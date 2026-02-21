Bitcoin, Altın ve S&P 500 Performansında Geride Kaldı

Son bir yılda Bitcoin, hem altın hem de S&P 500’e kıyasla daha zayıf bir performans gösterdi. Klasik varlıkların tarihi zirvelerini görmeye devam ettiği dönemde, kripto paranın değerinde ise kayıplar yaşandı. Kripto piyasalarının yakın takibinde olan yatırımcılar, özellikle 2025 başından itibaren Bitcoin’in getiri tablosundaki farkı daha net gözlemleme fırsatı buldu.

Altın ve S&P 500 Rekorlarını Sürdürüyor

Altın, son dönemde yüzde seksenden fazla değer kazandı ve art arda yeni zirve seviyelerine ulaştı. Bu yükseliş döneminde S&P 500 endeksi de yaklaşık yüzde on beşlik artış ve yapısal güçlülüğünü koruyan bir grafik sergiledi. Her iki varlık da küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir süreçte yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelik tercihlerde öne çıktı.

Bitcoin’de Güvenli Liman Algısı Zayıflıyor

Kripto para piyasalarında ‘dijital altın’ olarak öne çıkan Bitcoin’in güvenli liman işlevi ise bu dönemde sorgulanmaya başlandı. 2025 yılı başından bu yana Bitcoin’in getiri performansı ekside kaldı ve ocak ayındaki seviyesinin belirgin biçimde altına indi. Jeopolitik gerginliklerin yükseldiği süreçlerde genellikle savunmacı varlıklara talep artarken, Bitcoin benzer bir direnç gösteremedi.

Bitcoin’in zaman zaman küresel makroekonomik şoklara pozitif tepki verdiği gözlense de bu tepkilerin istikrarlı olmadığı dikkat çekti. Son verilere göre, sermaye akışları Bitcoin’i daha çok yüksek betalı ve riskli bir varlık olarak değerlendirmeye devam ediyor.

Haberde “Dijital altın” anlatısının tutarlılık testinden geçtiği belirtilirken, “Bitcoin’in beklenen güvenli liman davranışını gösteremediği ve altın kadar defansif bir rol üstlenemediği” aktarılıyor.

Kripto Piyasasında İştah Sınırlı Kaldı

Genel piyasa ortamı da kripto paralar açısından risk iştahının düşük seviyelerde olduğunu gösteriyor. Bitcoin ve büyük hacimli altcoin’ler son dönemde momentum oluşturmakta zorluk yaşarken, piyasa likiditesi seçici şekilde dağılıyor. Son boğa döngülerinde Bitcoin genellikle genel piyasa canlanmasında öncü rol oynarken, şu anda hisse senetleri ve altında gözlenen yükselişi yakalayamıyor.

Bu ayrışma, özellikle kurumsal yatırımcıların temkinli pozisyon almasında ve spekülatif işlemlerin baskılanmasında etkili oldu. Bitcoin’in tekrar güçlü bir “dijital altın” anlatısına sahip olması, ancak makro şokların yaşandığı dönemlerde klasik varlıklardan daha iyi performans göstermesiyle mümkün görünüyor.

Şimdilik, klasik panik dönemlerinde sermaye daha çok geleneksel güvenli limanlara yöneliyor ve Bitcoin bu hareketten beklenen payı alamıyor. Dijital varlıklardaki düşük hareketlilik, kripto paranın yeni makro koşullara uyum sağlayamadığını gösteriyor.

Sonuç olarak, Bitcoin’in bu süreçteki zayıf seyri, “değer saklama aracı” ve “riskten korunma” kimliğinin finansal piyasalarda yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Bitcoin’in, önümüzdeki dönemde risk iştahındaki değişimler ve yeni krizlerde nasıl bir tablo sergileyeceği ise yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.