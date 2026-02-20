ABD Spot Kripto ETF’lerinde Yüklü Çıkış: Bitcoin ve Ethereum Dikkat Çekti

19 Şubat 2026’da ABD spot kripto para borsa yatırım fonlarında (ETF) önemli miktarda çıkış kaydedildi ve toplam net çıkış yaklaşık 284,72 milyon dolara ulaştı. Gün içinde en büyük hareketlilik Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde gözlenirken, bazı altcoin fonlarında ise düşük seviyede de olsa yeni girişler yaşandı.

Bitcoin ve Ethereum Fonlarından Büyük Miktarda Çıkış

Spot Bitcoin ETF’lerinden 2.500 BTC civarında, yaklaşık 165,76 milyon dolar değerinde net çıkış gerçekleşti. Özellikle kurumsal yatırımcıların portföylerinde kripto varlık ağırlığını azalttığı bu dönemde ETF yöneticilerinin de yeniden pozisyon aldığı dikkat çekiyor.

Ethereum ETF’lerinde ise 66.555 ETH, yani yaklaşık 130,19 milyon dolarla, benzer bir çıkış yaşandı. Böylece iki büyük kripto para birimine yönelik fonlarda, günün toplam çıkışında ana etken bu iki varlıktaki hareketler oldu.

BlackRock’ın ETF İşlemleri ve Etkisi

ABD’nin en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock’ın fonlarındaki işlemler, gün içinde öne çıktı. Şirket, yaklaşık 2.470 BTC karşılığı 164 milyon dolarlık Bitcoin satışıyla ETF net çıkışlarının büyük kısmına katkı sağladı. Ethereum tarafında da BlackRock, 49.520 ETH karşılığı 96,8 milyon dolar civarında satış yaptı. Bu düzeydeki hareketlilik, toplam piyasaya olan etkisinin boyutunu gözler önüne serdi.

Dünyanın en büyük yatırım yöneticilerinden biri olarak bilinen BlackRock, uzun süredir kripto piyasalarında kurumsal yatırımcının bakış açısını yansıtan işlemleriyle gündeme geliyor. Son verilere göre, şirketin yaptığı büyük çaplı satışlar ETF tarafındaki daralmada belirleyici oldu.

Bazı Altcoin ETF’lerinde Giriş Devam Ediyor

Diğer yandan, bazı altcoin ETF’lerinde sınırlı da olsa net girişler gerçekleşti. Solana ETF’leri 73.584 SOL ile yaklaşık 5,94 milyon dolar değerine ulaşırken, XRP fonlarında da 2,85 milyon XRP ile toplam 4,05 milyon dolarlık giriş not edildi. Chainlink fonları da yaklaşık 145.250 LINK, yani 1,24 milyon dolar net giriş sağladı.

Gün boyunca Dogecoin, Litecoin, Avalanche ve Hedera ETF’lerinde ise kayda değer bir hareket gözlenmedi ve bu fonlarda net giriş-çıkış oranı sıfırda kaldı.

Piyasa Dinamikleri ve Kurumsal Yatırımcı Eğilimi

Günlük verilere bakıldığında, Bitcoin ve Ethereum gibi büyük piyasa değerli kripto varlıklarda kurumsal yatırımcıların temkinli bir yaklaşım benimsediği izleniyor. Bu ölçekteki çıkışların, kısa vadeli pozisyon azaltımı olarak öne çıktığı ve tamamen piyasanın terk edilmesi anlamına gelmediği değerlendiriliyor.

Buna karşılık, Solana, XRP ve Chainlink gibi alternatif varlıklarda sınırlı fon girişleri ise sektördeki tüm varlıklarda eş zamanlı çıkış olmadığını, belirli bir sermaye döngüsünün sürdüğünü ortaya koydu.

Bitcoin fiyatının 67 bin dolar bandında dalgalandığı, Ethereum’un ise daha yüksek seviyelerini geri almaya çalıştığı böyle bir atmosferde ETF hareketleri, kurumsal yatırımcı güveninin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Sonuçların geçici bir yeniden pozisyonlanma mı yoksa daha kapsamlı bir çekilmenin başlangıcı mı olduğu ise önümüzdeki günlerde netleşebilir.