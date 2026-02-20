Bitcoin’deki Değer Kaybı: Kuantum Tehdidi mi, Sermaye Rotasyonu mu?

Bitcoin’in Ekim ayındaki 126.100 dolar zirvesinden bu yana yüzde 46 civarında gerilemesi, piyasa dinamikleriyle ilgili önemli tartışmaları gündeme taşıdı. Son dönemde öne çıkan görüşler, bu düşüşün nedeninin yaklaşan bir kuantum bilgisayar tehdidi olabileceğini öne sürerken; bazı piyasa gözlemcileri sermaye hareketleri, likidite koşulları ve madenci ekonomilerindeki değişimlere işaret ediyor.

Kuantum Bilgisayar Tartışmaları ve Piyasa Etkileri

Bitcoin geliştiricisi Matt Corallo, Unchained podcast programında, piyasadaki zayıf fiyatlamanın temelinde kuantum bilgisayar endişelerinin yer aldığı iddialarına karşı çıktı. Corallo, kuantum tehdidinin gündemde olduğu ortamda yalnızca Bitcoin’in değil, Ether’in de benzer şekilde değer kaybettiğine dikkat çekerek, bu durumun iddiaları zayıflattığını belirtti. Yatırımcıların zaman zaman zayıf piyasa koşullarına gerekçe arama eğiliminde olduğunu söyledi.

Kuantum bilgisayar riskleri, özellikle son dönemde varlık yönetim şirketlerinin mevzuat güncellemeleri ve bazı fonların Bitcoin ETF dokümanlarında bu konuyu olası bir güvenlik riski olarak belirtmeleriyle daha görünür hale geldi. BlackRock, geçtiğimiz yıl iShares Bitcoin ETF başvurusu kapsamında kuantum hesaplama tehdidine dikkat çekmişti.

Madencilik, Yapay Zeka ve Rekabet Artışı

Corallo, kripto varlıkların yatırımcı için diğer sermaye yoğun sektörlerle rekabet ettiğini ifade etti. Son yıllarda yapay zeka altyapısına olan ilgi özellikle veri merkezleri ve güçlü donanımlar üzerinden artarken, sermayenin bir kısmı bu alanlara kanalize olmaya başladı. Yapay zeka için gerekli olan büyük veri merkezleri, özel yongalar ve yüksek enerji kapasitesi, yatırımcıların dikkatini bu yöne çekiyor.

Madencilik verilerine bakıldığında, Bitcoin’in madencilik zorluğu 144,4 trilyon seviyesine çıkarak 2021’den beri en büyük artışı gördü. Zorluk, yaklaşık iki haftada bir blok başına düzenleniyor ve böylece ağdaki toplam işlem gücü değişimlerine uyum sağlanıyor.

Fiyatlardaki düşüşle birlikte, Bitcoin’in madencilik gücünde de önemli bir azalma yaşandı. Geçen yılın Ekim ayında hashrate 1,1 zettahash/saniye seviyesindeyken, Şubat’ta 826 exahash/saniyeye kadar geriledi; şimdilerde yeniden 1 zettahash/saniyeye yaklaştı.

Mevcut zorluklara rağmen şirket bazında genişlemeler sürüyor. Hashprice, yani sağlanan işlem gücü başına günlük gelirde son yılların en düşük seviyeleri görülüyor. Özellikle düşük maliyetli elektrik avantajı bulunan büyük ölçekli madencilik firmaları faaliyetlerini artırmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin madencilikten kayda değer bir potansiyel kâr elde ettiği belirtiliyor.

Öte yandan, birçok halka açık madencilik firması enerji ve bilişim kaynaklarının bir kısmını yapay zeka ve yüksek performanslı veri merkezlerine yönlendirmeye başladı. Bitfarms, bu dönüşümün bir göstergesi olarak kurumsal marka kimliğinde “bitcoin” ifadesini çıkardı. Ayrıca Starboard Value, Riot Platforms’un yapay zeka veri merkezi yatırımlarını artırmasını talep etti. Bu gelişmeler, Bitcoin’in doğrudan sermaye çekmek için yeni teknolojilerle yarıştığını gösteriyor.

Piyasa Duyarlılığı ve Konsolidasyon Süreci

Onchain veriler, piyasada sıkışmanın sürdüğüne işaret ediyor. Analitik şirketi Glassnode, Bitcoin’in aktif arzının maliyet tabanını izleyen “True Market Mean” modelinin yaklaşık 79.000 dolar seviyesinin altında olduğunu kaydetti. Gerçekleşen fiyat ise 54.900 dolar civarında bulunuyor ve bu da daha aşağı yönlü yapının sınırını oluşturuyor.

Bitcoin son zamanlarda yaklaşık 60.000 ila 70.000 dolar bandında hareket ediyor. Piyasa duyarlılığı ise kırılganlığını koruyor ve Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi son haftalarda “aşırı korku” seviyelerinde yer aldı.

Bitwise’ın Avrupa Araştırma Direktörü André Dragosch, Bitcoin’in mevcut piyasa değerinin küresel para arzı, altın ve borsada işlem gören ürün akışlarına kıyasla düşük kaldığı görüşünü paylaştı ve hızlı bir toparlanmadan ziyade konsolidasyon sürecinin öne çıkmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

Makroekonomik gelişmeler de yakından takip ediliyor. ABD’de açıklanacak çekirdek PCE enflasyon verileri ve Fed’in olası politika adımları, piyasa yönü üzerinde belirleyici olabilir. Yüksek enflasyon beklentileri kıt varlıklar için olumlu olarak algılansa da, şahin bir merkez bankası söylemi riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabiliyor. Haber hazırlandığı sırada Bitcoin, 67.000 dolar civarında işlem görüyor.