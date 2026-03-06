Bitcoin’de Uzun Vadeli Sahipler 8 Ayın Ardından Yeniden Birikime Geçti

Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcıları, sekiz ay süren satış döneminden sonra tekrar alım tarafına geçti. CryptoQuant’ın verilerine göre, bu kategorideki adreslerin alım temposu, son olarak 2025 yazında görülen seviyelere ulaştı. Bu durum, fiyat hareketliliği ve yatırımcı eğilimleri açısından dikkat çekici bir sinyal olarak öne çıkıyor.

Uzun Vadeli Sahiplerin Davranışındaki Değişim

CryptoQuant’ın Long Term Holder Supply Change grafiği, Haziran 2025 ile Mart 2026 dönemi arasındaki tabloyu detaylı biçimde yansıtıyor. Haziran ve Temmuz 2025’te, bu yatırımcı grubunun aylık bazda 20.000 BTC’ye kadar net alıma yöneldiği görülüyor. O dönemde Bitcoin’in fiyatı 95.000 ile 105.000 dolar arasında yükselirken, bu adreslerin hızla alıcıya dönmesi piyasada dikkatle izlenmişti.

Ancak Ağustos 2025’ten itibaren net satışlar ağırlık kazandı. Grafik, Kasım ve Aralık 2025’te fiyatların 108.000 dolardan 80.000 dolara düşmesiyle bu satışların derinleştiğini gösteriyor. Net satış eğilimi, 2026’nın Ocak ve Şubat aylarında da devam ederek, fiyatın 63.000–65.000 dolar bandına gerilemesine eşlik etti.

Satış Trendinin Sonu ve Yeniden Birikim Dönemi

Şubat sonu ve Mart başı itibarıyla tablo değişmeye başladı. Uzun vadeli sahiplerin net pozisyonundaki kırılma, yaklaşık 7.400 BTC’lik aylık net alım olarak kayıtlara geçti. Bu seviye, Temmuz 2025’ten bu yana görülen ilk benzer büyüklükteki alıma karşılık geliyor ve grafikte yatay olarak çizilen yeşil referans çizgisiyle vurgulanıyor.

Uzun vadeli Bitcoin sahipleri, adreslerinde en az 155 gündür hareket etmeyen yatırımcılardan oluşuyor. Bu grup, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından ziyade, aylar ve yıllar düzeyinde bir perspektifle hareket ediyor. Satış yaptıklarında genellikle yüksek fiyat dönemlerinde kısa vadeli alıcıya aktarım yapıyorlar. Yeniden alıma geçtiklerinde ise, mevcut seviyeleri kendi değerlendirmelerine göre alım için uygun buldukları anlamı çıkarılıyor.

Fiyat ve Yatırımcı Güvenindeki Etkiler

Haziran ve Temmuz 2025’teki son yoğun alım dalgası sonrası Bitcoin’in fiyatı 108.000 dolar üzerindeki zirveleri görmüştü. Şimdi ise uzun vadeli sahipler tekrar benzer büyüklükte bir birikim sürecine girmiş durumda. Bu hareket, fiyat aralığının 65.000 ile 73.000 dolar arasında olduğu güncel dönemde uzun vadeli yatırımcıların pozisyon oluşturmak için yeniden piyasaya girdiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre, sekiz ay süren satışın ardından yaşanan bu dönüş, yatırımcı davranışındaki değişime işaret ediyor. Bu tür hareketler, piyasa psikolojisinin ve yatırımcı güveninin nasıl dönüştüğünü de ortaya koyuyor.

Bununla birlikte, mevcut birikim sürecinin ilerleyen dönemde fiyatlarda hangi etkiyi yaratacağı henüz netleşmiş değil. Önceki benzer örnekler, bu tarz birikimlerin fiyat hareketinde önemli bir rol oynayabileceğini gösterse de, kısa vadede kesin bir sonuç beklememek gerekiyor.