Avrupa Merkez Bankası’nda Dijital Euro Takvimi ve Liderlik Belirsizliği

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) Başkanı Christine Lagarde’ın görev süresine ilişkin iddialar ve kurumun dijital euro projesinde belirlediği yeni yol haritası gündemde öne çıkıyor. Lagarde, uluslararası finans alanında uzun süredir etkin bir rol üstlenen tecrübeli bir isim olarak tanınıyor ve mevcut görevini 2019 yılından bu yana sürdürüyor. Onun görev süresi Ekim 2027’de sona erecek. Bu tarihe yaklaşırken, Fransa’daki 2027 başkanlık seçimleriyle ilgili ortaya atılan erken ayrılık ihtimali, Avrupa’daki piyasa ve siyasi dengeleri etkileyebilecek bir gelişme olarak yakından takip ediliyor.

Liderlik ve Zamanlamanın Çakışması

Lagarde’ın görev süresiyle ilgili ortaya çıkan söylentiler, AMB dışından gelen açıklamalarla kamuoyu gündemine taşındı. Ancak AMB, bir sözcü kanalıyla Lagarde’ın mevcut görevine devam ettiğini ve görev süresini tamamlama yönünde bir karar aldığını açıkladı. Bununla birlikte, liderlik konusu ve önümüzdeki dönemin olası değişimleri, piyasalarda dikkatle izleniyor.

Dijital Euro Çalışmalarında Net Takvim

AMB, yaptığı güncel duyurularda dijital euro projesinin yeni aşamaya geçtiğini bildirdi. Buna göre, sistemin kurulumu ve pilot uygulama hazırlıkları başladı. Ödeme hizmeti sağlayıcıları için başvuru çağrısının 2026’nın ilk çeyreğinde başlatılması planlanıyor. Çağrının ise Mart 2026’da yayımlanması ve altı hafta boyunca açık kalması bekleniyor. Pilot uygulamanın 2027 yılının ikinci yarısında başlatılması, sürecin ise on iki ay sürmesi öngörülüyor.

Pilot sürece, Avrupa Merkez Bankası çalışanlarından 5.000 ila 10.000 kişiyle seçili 15-25 ticari işletmenin dahil olması planlanıyor. Bu aşama, teknolojik altyapının ve ödeme ekosisteminin işleyişini test etmeye yönelik olarak tasarlandı.

Kamu Parası, Operasyonel Maliyetler ve Yasal Takvim

AMB’nin dijital euro projesine ilişkin açıkladığı bütçede, toplam geliştirici maliyeti 1,3 milyar euro, yıllık operasyonel giderler ise 2029’dan itibaren 320 milyon euro civarında olacak. Bu, kamu kaynaklarının yeni bir dijital ödeme altyapısı için ayrıldığı anlamına geliyor.

Ocak 2026 itibarıyla dolaşımdaki euro banknotlarının toplam değeri yaklaşık 1,6 trilyon euro düzeyinde bulunuyor. Euro Bölgesi M2 para arzı ise Aralık 2025’te 16 trilyon euro seviyesinde. Hem nakit hem likit varlıklardaki bu büyüklük, dijital euro ve düzenlemeler konusundaki tartışmaları etkiliyor; stabilcoin projeleri ve banka fonlama modelleri de bu ortamda değerlendiriliyor.

Mevzuat ve Piyasa Dinamikleri

Dijital euroya geçiş için AMB, ilgili yasal düzenlemenin 2026’da kabul edilmesini hedeflediğini bildirdi. Bu durumda, 2029 yılında kullanım için hazır olunması planlanıyor. Ancak, yasal hazırlıklar gecikirse projenin takvimi de ötelenebilir. Yasal süreçteki gecikmeler, özel sektör girişimlerinin ve euro bazlı stabilcoin tekliflerinin öne çıkmasına yol açabilir.

AMB yönetiminde, politika kararlarını belirleyen temel yapı Yönetim Konseyi olarak öne çıkıyor. Başkan ise iletişim ve sürece yön verme açısından merkezi bir rol üstleniyor. 5 Şubat 2026’da depo faiz oranı %2’de sabit tutulurken, veriye dayalı yaklaşım sürdürüldü. Ocak 2026’da ise enflasyonda %1,7’ye gerileme görüldü.

AMB, “Pilot aşama gerçek işlemleri kontrollü bir ortamda test etmeye ve kamu yararına dayalı bir dijital ödeme katmanı geliştirmeye odaklanıyor.” açıklamasını yaptı.

Hazırlıkların hız kazandığı mart ayında şirketlerin ve sektör temsilcilerinin öne çıkması bekleniyor. Aynı zamanda siyasi karar vericiler de gizlilik ve kontrol gibi konularda kamuoyunu dikkate almak durumunda kalıyor. Son aylarda hem liderlik, hem dijital para projesi, Avrupa ödeme sektöründe belirleyici başlıklar olarak öne çıkıyor.