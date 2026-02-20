Bitcoin 2026 Yılına Tarihi Düşüşle Başladı

2026’nın ilk 50 işlem gününde Bitcoin, yüzde 23’lük değer kaybı ile tarihinin en zayıf yıl başlangıcını yaşadı. Ocak ayında yüzde 10, şubat ayında ise yüzde 15 düşüş gören lider kripto para, tarihinde ilk kez art arda iki ayda bu kadar sert değer kaybı ile yeni yıla girmiş oldu.

Piyasa Verileri ve Tarihi Performans

En güncel piyasa verileri, Bitcoin’in performans endeksinin şu anda 0,77 seviyesinde seyrettiğini gösteriyor. Bu oran tarihsel boğa ve ayı dönemlerinde görülen ortalamanın (0,84) oldukça altında. 2025 yılında yüzde 17’lik bir kayıptan çıkan kripto para, özellikle seçim sonrası yıllarda alışılmışın aksine pozitif bir seyir izleyemedi. Uzmanlara göre bu düşüş, hem kurumsal ilgideki azalma hem de tarihsel beklentilerin boşa çıkması sonucu ortaya çıktı.

ETF Varlıklarından Çıkışlar ve Kurumsal Baskılar

Sert satışların hızlanmasında kurumsal yatırımcıların spot Bitcoin ETF’lerine olan ilgisinin azalması büyük rol oynadı. Ekim 2025’teki tepe noktasından bu yana, spot ETF’lerde toplamda yaklaşık 6,18 milyar dolar net çıkış yaşandı. Buna paralel olarak Bitcoin vadeli işlem piyasalarındaki açık pozisyon miktarı yüzde 45’ten fazla geriledi ve riskli pozisyonların önemli bölümü piyasadan silindi. Piyasalarda yatırımcıların korku ve panik havasına girdiği ifade ediliyor.

Korelasyon Değişimleri ve Teknik Görünüm

Bitcoin ETF’lerinde neredeyse beş haftadır üst üste net çıkışlar izleniyor. Bu durum, 2025’ten bu yana görülen en uzun çıkış serisi oldu. Ayrıca, küresel ekonomik gelişmelerin de etkisiyle piyasalarda temkinli bir tutum hakim. Son dönemde Bitcoin’in Nasdaq ile korelasyonu 0,80’e, VIX endeksiyle ise 0,88’e kadar yükseldi. Bu veriler, yatırımcıların Bitcoin’i riskli makro varlıklar gibi görmeye başladığına işaret ediyor. Teknik açıdan ise piyasa, belirgin bir düşüş trendinde seyrediyor.

63.000 dolar seviyesi önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Sektör analistleri, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde fiyatın 52.000 dolara kadar gerileyebileceğine dikkat çekiyor. Bu fiyat seviyesine en son 2024 Eylül ayında ulaşılmıştı.

Uzmanlar, “Bitcoin’in son dönemdeki fiyat hareketi, dijital altın ya da geleneksel piyasalardan bağımsız bir varlık olduğu yönündeki uzun süredir devam eden görüşü önemli ölçüde zedeliyor,” değerlendirmesinde bulunuyor.

Genel olarak bakıldığında, Bitcoin’in 2026 başlangıcı hem kurumsal çıkışlar hem de ciddi makro baskılarla şekillenirken, yatırımcı algısında da önemli değişimler meydana geldi. Kısa vadede fiyat hareketlerinin volatil seyrini koruması bekleniyor.