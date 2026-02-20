Ripple CEO’su, Dijital Varlık Düzenlemesinde Belirsizliğin Sona Erebileceğini Söylüyor

Ripple şirketinin CEO’su Brad Garlinghouse, ABD’de dijital varlık piyasasına yönelik düzenleyici netlik getirmesi beklenen Clarity Act’in nisan sonuna kadar yasalaşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Kripto sektöründe yıllardır süren belirsizliğin bu düzenlemeyle sona erebileceği vurgulanıyor.

ABD Kongresi ve Yasal Süreçte Son Durum

Brad Garlinghouse, Washington’daki sürecin son aylarda hızlandığını, Senato’daki tıkanmaların aşılmak üzere olduğunu ve kilit noktalar üzerinde taraflar arası anlaşmanın yakın olduğunu belirtti. Garlinghouse, sektör temsilcileri ile bankacılık dünyası arasındaki görüşmelerin müzakerelere ivme kazandırdığını dile getirdi. ABD yönetimi, Kongre’de yürütülen görüşmeler için 1 Mart’ı müzakere süresi olarak belirlemiş durumda.

Teklif edilen yasa kabul edilirse, düzenleyiciler arasındaki yetki sınırları netleşecek ve finansal kurumlar için hukuki çerçeve sağlanacak. Bu durumun, büyük finansal kurumların kripto spot piyasalarına girmesi için zemin oluşturması bekleniyor.

Clarity Act ve Sektörde Gelişen İvme

Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası (Clarity Act) Temmuz 2025’te Temsilciler Meclisi’nde 294’e karşı 134 oyla iki partinin de desteğiyle kabul edildi. Ancak yasa, düzenleyici yetki sınırları üzerinden yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Senato’da uzun süre ilerleyememişti.

Son haftalarda, Senato’daki hareketlilik artarken, düzenleyici kurumlar arasında da işbirliği güçlendi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun başkanı Paul Atkins, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun “Project Crypto” adlı bir girişim kapsamında ortak çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Garlinghouse, Ripple’ın geride kalan yılın öne çıkan şirketlerinden biri olduğunu, 2026’ya girerken şirketin sektörün ivmesini artırmaya devam ettiğini aktardı. Şirketin CFO’larından ve hazine yöneticilerinden, stablecoin’lerin nasıl kullanılabileceği ve fayda sağlayabileceği konusunda yoğun bir ilgi olduğunu da ekledi.

Stablecoin Tartışmaları ve Piyasa Etkisi

Bazı piyasa katılımcıları Clarity Act’in yıl sonuna kadar geçme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade ederken, nisan ayı hedefi iddialı bulunuyor. Yasa teklifinde halen çözülememiş ana unsur ise stablecoin’ler. Özellikle platformların kullanıcılarına getiri tarzı teşvikler sunup sunamayacağı konusu, Senato Bankacılık Komitesi’ndeki görüşmelerde süreçleri yavaşlatan etmenlerden biri haline geldi.

Ripple, son iki yılda yaklaşık 3 milyar dolarlık alım ve yatırım gerçekleştirdi. Şirket, bu yatırımlarla saklama ve hazine altyapısını güçlendirmeye odaklanıyor.

Brad Garlinghouse, kurumsal hazine yöneticilerinin stablecoin ve uluslararası ödemeler konularında giderek daha fazla bilgi talep ettiğine dikkat çekti. Ancak, önemli miktarda sermaye girişi için federal düzeyde net yasal çerçeve beklendiğini vurguladı.