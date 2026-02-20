Ethereum Vakfı 2026 Yol Haritasında Kapasite, Kullanıcı Deneyimi ve Güvenliğe Odaklandı

Ethereum Vakfı, ağın 2026 yılına kadar olan önceliklerini içeren yeni bir yol haritası açıkladı. Bu yol haritası, ağı üç ana başlıkta geliştirmeyi hedefliyor: kapasite artırımı (Scale), kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi (Improve UX) ve temel katmanın güçlendirilmesi (Harden the L1). Vakfın sunduğu bu çerçeve, tek bir güncellemeden ziyade, Ethereum’un kapasiteyi artırırken kullanıcı dostu kalabileceğini ve ana katman güvenliğini koruyabileceğini göstermeye çalışıyor.

Kapasite Artırımında Yeni Hedefler

Yol haritasının öne çıkan bölümü, kapasitenin artırılması üzerine yoğunlaşıyor. Ethereum Vakfı, son dönemde ağın gaz limitinin 30 milyondan 60 milyona çıkarıldığını ve bir sonraki adımda bu sınırın 100 milyon ve üstüne taşınmasını planladığını açıkladı. Vakıf, bu artırımın sadece bir mühendislik süreci olmadığını, aynı zamanda sektörün baskılarına yanıt niteliği taşıdığını belirtti.

Bu bağlamda iki teknik başlık öne çıkıyor: Biri, MEV çıkarımını ve blok üretiminde merkeziyet riskini azaltmayı amaçlayan ePBS (enshrined proposer-builder separation). Diğeri ise, zkEVM doğrulayıcı istemcisinin prototipten üretim aşamasına geçmesi. Bu gelişmeler, doğrulama ve ölçeklendirme süreçlerinin Ethereum’un ana mimarisine daha yerleşik ve kurumsal aktörler için güvenilir hale gelmesi açısından önem taşıyor.

Kullanıcı Deneyimi ve L1 Güvenliği

Yol haritasında yer alan diğer iki başlık, daha çok uzun vadeli risk primiyle ilişkilendiriliyor. 2026 yılında kullanılabilirlik çalışmaları, cüzdanları daha kolay ve güvenli hale getirmek amacıyla hesap soyutlama (smart contract wallet) ve zincirler arası birlikte çalışabilirliğe odaklanacak. Ayrıca, EIP-7701 ve EIP-8141 gibi iyileştirmelerle bu işlevlerin protokole daha fazla entegre edilmesi hedefleniyor.

Vakfa göre, cüzdan kullanılabilirliğindeki sorunlar yaygın benimsenmenin önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor. Kullanıcı işlemleri ucuzlarken sürecin karmaşıklığı, özellikle yeni kullanıcılar için hâlâ bir sorun olarak öne çıkıyor. Ayrıca, hesap soyutlaması tabanlı cüzdan tasarımlarının post-kuantum güvenliğine geçişte daha sağlıklı bir yol sunduğu ifade ediliyor.

Ana katmanın (L1) güçlendirilmesine dair planlar arasında ise güvenlik artırımları, sansüre karşı direnç çalışmalarının yanı sıra yeni test altyapısı ve daha hızlı çatallanma süreçleri yer alıyor. Trillion Dollar Security Initiative ve FOCIL (EIP-7805) gibi girişimler bu kapsamda öne çıkıyor.

Düşük Ağ Ücretleri ve Katman 2’nin Yükselişi

Tüm bu teknik hamlelere rağmen Ethereum’daki ücret gelirleri ve ağ aktivitesi belirgin düzeyde gerilemiş durumda. Şu anda gaz ücretleri son yılların en düşük seviyesinde seyrediyor ve ağda toplanan toplam işlem ücretinde büyük oranda azalma gözleniyor. Bu kullanıcı ve geliştiriciler için fayda sağlarken, ücret gelirine dayalı arz azaltma (burn) mekanizmasının etkisini sınırlıyor ve ETH’nin kısa vadeli gelir potansiyelinde soru işaretleri oluşturuyor.

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin de bu konuya son açıklamalarında değindi ve Katman 2 ağlarında gerçekleşen işlem aktivitesinin ana zincirin ekonomik değerine doğrudan yansımayabileceğine dikkat çekti.

“L2’lerin Ethereum’daki orijinal rolü artık anlamını yitirdi, yeni bir yol izlememiz gerekiyor.”

Katman 2 ağları geliştikçe, buradaki ekonomik hareketliliğin ne kadarının ETH’ye katkı sunacağı ve bunun rakamlara nasıl yansıyacağı güncelliğini koruyor.

ETH Fiyatına Yol Haritasının Etkisi

Uzmanlar, yeni yol haritasının ETH fiyatına doğrudan ve kısa sürede etki etmeyebileceğine, asıl etkinin ağın teknik altyapısının güçlendirilmesi ve uzun vadeli güvenin oluşturulmasıyla gerçekleşeceğine işaret ediyor. Özellikle Katman 2 aktivitelerinin ETH ağındaki değer artışına nasıl katkı sağlayacağı ve ana zincirle ne ölçüde bütünleşeceği önümüzdeki dönemlerde belirleyici olacak.