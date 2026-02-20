Son Dakika: Yüksek Mahkeme Gümrük Tarifesi Kararı 20 Şubat

Bugünün en büyük olayı Yüksek Mahkeme tarife kararıyla ilgili beklentiydi. Ocak ayında da böyle gün ve saat saymıştık. Kasım ayındaki duruşmada mahkeme üyelerinin Trump aleyhine karar çıkacağına dair sinyaller vermesi nedeniyle aylardır konu kripto paralar için baskı unsuruna dönüştü.

Yüksek Mahkeme Tarife Kararı

1 aylık tatilin ardından Yüksek Mahkemenin büyük ihtimalle gümrük tarifeleriyle ilgili kararını bugün açıklayacağı söylenmişti. Geçtiğimiz ay uzmanlar tarafından yapılan 20 Şubat uyarısı bu ay yinelendi ve şimdi nihai noktadayız. Gümrük tarifelerinin iptal edilmesi halinde Trump bunun ekonominin çöküşü anlamına geleceğini söyledi. 2025 yılı boyunca tarifelerle ilgili tartışmaların kriptoyu boğduğunu gördük. Bugün gördüğümüz noktada tekrar tüm kaosun sıfırdan başlama ihtimali bile yatırımcıları endişelendiriyor.

Kararın 18:00 ile 00:00 arasında açıklanması bekleniyordu. Peki karar açıklandı mı? Trump’ın küresel gümrük vergileri ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yüksek Mahkeme, gümrük vergileri konusunda Trump’a karşı 6-3 karar verdi. Yatırımcılar artık Fed’in faiz indirimini Temmuz ayına kadar bekleyeceğini düşünüyor.