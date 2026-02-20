36 Gündür Satıyorlar ve Kripto Paraları İyi Şeyler Beklemiyor

Bugün kripto paralar üzerindeki belirsizliğin zayıflaması için önemli bir gündü. Tam da beklendiği gibi 18:00’da tarife kararı verildi ve karar tam da beklendiği gibi. Alt mahkemeleri teyit eden Yüksek Mahkeme Trump’ın yetkisini aştığını söyledi. Trump buna çok sinirlendi. Kripto paralarda satışlar uzun süredir devam ediyor ve hızlanabilir.

ABD Yatırımcıları Satıyor

Coinbase Premium Endeksi ABD merkezli özellikle bireysel yatırımcıların durumunu anlamak için yakından izleniyor. Tam 36 gündür endeks negatif bölgede yani Amerikalı yatırımcılar satış yapıyor, alımdan kaçınıyor. Bugün gelen tarife kararıyla birlikte Trump 150 milyar dolar gümrük vergisini iade edecek ve trilyonlarca dolarlık yatırım sözü boşa düşmüş olacak.

Henüz Bitcoin umursamasa da 2025 yılındaki tarife belirsizliğinin farklı bir şekilde yeniden yaşandığını göreceğiz. Trump bugün “mahkemeler yozlaştı bu konuda bir şeyler yapmalı” tarzından şeyler söyledi. Dünyaya demokrasi dağıtan ABD’nin Başkanı yargıyı el altından boğmakla tehdit ediyor. Enteresan günler.

Kasım ayından bugüne yaşadığımız düşüşte tarifelerle alakalı devam eden belirsizliğin payı vardı. Yani Bitcoin ve kripto paralar kararın açıklanmasıyla keskin bir düşüş yaşamasa da bunu zaten büyük ölçüde fiyatladıkları için yapıyorlar. Asıl sorun Trump’ın şu an “kimsenin bilmediği” alternatif yollarının içeriği. Hatta daha kötüsü Trump’ın yapabileceği daha büyük çılgınlıklar. Önümüzdeki gün ve saatlerde gelecek haberler kripto paralar için fazlasıyla belirleyici olacak.

Tüm pazar üzerine Pazar sabahı ABD “sınırlı güçle” İran’ı vurursa bu da kaosun ortasında pastanın üzerindeki çilek olacaktır.

Bitcoin, son alıcıların ödediği fiyattan 100 günden fazla bir süredir daha düşük bir seviyede işlem görüyor. Yatırımcıların yüzleşmek zorunda kaldığı bu acı zararına satışların hızlanmasıyla kripto paralar için daha kötü şeylere işaret ediyor.

Önümüzdeki Saatler Kritik

Birkaç saat içinde Trump’ın kapsamlı bir açıklama yaptığını göreceğiz. Yüksek mahkeme tarife kararıyla ilgili konuşacak. Eğer bir aksilik olmazsa 20:45 gibi açıklamanın başlaması bekleniyor. Başkan’ın IEEPA yasasına dayanarak koyduğu tarifeleri geçersiz kılan tarihi kararından sonra, Trump’ın bu konuşmada mahkemeye ve yeni tarife planlarına dair çok sert açıklamalar yapması bekleniyor.

İşte buradaki sertliğin tonu çok önemli. Geçen sene tarifelerle alakalı yaptığı açıklamalar hep düşüş getirmişti. Şimdi 6 ay süreli %15 tarife uygulama yetkisiyle ticaret ortaklarını nasıl dize getireceğini izleyeceğiz. Trump her yolu deneyeceğini daha önce söylemişti şimdi hangi yolları deneyeceğini göreceğiz. Eğer ülkeler yatırımları iptal ederse onları vururuz tarzında şeyler söylerse bu da hiç şaşırtıcı olmaz. Konu Trump’sa hiçbir şeye şaşırtma lüksünüz yok.