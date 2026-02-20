Winvest — Bitcoin investment
Sıcak Gelişme: ABD Yüksek Mahkemesi Trump’a Dur Dedi, Kripto İçin Zor Saatler

Özet

  • Yüksek Mahkeme: Yasada geçen "ithalatı düzenleme" (regulate importation) ifadesi, bir malın miktarını veya kalitesini sınırlamayı (kota veya karantina gibi) kapsar ancak bu kelime "vergi koyma" anlamına gelmez.
  • 2025 yılı boyunca yaşanan tüm tarife kaosu boşa gitti. Kripto paralar sayısız kere düşüşü sadece tarife tartışmaları sebebiyle yaşamıştı.
  • Hükümetin bugüne kadar ithalatçılardan topladığı milyarlarca dolarlık verginin iade edilip edilmeyeceği büyük bir belirsizlik ve potansiyel bir "kaos" olarak nitelendiriliyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Gümrük tarifeleri Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi. İadelerin nasıl yapılacağı belirsiz ama ABD ticaret mahkemesine yüzlerce gümrük vergisi iade davası açılması bekleniyor. Gümrük tarifelerinin enflasyonist etkisi çok sınırlıydı yani iptal kararı faiz tahminlerini olumlu yönde etkilemeyecek.

Gümrük Vergisi Kararının Detayları

Gemini şunu dedi: ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat 2026 tarihinde merakla beklenen gümrük tarifeleri kararını (Learning Resources, Inc. v. Trump) açıkladı. Mahkeme, Başkan Trump’ın gümrük tarifelerini dayandırdığı temel yasayı geçersiz kılarak yürütme yetkisine çok kritik bir sınır getirdi. Yüksek Mahkeme, 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın (IEEPA), Başkana ithalata gümrük vergisi (tarifeler) koyma yetkisi vermediğine hükmetti. Mahkeme, Federal Devre Temyiz Mahkemesi’nin kararını onayarak tarifelerin anayasal dayanağını ortadan kaldırdı.

Kararın gerekçeleri şöyle;

  • Anayasa’nın 1. Maddesi, vergi ve gümrük vergisi koyma yetkisini açıkça ve sadece Kongre’ye vermiştir. Başbakanın barış zamanında bu yetkiyi tek başına kullanabileceğine dair hiçbir içsel yetkisi yoktur.
  • Yasada geçen “ithalatı düzenleme” (regulate importation) ifadesi, bir malın miktarını veya kalitesini sınırlamayı (kota veya karantina gibi) kapsar ancak bu kelime “vergi koyma” anlamına gelmez. Mahkeme, vergi koymanın hükümetin günlük “düzenleme” faaliyetlerinden tamamen farklı ve çok daha ağır bir güç olduğunu belirtti.
  • IEEPA’nın yarım asırlık tarihinde hiçbir Başkan, bu yasayı böylesine geniş çaplı tarifeler koymak için kullanmamıştır. Mahkeme, bu “emsalsiz” yetki iddiasının yasal sınırları aştığını vurguladı.

Mahkemeye göre “Ekonomik ve siyasi açıdan bu denli büyük sonuçları olan bir yetki (trilyonlarca dolarlık ticaret anlaşmalarını ve 4 trilyon dolarlık bütçe açığı tahminlerini etkileyen), Kongre tarafından çok açık ve net bir şekilde verilmiş olmalıdır” ve bu yüzden de tarifeler iptal edildi.

Hükümetin bugüne kadar ithalatçılardan topladığı milyarlarca dolarlık verginin iade edilip edilmeyeceği büyük bir belirsizlik ve potansiyel bir “kaos” olarak nitelendiriliyor. Trump bu senaryonun ABD için felaket olacağını söylemişti ilerleyen saatlerde kripto paralarda daha fazla düşüş görebiliriz. Trump ülkelerden tahsilat yapmanın yeni yollarını uzun süredir arıyordu bu alternatif yolların ne olduğunu da birkaç saate öğrenmemiz muhtemel.

İşin en acı tarafı 2025 yılı boyunca yaşanan tüm tarife kaosu boşa gitti. Kripto paralar sayısız kere düşüşü sadece tarife tartışmaları sebebiyle yaşamıştı.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
