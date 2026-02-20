Ekim 2025 Kripto Çöküşünün Arkasında Likidite Sıkışıklığı Vurgusu

Analist Benjamin Cowen’in değerlendirmesine göre, Ekim 2025’teki kripto piyasasındaki sert düşüş, tek bir olaya dayanmıyor. Cowen, uzun süredir biriken temel yapısal baskıların etkili olduğunu belirtiyor. 2019’dan bu yana kripto piyasası için veri ve analiz sağlayan Into The Cryptoverse şirketinin CEO’su olan Cowen, küresel likidite koşullarının gevşememesi, piyasadaki daralma ve Bitcoin döngüsündeki olgunlaşma gibi etkenlerin bu dönemde aynı anda etkili olduğunu ifade ediyor. Yaşanan baskıların birikmesiyle piyasa zayıflığının kısa sürede açığa çıktığı dikkat çekiyor.

Sıkı Likiditenin Piyasa Üzerindeki Etkisi

Cowen, şirketinin geliştirdiği Likidite Risk Ölçüm Aracı’na atıf yaparak, 2020-2021 yıllarındaki genişleme döneminden sonra finansal koşulların yıllarca sıkı kaldığını aktarıyor. 2024-2025 yıllarındaki yükselişin, gevşek değil, kısıtlayıcı koşullarda gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

Daha önceki döngülerde likiditenin güçlü olması, geniş tabanlı ralliye zemin hazırlamıştı. Ancak son dönemde sermaye, ağırlıkla birkaç varlıkta toplandı. Cowen, son dönemdeki durumu 2018-2019’a benzeterek, o süreçte de likidite daralmasının erken başladığını ve Bitcoin’in, para politikası henüz gevşemeden zirve yaptığını hatırlatıyor.

Ona göre, küresel net likiditede benzer eğilimler gözlendi. Her iki dönemde de Bitcoin, sıkı koşullara rağmen değer kazandı; fakat altcoinlerde ciddi bir ralli yaşanmadı.

Piyasa Katılımı ve İç Güç Göstergesinde Zayıflama

Cowen, en büyük 100 kripto parayı izleyen Advance Decline Endeksi’nde 2021’den bu yana aşağı yönlü bir eğilim gözlendiğine vurgu yapıyor. Bu durum, fiyat yükselişlerine daha az sayıda kripto varlığın dahil olduğunu ortaya koyuyor.

Sosyal medyada ilgi ve yatırımcı katılımının da son döngülerdeki kadar artmadığı aktarılıyor. 2017 ve 2021’deki dalgaların aksine, bireysel katılımın bu sefer düşük kaldığına dikkat çekiliyor.

Likiditenin sıkı kalması ve yeni talebin sınırlı olması nedeniyle sermaye büyük ölçüde Bitcoin’de yoğunlaştı. Bitcoin’in hakimiyet oranı artarken, birçok altcoin ivme kazanmakta zorlandı. Ekim ayında Bitcoin’in zirveye ulaşmasıyla bu yoğunlaşma etkisi zayıfladı ve yeni likidite ya da geniş katılım olmada altcoinlerde hızlı değer kayıpları görüldü. Cowen, yaşanan düşüşün yeni zayıflıklar oluşturmadığını, daha çok yıllarca biriken riskleri gün yüzüne çıkardığını ifade etti.

Piyasa Duyarlılığında Tarihi Düşüş

Ayrıca, 2026 Şubat ayında kripto piyasasındaki duyarlılığın rekor seviyede olumsuz bir düzeye indiği belirtiliyor. Finans hizmetleri alanında faaliyet gösteren Matrixport’tan analistlere göre, yoğun satış baskısının ardından kalıcı bir dip formasyonunun oluşabileceği değerlendiriliyor.