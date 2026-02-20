Coinbase, Ücretli Abonelerine USDC Bakiyelerinde 3,5% Faiz Sunacak

Coinbase, abone tabanlı üyelik servisi Coinbase One kapsamında yeni bir getiri özelliğini duyurdu. Şirket, 19 Şubat 2026 tarihinden itibaren USD Coin (USDC) bakiyelerine yıllık yüzde 3,5 faiz imkânı sağlayacak. ABD merkezli Coinbase, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara yönelik olarak dünyanın en büyük ve en bilinen kripto para borsalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

Abonelik Planları ve Sunulan Avantajlar

Coinbase One’ın tüm abonelik seviyelerinde sunulan faiz özelliği, aylık 4,99 dolardan başlayan ücretlerle erişilebilir durumda. Şirket, işlem avantajları, stablecoin getirisi ve abonelik gelirlerini tek bir pakette birleştirerek rakip platformlarla arasındaki farkı artırmayı hedefliyor. Sunulan avantajlar, işlem hacmine bağlı olarak daha üst seviye aboneliklerde de aynı faiz oranıyla devam ediyor.

USDC Getiri Programının İşleyişi

Yıllık yüzde 3,5 faiz oranı, USDC bakiyelerine günlük olarak işleniyor ve ödemeler her hafta cuma günü yapılıyor. Kullanıcıların isterlerse kazançlarını doğrudan USDC şeklinde, isterlerse otomatik olarak Bitcoin’e dönüştürerek alabilmesi mümkün. Bu dönüşüm sırasında herhangi bir ek ücret uygulanmıyor. Faiz kazanımında herhangi bir alt limit bulunmasa da genellikle 1 dolar ve üzeri bakiyelerde uygulama geçerli.

Artık kullanıcılar USDC tutarak Bitcoin kazanabilecek. Coinbase One aboneleri haftalık ödüllerini ister BTC ister USDC olarak alabilecek, ifadesine yer verildi.

Coinbase One Abonelik Seviyeleri

Yayınlanan bilgilere göre, “Basic, Preferred ve Premium” olmak üzere üç farklı abonelik seviyesi bulunuyor. Giriş seviyesi aylık 4,99 dolar ücrete sahip ve ayda 500 dolara kadar yapılan ilk işlemlerde sıfır komisyon avantajı sunuyor. Bir üst seviye “Preferred” paketi aylık 29,99 dolar ile ayda 10.000 dolara kadar komisyon alınmıyor. En üst düzey “Premium” paket ise aylık 299,99 dolara sınırsız işlemde sıfır komisyon sağlıyor. Tüm bu modellerde USDC faiz oranı değişmeden uygulanıyor.

Vergilendirme ve Yasal Yükümlülükler

2026 vergilendirme yılı itibarıyla ABD’de, Coinbase’in staking, ödül veya çeşitli promosyonlardan yıllık 600 dolar üzeri gelir elde eden kişiler için Form 1099-MISC aracılığıyla gelir raporlaması yapması gerekiyor. ABD’de vergi mükelleflerinin, elde ettikleri gelirin bu eşik seviyesinin altında olsa dahi yasal olarak beyan yükümlülükleri devam ediyor. Yüksek değerli stablecoin transferleriyle alakalı olarak, şirket içi takiplemede 10.000 dolarlık bazı eşiklere de dikkat çekiliyor.

Pazarda Öne Çıkan Strateji

Coinbase’in USDC için sunduğu bu faiz oranı, borsayı hem merkezi gelir platformlarıyla hem de merkeziyetsiz stablecoin protokolleriyle rekabete daha yakın konuma getiriyor. Programın abonelik tabanlı ve düzenlenmiş borsa ortamı içinde sunulması, önceki dönem kripto faiz uygulamalarından ayrışan bir özellik olarak görülüyor. Şirket bu stratejiyle, stabilcoinlerin kripto piyasasındaki artan önemini dikkate alarak kullanıcı sadakatini güçlendirme amacında olduğunu öne çıkarıyor.