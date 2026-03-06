Kazakistan Merkez Bankası dijital varlıklara 350 milyon dolar ayırıyor

Kazakistan Merkez Bankası, ülkenin döviz ve altın rezervlerinden dijital varlıklar bağlantılı yatırımlar için 350 milyon dolara kadar kaynak tahsis etmeyi planlıyor. Bu hamle, bir merkez bankası tarafından kripto sektörüne yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Karar, doğrudan kripto para alımı yerine, dijital varlık piyasasıyla ilişkili şirketler ve finansal enstrümanlara odaklanacak bir yatırım stratejisini içeriyor.

Dijital varlık altyapısına yatırım planı

Bankanın Başkanı Timur Suleimenov, yeni yatırım programında doğrudan Bitcoin gibi varlıkların alınmayacağını, bunun yerine kripto para altyapısı ve ekosistemiyle bağlantılı teknoloji şirketlerinin hisseleri ile kripto piyasalarını izleyen endeks fonlarının tercih edileceğini aktardı. Kazakistan’ın rezervleri Şubat 2026 itibarıyla 69,4 milyar dolar seviyesindeydi ve bu yeni tahsisat toplam rezervlerin küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Yatırım takvimi ve kapsamı

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, yatırım programı Nisan ve Mayıs aylarında başlayacak. Banka yetkilileri, dijital varlık altyapısı ve ilgili teknolojiler üzerinde faaliyet gösteren şirketlerin listesini bu süreçte kesinleştirmeyi hedefliyor. Banka başkan yardımcısı Aliya Moldabekova, yatırım programının doğrudan kripto paralara yönelik büyük ölçekli bir girişim olmadığını, odağın altyapı ve dijital teknolojilerde olduğunu vurguladı.

Aliya Moldabekova, yatırımların kripto altyapısı ve teknolojileriyle ilgilenen firmalar üzerinde yoğunlaşacağını ifade etti.

Kazakistan, özellikle Çin’in 2021’de kripto madenciliğini yasaklamasının ardından, madencilik faaliyetlerinin bölgeye kaymasıyla küresel dijital varlık ekosisteminde önemli bir oyuncu konumuna geldi. Ülkenin enerji kaynakları ve düzenleyici yaklaşımı, madencilik sektörünün büyümesine katkı sağladı.

Yasal düzenlemeler ve yenilikçi finansal ürünler

Ülkede finans kurumları, dijital varlık alanında tüketiciye yönelik yeni hizmetler geliştirmek için adımlar atıyor. Timur Suleimenov’un açıklamalarına göre, iki banka şu an için kripto-fiat dönüşümüne imkan veren ödeme kartlarını kullanıma sundu; iki ayrı bankanın ise benzer ürünleri piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Bu pilot projeler, yasal altyapının netleşmesi amacıyla düzenleyici bir test ortamında yürütülüyor. Merkez Bankası ayrıca ülkedeki kripto para borsaları için yeni bir lisanslama sistemi oluşturmayı hedefliyor. Söz konusu düzenlemeler; kara para aklamayla mücadele, vergi yükümlülükleri ve finansal denetim gerekliliklerini kapsayacak şekilde tasarlanıyor.

Yetkililer, bu adımların dijital varlık hizmetlerini ülkenin finansal sistemine entegre etmek ve sektör üzerinde kamu gözetimini sağlamak için atıldığını belirtiyor. Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov, teknolojik gelişmelerin finansal piyasalarda yeni alanlar açtığına dikkat çekiyor. Tokenlaşmış varlıklar, dijital tahviller ve kripto bağlantılı ödeme sistemleriyle tamamen yeni finansal araçlar ortaya çıkıyor.

Bankanın değerlendirmelerine göre; söz konusu dijital finansal enstrümanlar, işletmeler ve yatırımcılar için finansmana erişimi artırabilir. Örneğin, inşaat sektörü oyuncuları, taşınmazlarını dijital tokenlar aracılığıyla parçalara bölüp satarak, geleneksel banka kredilerine alternatif yaratabilir.