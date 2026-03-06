Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)Madencilik

Kazakistan Merkez Bankası dijital varlıklara 350 milyon dolar ayırıyor

Özet

  • Kazakistan Merkez Bankası, dijital varlıklarla ilişkili yatırımlar için 350 milyon dolarlık kaynak ayırıyor.
  • Yatırımlar, kripto para altyapısı ve ilgili teknoloji firmalarının hisseleri ile endeks fonlarını kapsıyor.
  • Ülke, kripto teknolojileri alanında yeni yasal düzenlemeler ve finansal ürünler geliştirmeyi sürdürüyor.
COINTURK
COINTURK

Kazakistan Merkez Bankası, ülkenin döviz ve altın rezervlerinden dijital varlıklar bağlantılı yatırımlar için 350 milyon dolara kadar kaynak tahsis etmeyi planlıyor. Bu hamle, bir merkez bankası tarafından kripto sektörüne yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Karar, doğrudan kripto para alımı yerine, dijital varlık piyasasıyla ilişkili şirketler ve finansal enstrümanlara odaklanacak bir yatırım stratejisini içeriyor.

İçindekiler
1 Dijital varlık altyapısına yatırım planı
2 Yatırım takvimi ve kapsamı
3 Yasal düzenlemeler ve yenilikçi finansal ürünler

Dijital varlık altyapısına yatırım planı

Bankanın Başkanı Timur Suleimenov, yeni yatırım programında doğrudan Bitcoin gibi varlıkların alınmayacağını, bunun yerine kripto para altyapısı ve ekosistemiyle bağlantılı teknoloji şirketlerinin hisseleri ile kripto piyasalarını izleyen endeks fonlarının tercih edileceğini aktardı. Kazakistan’ın rezervleri Şubat 2026 itibarıyla 69,4 milyar dolar seviyesindeydi ve bu yeni tahsisat toplam rezervlerin küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Yatırım takvimi ve kapsamı

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, yatırım programı Nisan ve Mayıs aylarında başlayacak. Banka yetkilileri, dijital varlık altyapısı ve ilgili teknolojiler üzerinde faaliyet gösteren şirketlerin listesini bu süreçte kesinleştirmeyi hedefliyor. Banka başkan yardımcısı Aliya Moldabekova, yatırım programının doğrudan kripto paralara yönelik büyük ölçekli bir girişim olmadığını, odağın altyapı ve dijital teknolojilerde olduğunu vurguladı.

Aliya Moldabekova, yatırımların kripto altyapısı ve teknolojileriyle ilgilenen firmalar üzerinde yoğunlaşacağını ifade etti.

Kazakistan, özellikle Çin’in 2021’de kripto madenciliğini yasaklamasının ardından, madencilik faaliyetlerinin bölgeye kaymasıyla küresel dijital varlık ekosisteminde önemli bir oyuncu konumuna geldi. Ülkenin enerji kaynakları ve düzenleyici yaklaşımı, madencilik sektörünün büyümesine katkı sağladı.

Yasal düzenlemeler ve yenilikçi finansal ürünler

Ülkede finans kurumları, dijital varlık alanında tüketiciye yönelik yeni hizmetler geliştirmek için adımlar atıyor. Timur Suleimenov’un açıklamalarına göre, iki banka şu an için kripto-fiat dönüşümüne imkan veren ödeme kartlarını kullanıma sundu; iki ayrı bankanın ise benzer ürünleri piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Bu pilot projeler, yasal altyapının netleşmesi amacıyla düzenleyici bir test ortamında yürütülüyor. Merkez Bankası ayrıca ülkedeki kripto para borsaları için yeni bir lisanslama sistemi oluşturmayı hedefliyor. Söz konusu düzenlemeler; kara para aklamayla mücadele, vergi yükümlülükleri ve finansal denetim gerekliliklerini kapsayacak şekilde tasarlanıyor.

Yetkililer, bu adımların dijital varlık hizmetlerini ülkenin finansal sistemine entegre etmek ve sektör üzerinde kamu gözetimini sağlamak için atıldığını belirtiyor. Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov, teknolojik gelişmelerin finansal piyasalarda yeni alanlar açtığına dikkat çekiyor. Tokenlaşmış varlıklar, dijital tahviller ve kripto bağlantılı ödeme sistemleriyle tamamen yeni finansal araçlar ortaya çıkıyor.

Bankanın değerlendirmelerine göre; söz konusu dijital finansal enstrümanlar, işletmeler ve yatırımcılar için finansmana erişimi artırabilir. Örneğin, inşaat sektörü oyuncuları, taşınmazlarını dijital tokenlar aracılığıyla parçalara bölüp satarak, geleneksel banka kredilerine alternatif yaratabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2022 Yılı Tekrarlarsa Kripto Paralar Önümüzdeki Aylarda Kaç Dolar Olur?

Utexo, Bitcoin Üzerinde USDT Transferi İçin 7,5 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Rusya’dan Bankaların Kripto Borsa Faaliyetlerine Basitleştirilmiş Lisans Yolu

Tesla’nın Bitcoin Yatırımı: Satışlara Rağmen Büyük Kripto Varlık Duruşunu Koruyor

Bitcoin 71 Bin Doları Aştı, Tahvil Piyasası Temkinli

Sadece Yüzde 8 Kaldı, Kripto Paralarda Sihirli Oran Bu

Bitcoin 2026 Konferansında Düzenleyici Adımları ve Katılımcı Profili Dikkat Çekiyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Culper Research’ün Ethereum Raporu Can Sıkıcı, BlackRock Ödeme Kısıtlaması ve Diğerleri
Bir Sonraki Yazı Meta’nın Stabilcoin Entegrasyon Planı Dijital Finans Dünyasını Nasıl Etkileyebilir?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2022 Yılı Tekrarlarsa Kripto Paralar Önümüzdeki Aylarda Kaç Dolar Olur?
BITCOIN (BTC)
Lobstar Wilde kripto cüzdanında yapay zekâ hatası: Otonom işlem yeni riskleri gündeme taşıdı
Kripto-Yapay Zeka
Utexo, Bitcoin Üzerinde USDT Transferi İçin 7,5 Milyon Dolar Yatırım Aldı
BITCOIN (BTC)
Meta’nın Stabilcoin Entegrasyon Planı Dijital Finans Dünyasını Nasıl Etkileyebilir?
STABILCOIN
Culper Research’ün Ethereum Raporu Can Sıkıcı, BlackRock Ödeme Kısıtlaması ve Diğerleri
Ethereum (ETH)
Lost your password?