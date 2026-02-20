ABD Yüksek Mahkemesi’nin Tarifeler Kararı Bitcoin Fiyatında Ani Dalgalanmaya Yol Açtı

Bitcoin, cuma günü ABD Yüksek Mahkemesi’nin Başkan Donald Trump’ın küresel tarife stratejisinin ana unsurlarını iptal eden kararı sonrası kısa süreli sert bir hareket yaşadı. Mahkemenin kararı açıklanır açıklanmaz fiyat 68.200 dolar seviyesine kadar yükselirken, bu kazançlar birkaç dakika içinde geri verildi ve fiyat yeniden 67.100 dolar civarına geriledi. Bu tür hareketler, makroekonomik başlıkların kripto para piyasasına nasıl hızlı ve geçici etkiler yapabildiğini gözler önüne serdi.

Yüksek Mahkeme’den Ticaret Politikalarına Müdahale

ABD Yüksek Mahkemesi, altı oya karşı üç oyla aldığı kararda, Trump yönetiminin Uluslararası Acil Durum Ekonomik Güçler Yasası’nı (IEEPA) kullanarak uyguladığı geniş kapsamlı tarifelere yetkisiz şekilde başvurduğu sonucuna vardı. Karar ile birlikte 10% esaslı “Kurtuluş Günü” tarifesi ve bu başlık altında uygulanan birçok ülkeye özgü karşılıklı gümrük vergisi geçersiz ilan edildi.

Öte yandan, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen Tarifeler Madde 232 gibi bazı vergi düzenlemeleri ise yürürlükte kalmaya devam ediyor. Hukuk uzmanları, toplamda 175 milyar dolardan fazla tahsil edilen tarife gelirinin iadesinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. Bu karar, küresel ticaret politikalarında belirsizlik yaratırken, riskli varlıklarda da dalgalanmaları tetikledi.

Endonezya ve Hindistan ile Yeni Ticaret Anlaşmaları

Mahkemenin kararından birkaç saat önce, ABD yönetimi Endonezya ile karşılıklı bir ticaret anlaşması imzaladı. Buna göre ABD, Endonezya’dan gelen ithalata uyguladığı tarifeyi yüzde 32’den yüzde 19’a indirdi. Endonezya ise Amerikan ürünlerinin yüzde 99’una uyguladığı tarifeleri kaldırmayı kabul etti.

Aynı zaman diliminde, Hindistan’ın Ticaret Bakanı tarafından yapılan açıklamada ABD ile varılacak geçici bir anlaşmanın mart ayında imzalanmasının beklendiği belirtildi. Bu mutabakat uyarınca ABD, Hint ürünlerine uygulanan tarifeyi yüzde 25’ten yüzde 18’e çekerken, Hindistan önümüzdeki beş yıl boyunca enerji ve hava araçları da dahil olmak üzere toplam 500 milyar dolarlık ABD ürünü alımı taahhüdünde bulunacak. Bu gelişmeler, ABD’nin genel ticaret stratejisinde yeniden yapılanma sinyali verdi.

Bitcoin’de Fiyata Kısa Süreli ve Tepki Odaklı Hareket

Bitcoin, açıklamalar sonrası riskli varlıklarla paralel olarak hızlı bir yükseliş kaydetti ve yüzde 2 civarında değer kazancıyla 68.000 dolar seviyesini yeniden test etti. Ancak yükseliş kısa süreli oldu; birkaç dakika içinde fiyat tekrar 67.000 dolar altına döndü. Bu dalgalanma, piyasa katılımcılarının son haftalarda makroekonomik gelişmelere karşı temkinli bir yaklaşım sergilediğine işaret ediyor.

Fiyat hareketi sırasında işlem hacimleri artarken, Bitcoin’in 68.000 dolar üzerini kalıcı olarak aşamaması, buranın yakın vadede önemli bir direnç konumunda olduğunu gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 66.000 ile 66.200 dolar aralığı kısa vadeli destek olarak öne çıkıyor.

Makro Gelişmelerin Kripto Üzerindeki Etkisi

Geniş resimde, ABD’nin net ticaret açığı 2025 yılında rekor seviyelere ulaşırken, Çin ile olan açık ise yirmi yılın en alt noktasına geriledi. Yarı iletkenler için kurgulanan potansiyel istisnalar ve Kanada’ya yönelik tarifelere dair Temsilciler Meclisi’nde nadir görülen bir oylama da ticaret politikaları çevresindeki siyasi gerilimleri artırıyor. Bitcoin açısından, son yaşanan gelişmelerin fiyat üzerinde kısa vadeli ancak kalıcı olmayan hareketler oluşturduğu görülüyor.

Bitcoin’in 68.000 dolar üzerinde tutunamaması veya 66.000 dolar destek seviyesinin altına sarkamaması piyasada haber odaklı, fakat geçici dalgalanmaları öne çıkarıyor.