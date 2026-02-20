Winvest — Bitcoin investment
Son Dakika: Trump’tan İran’a Saldırı Açıklaması

Özet

  • Trump: İran'a sınırlı bir saldırı düzenlemeyi düşünüyorum.
  • 10 gün içinde İran'a saldırının başlayacağına dair çok fazla sızıntı paylaşıldı.
  • Beyaz Saray’ın son açıklamasına göre Trump 31 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında Çin’i ziyaret edecek.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yine bir hafta sonuna giriyoruz ve bugünlerde klasikleşen şey füzelerin İran’a ateşlenip ateşlenmeyeceği. Trump dünkü açıklamalarında İran yönetimine 10 günlük süre vermişti. Şimdiki açıklamalarıysa WSJ iddialarını doğrular nitelikte.

ABD, İran’a Saldıracak

Biraz önce Trump açık biçimde “İran’a yönelik sınırlı bir saldırı düzenlemeyi düşünüyorum” dedi. WSJ müzakere sürecinde ABD’nin işi hızlandırmak için bunu yapacağını yazdığında pek çok kişi buna inanmamıştı. Ancak Irak’a girdiğinden bugüne en büyük askeri sevkiyatını bugünlerde yapan ABD bunun sinyalini veriyor. Trump sinyalin ötesine geçerek olacakları açık biçimde söylüyor.

Eğer Cumartesi veya Pazar günü erken saatlerde İran’a saldırı başlarsa bu şaşırtıcı olmayacak. Trump 1 Mart tarihine kadar İran’a süre verdi ve Hamaney’in hafta boyunca yaptığı açıklamalar anlaşma ihtimallerinin son derece düşük olduğunu gösteriyordu.

İran’a yapılacak saldırının tetikleyeceği cevap daha büyük bir saldırıya neden olabilir. Bu durum uzun süreli büyük bir bölgesel savaş doğurabilir ve dünyaya iyi şeyler getirmeyecektir. Kripto paralar için de elbette daha fazla düşüşe neden olacaktır.

Beyaz Saray’ın son açıklamasına göre Trump 31 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında Çin’i ziyaret edecek.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
