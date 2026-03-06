Kazakistan Merkez Bankası dijital varlık odaklı yatırım planını açıkladı

Kazakistan Merkez Bankası, ulusal rezervlerinden önemli bir bölümü dijital varlık piyasalarına yönlendirmek için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda, bankanın 350 milyon dolara kadar fon ayırabileceği bildirildi. Atılan adım, ülkenin dijital finans ve kripto para alanındaki ilgisinin artmakta olduğuna işaret ediyor.

Yatırım stratejisi ve hedefler

Merkez Bankası’nın planında, mevcut altın ve döviz rezervlerinin belirli bir kısmı dijital varlıklarla bağlantılı finansal enstrümanlarda değerlendirilmek isteniyor. Yetkililer, bunun kripto paralara dönük geniş ölçekli bir yatırım anlamına gelmediği, daha çok piyasayı yakından takip eden kontrollü bir girişim olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası Başkanı Timur Suleymanov, faiz oranlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, dijital varlık piyasasının dinamiklerini yansıtan finansal araçlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bankanın stratejisi yalnızca kripto paralara değil, blockchain ve dijital ekonomiyle ilişkili teknoloji şirketlerinin hisseleri ve kripto odaklı endeks fonları gibi farklı piyasa enstrümanlarını da kapsıyor.

Suleymanov, dijital varlık ekosisteminin hızla büyüdüğünü ve yatırım çeşitliliğini ön planda tutan bir yaklaşım izlemek istediklerini ifade etti.

Seçim süreci ve öne çıkan açıklamalar

Yatırıma konu edilecek şirketlerin ve finansal enstrümanların seçimi henüz devam ediyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aliya Moldabekova, mevcut aşamada kripto para altyapısı ve dijital varlık hizmeti sunan güvenilir firmaların tespit edilmeye çalışıldığını aktardı.

“Bu girişim kapsamında büyük miktarda kripto para yatırımı yapılmasından bahsetmiyoruz,”

vurgusu yapan Moldabekova, bankanın önceliğinin dijital varlık sektöründe faaliyet gösteren güvenilir kurumları belirlemek olduğunu belirtti.

Açıklamalara göre, değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra yatırımın ilk aşaması Nisan-Mayıs aylarında başlayacak. Banka yönetimi, kontrollerin ve risk analizlerinin ardından süreci başlatmayı planlıyor.

Rezervlerin durumu ve sonraki adımlar

Kazakistan’ın toplam altın ve döviz rezervleri, son verilere göre 69,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ulusal Fon’da ise 65,23 milyar dolar tutarında varlık yer alıyor. Ülke yönetimi, ayrıca adli vakalardan el konulan Bitcoin ve diğer kripto paraların yanı sıra altın ve döviz varlıklarını da ulusal rezerv yapısına eklemeyi planlıyor.

Yatırımlar tamamlandığında Kazakistan’ın dijital ekonomiye adaptasyonu ve finansal enstrüman çeşitliliğini artırmaya yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Sürecin güvenli ve kademeli biçimde işletilmesi hedefleniyor.