Bitcoin’deki Son Düşüşe Kuantum Bilgisayar Endişesinin Etkisi Tartışılıyor

Bitcoin fiyatlarında son dönemde ortaya çıkan düşüş, piyasa katılımcıları arasında farklı tartışmalara neden oldu. Bu konuda tecrübeli bir Bitcoin yazılım geliştiricisi olan Matt Corallo, popüler kripto paranın değer kaybetmesinin temelinde kuantum bilgisayar tehditlerinin yattığına dair görüşleri gerçekçi bulmadığını ifade etti. Uzun yıllardır açık kaynak Bitcoin projelerinde yer alan Corallo, piyasadaki fiyat hareketlerinin kuantum endişesine bağlanmasının yerinde olmadığını belirtti.

Bitcoin ve Ethereum Arasındaki Fiyat Farkı Dikkat Çekiyor

Bitcoin’in son dönemdeki değer kaybının ardından Ethereum’da da benzer düşüşler yaşandı. Ekim ayında zirveye ulaşan Bitcoin, yaklaşık 67.000 dolara kadar gerilerken, Ethereum’un ise aynı dönemde yüzde 58 oranında bir düşüş yaşadığı görülüyor. Corallo, bu iki kripto varlığın hareketlerini karşılaştırarak, piyasada gerçekten kuantum bilgisayar endişesi olsaydı yatırımcıların Ethereum’a kaymasının beklenebileceğini vurguladı.

“Eğer bu endişeler haklı olsaydı, Ethereum’un Bitcoin karşısında ciddi bir yükseliş göstermesi gerekirdi” sözleriyle konuya dikkat çekti.

Ethereum Vakfı’nın Güvenlik Yol Haritası

Kuantum bilgisayarların gelecekte oluşturabileceği riskler, özellikle son aylarda toplulukta daha fazla gündeme gelmeye başladı. Bitcoin’in bazı savunucuları, ağın bu tehlikeye karşı yeterince hızlı önlem almadığını iddia ederken, Ethereum Vakfı güncel bir güncellemesinde uzun vadeli güvenlik stratejisi kapsamında kuantum sonrası hazırlıkların da yer aldığını açıkladı. Corallo ise, profesyonel yatırımcıların mevcut piyasa koşullarında kuantum tehdidini kısa vadede ciddi bir risk olarak görmediğini ifade ediyor.

Yatırım Sermayesinin Yön Değiştirdiği Alanlar

Corallo, Bitcoin’deki değer kaybının esas nedenlerinden birinin, özellikle yapay zekâ alanındaki yatırımların giderek artması olduğuna dikkat çekti. Küresel ölçekte yatırım sermayesinin yapay zekâya yönelmesi, geleneksel finansal varlıklar kadar kripto piyasalarda da etkisini gösteriyor. Corallo, yapay zekânın son dönemde çok büyük yatırım gerektiren bir alan haline geldiğini ve bu nedenle Bitcoin gibi varlıklardan fonların alternatif alanlara kaydığına işaret etti.

“Yapay zekâ yatırımları son derece yüksek sermaye gerektiriyor,” ifadesini kullandı.

Son zamanlardaki Bitcoin fiyat hareketlerinin ardından, yatırım yönetim firması BlackRock da iShares Bitcoin Trust ürününün güncel belgelerinde, ağın bütünlüğüne yönelik potansiyel uzun vadeli kuantum risklerine dikkat çeken bir bölüm ekledi. Diğer yandan, BlackRock’un spot Bitcoin ETF’si, fiyatlardaki keskin düşüş sırasında şimdiye kadarki en yüksek günlük işlem hacmini kaydetti.

Özetle, Matt Corallo ve sektördeki bazı isimler, mevcut fiyat dalgalanmalarında kuantum kaynaklı bir acil risk görmüyor. Geliştiriciler ve yatırımcılar, kripto piyasalarının yakın dönemde daha çok alternatif sektörlere yönelen yatırımlar ve makroekonomik gelişmelerden etkilendiğine işaret ediyor.