (6 Mart 2026) geçtiği bilgilere göre, BlackRock 26 milyar dolarlık HPS Kurumsal Kredi Fonu’nda yatırımcı çekimlerini kısıtladı.

Özel kredi fonlarının büyük bir kısmı yazılım ve teknoloji şirketlerine borç vermiş durumda. Yatırımcılar, bu şirketlerin yapay zeka tarafından “disrupt” edilmesinden (işlevsiz bırakılmasından) korkuyor. BlackRock’ın yakın zamanda bir kredisini (Infinite Commercial Holdings) “sıfır” değerine çekmesi (write-down), portföylerdeki diğer kredilerin kalitesine dair şüphe uyandırdı ve tüm bunlar bir bütün olarak bir nevi bankrun’a neden oluyor.

Peki çekim yoğunluğu neden sorun teşkil ediyor? Bu fonlar 3-7 yıllık uzun vadeli krediler veriyor, ancak bireysel yatırımcılara “çeyreklik bazda çıkış” imkanı sunuyor. Herkes aynı anda kapıya yönelince, fonlar doğal olarak bu nakdi sağlamakta zorlanıyor.

Piyasalar birçok yönden hiç normal şartlara sahip değil;

Bitcoin güne yüzde 5’e yakın kayıpla devam ederken pandemiden bugüne en büyük ikinci iş revizesi geldi.

güne yüzde 5’e yakın kayıpla devam ederken pandemiden bugüne en büyük ikinci iş revizesi geldi. Petrol fiyatları 4 ayda %60 artarak 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dahası Katar Enerji Bakanı iki hafta içinde varil fiyatın 150 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Benzin fiyatları Aralık 2025’ten bu yana %20’den fazla arttı.

ABD ÜFE enflasyonu beklenmedik bir şekilde Temmuz 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

10 yıllık tahvil faizi bu hafta +20 baz puan arttı.

Magnificent 7 şirketlerinden 2026’da 600 milyar doların üzerinde AI yatırımı bekleniyor.