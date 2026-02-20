Bitcoin Ağı’nda Düşen Aktivite, Olgunlaşan Piyasa Yapısını Gösteriyor

Bitcoin ağındaki zincir üstü işlem hacmi ve cüzdan hareketliliğinde 2021 sonrasından bu yana belirgin gerileme görülüyor. Son beş yılda günlük benzersiz cüzdan sayısı ve yeni cüzdan oluşumlarında ciddi düşüşler yaşanırken, piyasa uzmanları bu gelişmeleri spekülatif talebin azalması ve yatırımcı davranışlarında olgunlaşma işareti olarak yorumluyor.

Ağ Aktivitesindeki Gerileme

Santiment’in paylaştığı verilere göre, Bitcoin ağında işlem yapan günlük benzersiz cüzdan sayısı geçtiğimiz beş yılda yaklaşık yüzde 42 oranında azaldı. Aynı dönemde yeni cüzdan oluşumları da yüzde 47 gerileyerek günde yaklaşık 291 bin seviyesine indi. Güncel verilere göre, artık günlük 650 bin civarında cüzdan ağ ile etkileşimde bulunuyor ve bu rakam, 2021 döngüsündeki zirve seviyelerden oldukça düşük.

Piyasada Baskı, Fakat Kriz Yok

Glassnode’un analizleri, düşen aktiviteye rağmen piyasada geçmiş döngülere benzer bir baskının yaşandığını ortaya koydu. Bitcoin fiyatı 67 bin dolar seviyesindeyken, gerçekleşmemiş kayıplar toplam piyasa değerinin yüzde 19’una denk geliyor. Veriler, bu büyüklükte bir zararın daha önce Mayıs 2022’deki sert düzeltme dönemlerinde görüldüğünü gösteriyor.

Glassnode’un açıklamalarında, “Mevcut piyasa baskısı, Mayıs 2022’de görülen eğilime paralellik taşıyor” ifadelerine yer verildi.

Geçmişte benzer seviyelerdeki kayıplar, satış dalgalarının ya da ayı piyasasının son evrelerinin işareti olarak gözlenmişti. Ancak mevcut durumda, önceki döngülere kıyasla aşırı bir panik veya toplu faiz kaybı izlenmiyor.

Küçük Yatırımcılar Biriktiriyor, Orta Ölçekli Cüzdanlarda Temkinli Seyir

Santiment’in cüzdan gruplarına dayalı analizlerinde ise farklı yatırımcı segmentleri arasındaki eğilimlerin ayrıştığı görülüyor. 0,1 ile 1 BTC tutan cüzdanlarda toplam varlıklar, son 15 ayın zirvesine ulaştı ve 5 Ekim’deki rekor fiyat seviyesinden bu yana yüzde 1,05 oranında ek birikim gerçekleşti. Bu durum, küçük yatırımcıların fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret ediyor.

Santiment’in yaptığı açıklamada, “0,1-1 BTC tutan cüzdanlar son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve ek alımlarını sürdürdü” ifadesi öne çıktı.

Buna karşılık, 1 ila 10 BTC arasında varlığı bulunan cüzdanların toplam bakiyeleri son 38 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu grupta yüzde 0,49’luk bir azalma yaşanırken, analistler orta ölçekli yatırımcıların son dalgalanmalarda temkinli pozisyon aldığını belirtiyor.

Bu hareketlilik, piyasa döngüsünün tipik bir süreci olarak; daha büyük yatırımcıların pozisyonlarını küçültürken, küçük ölçekli katılımcıların ise piyasadaki arzı emmeye başladığını gösteriyor.

Genel tabloya bakıldığında, 2021’de gördüğü yüksek aktivite dönemi sonrasında Bitcoin ağında işlemlerin ve yeni cüzdan sayılarının önemli ölçüde azaldığı dikkati çekiyor. Ancak bu sakinleşme, Bitcoin ağında bir zayıflamadan çok, daha az spekülasyon ve daha uzun vadeli yatırımcı davranışlarının güçlenmesinin bir sonucu olarak görülüyor.

Son veriler, Bitcoin piyasasında gürültünün azaldığı, hareketlerin daha çok yapılandığı ve yatırımcıların uzun vadeli pozisyonlarını koruma eğilimi gösterdiği bir konsolidasyon evresi yaşandığına işaret ediyor.