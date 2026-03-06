Bitcoin’de 68.500 Dolar Seviyesi Hafta Sonu İçin Kritik Eşik Olarak Öne Çıktı

Bitcoin, 6 Mart tarihinde 68.619 dolara gerileyerek son 36 saatlik dönemde yaşadığı hızlı değer kaybını sürdürdü. Fiyat, geçen hafta görülen 73.600 dolarlık zirveden düşüşe geçtikten sonra 70.000 doları ve ardından 69.600 ile 69.000 doları kısa aralıklarla aşağı yönlü kırdı. Bu süreçte Bitcoin’in saatlik bazda yüzde 0,99 oranında düşüş yaşadığı görüldü.

Hızlı Düşüş Temposu ve Grafikteki Görünüm

Bitcoin’in 4 Mart’ta 67.800 dolar seviyesinden başlayıp 5 Mart’ta 73.600 dolara ulaşması sonrasında, peş peşe gelen satışlarla fiyat yaklaşık 5.000 dolar geriledi. Özellikle fiyatın 73.600’dan 72.400’e, ardından 71.200, 70.400 ve 69.200 dolara kadar basamaklar halinde düşmesi sırasında anlamlı bir toparlanma görülmedi. Her yeni destek bölgesi kısa süreli olarak tutunsa da ardından hızlı biçimde kırıldı. Satışların genel olarak düşük hacimli ilerlemesi, bu hareketliliğin büyük kurumsal satışlardan kaynaklanmadığına, piyasa katılımcılarının alım tarafında beklemeyi tercih ettiğine işaret etti.

Destek Bölgesinin Önemi ve Analist Yorumları

Kripto para piyasasında GainMuse takma adını kullanan trader 68.500 dolar seviyesini önemli bir eşik olarak işaret etti. Analize göre, bu seviyenin altında yaşanacak bir hareket, haftanın başında görülen ve yükselişe işaret eden trend yapısını geçersiz kılabilir. 68.500 dolar üzerinde kalındığı sürece düşüş, yukarı yönlü aralığın yeniden test edilmesi olarak yorumlanıyor. Ancak bu fiyatın altında trend görünümünün değişeceği ifade ediliyor.

GainMuse’un değerlendirmesine göre, “68.500 doların üzerinde kalındığında yukarı hareket potansiyeli korunuyor. Buradan alınacak bir tepki fiyatın yeniden 73.500 dolara kadar yükselmesini sağlayabilir.”

Şu anda Bitcoin, söz konusu kritik seviyenin yalnızca 119 dolar üzerinde hareket ediyor. Hafta sonu piyasalarında hacmin düşük olmasının, agresif bir satış baskısı halinde bu seviyenin kısa sürede kırılma riskini artırdığı belirtiliyor.

Hafta Sonu Riskleri ve Piyasa Dinamikleri

Cuma günü öğleden sonra test edilen 68.500 dolar eşiği, hafta sonu boyunca düşük hacimli işlemler nedeniyle kritik hale geliyor. Hafta sonu işlemlerinde hacim azaldığı için fiyat hareketleri olağan günlere göre daha sert olabilir. Fiyatın bu seviyede kalıp kalmayacağı, hafta sonunun en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı. Eğer 68.500 dolar üzerinde tutunma sağlanırsa, alıcıların gücü artabilir; ancak destek kırılırsa düşüşün hızlanması muhtemel.

Son günlerde açıklanan tarım dışı istihdam (NFP) verileri, resesyon endişeleri ve kısa vadeli yatırımcıların satış eğilimi satış baskısında etkili olurken, uzun vadeli yatırımcılardan gelen birikim ve zincir üzerindeki arzdaki daralma ise genel görünümün pozitif olabileceğine işaret ediyor. Bu karşıt dinamiklerin hafta sonunda 68.500 dolar bandında nasıl sonuçlanacağı yakından izlenecek.