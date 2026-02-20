Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

36 Gündür Satıyorlar ve Kripto Paraları İyi Şeyler Beklemiyor

Özet

  • Coinbase Premium Endeksi 36 gündür endeks negatif bölgede yani Amerikalı yatırımcılar satış yapıyor, alımdan kaçınıyor.
  • Trump bugün “mahkemeler yozlaştı bu konuda bir şeyler yapmalı” tarzından şeyler söyledi.
  • 20:45'te Trump'ın tarifelerle ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bugün kripto paralar üzerindeki belirsizliğin zayıflaması için önemli bir gündü. Tam da beklendiği gibi 18:00’da tarife kararı verildi ve karar tam da beklendiği gibi. Alt mahkemeleri teyit eden Yüksek Mahkeme Trump’ın yetkisini aştığını söyledi. Trump buna çok sinirlendi. Kripto paralarda satışlar uzun süredir devam ediyor ve hızlanabilir.

İçindekiler
1 ABD Yatırımcıları Satıyor
2 Önümüzdeki Saatler Kritik

ABD Yatırımcıları Satıyor

Coinbase Premium Endeksi ABD merkezli özellikle bireysel yatırımcıların durumunu anlamak için yakından izleniyor. Tam 36 gündür endeks negatif bölgede yani Amerikalı yatırımcılar satış yapıyor, alımdan kaçınıyor. Bugün gelen tarife kararıyla birlikte Trump 150 milyar dolar gümrük vergisini iade edecek ve trilyonlarca dolarlık yatırım sözü boşa düşmüş olacak.

Henüz Bitcoin umursamasa da 2025 yılındaki tarife belirsizliğinin farklı bir şekilde yeniden yaşandığını göreceğiz. Trump bugün “mahkemeler yozlaştı bu konuda bir şeyler yapmalı” tarzından şeyler söyledi. Dünyaya demokrasi dağıtan ABD’nin Başkanı yargıyı el altından boğmakla tehdit ediyor. Enteresan günler.

Kasım ayından bugüne yaşadığımız düşüşte tarifelerle alakalı devam eden belirsizliğin payı vardı. Yani Bitcoin ve kripto paralar kararın açıklanmasıyla keskin bir düşüş yaşamasa da bunu zaten büyük ölçüde fiyatladıkları için yapıyorlar. Asıl sorun Trump’ın şu an “kimsenin bilmediği” alternatif yollarının içeriği. Hatta daha kötüsü Trump’ın yapabileceği daha büyük çılgınlıklar. Önümüzdeki gün ve saatlerde gelecek haberler kripto paralar için fazlasıyla belirleyici olacak.

Tüm pazar üzerine Pazar sabahı ABD “sınırlı güçle” İran’ı vurursa bu da kaosun ortasında pastanın üzerindeki çilek olacaktır.

Bitcoin, son alıcıların ödediği fiyattan 100 günden fazla bir süredir daha düşük bir seviyede işlem görüyor. Yatırımcıların yüzleşmek zorunda kaldığı bu acı zararına satışların hızlanmasıyla kripto paralar için daha kötü şeylere işaret ediyor.

Önümüzdeki Saatler Kritik

Birkaç saat içinde Trump’ın kapsamlı bir açıklama yaptığını göreceğiz. Yüksek mahkeme tarife kararıyla ilgili konuşacak. Eğer bir aksilik olmazsa 20:45 gibi açıklamanın başlaması bekleniyor. Başkan’ın IEEPA yasasına dayanarak koyduğu tarifeleri geçersiz kılan tarihi kararından sonra, Trump’ın bu konuşmada mahkemeye ve yeni tarife planlarına dair çok sert açıklamalar yapması bekleniyor.

İşte buradaki sertliğin tonu çok önemli. Geçen sene tarifelerle alakalı yaptığı açıklamalar hep düşüş getirmişti. Şimdi 6 ay süreli %15 tarife uygulama yetkisiyle ticaret ortaklarını nasıl dize getireceğini izleyeceğiz. Trump her yolu deneyeceğini daha önce söylemişti şimdi hangi yolları deneyeceğini göreceğiz. Eğer ülkeler yatırımları iptal ederse onları vururuz tarzında şeyler söylerse bu da hiç şaşırtıcı olmaz. Konu Trump’sa hiçbir şeye şaşırtma lüksünüz yok.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
