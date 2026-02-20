Winvest — Bitcoin investment
SıcaK Gelişme: Bitcoin (BTC) 20 Şubat Düşüşü

Özet

  • Reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), 2025'in 4. çeyreğinde yıllık %1,4 oranında artış gösterdi. Bu rakam, 3. çeyrekteki %4,4'lük güçlü büyümenin ardından belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.
  • Raporlarda ABD ekonomisinin 2025 sonunda hükümet kapanışının da etkisiyle büyümede vites düşürdüğü, ancak enflasyonist baskıların (özellikle aylık %0,4'lük artışla) hala canlı kaldığı görülüyor.
  • Eğer önümüzdeki saatlerde BTC 65.244 dolar altında kapanışlar görmeye başlarsa 63 bin ve 60.200 dolar test edilebilir.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı son PCE ve GSYİH raporunun ardından düşüşe geçti. Günlük dip seviyesine yeniden göz diken BTC bugün de yatırımcıları şaşırtmıyor. Hafta sonuna tekrar düşüş havasıyla girmek altcoinler için can sıkıcı ve bu durum kısa vadede tersine dönecek gibi görünmüyor.

Bitcoin Düşüşü

Reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), 2025’in 4. çeyreğinde yıllık %1,4 oranında artış gösterdi. Bu rakam, 3. çeyrekteki %4,4’lük güçlü büyümenin ardından belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor. Diğer yandan PCE fiyat endeksi hem genel hem de çekirdek bazda (gıda ve enerji hariç) aylık %0,4 arttı. Tüketici harcamalarındaki artış büyük oranda hizmet sektöründen (özellikle sağlık hizmetleri) kaynaklanırken, mal harcamalarında hafif bir düşüş görüldü.

Raporlar birlikte değerlendirildiğinde; ABD ekonomisinin 2025 sonunda hükümet kapanışının da etkisiyle büyümede vites düşürdüğü, ancak enflasyonist baskıların (özellikle aylık %0,4’lük artışla) hala canlı kaldığı görülüyor. Yani enflasyon güçlü, istihdam toparlanıyor ve büyüme sallantıda. Bu durum Bitcoin için düşüş anlamına geliyor.

Üstelik 18:00’da açıklanması muhtemel Yüksek Mahkeme tarife kararı da yatırımcıların endişelerini besliyor. Olası iptal kararının neden risk piyasaları için yıkım getireceğini aylardır yazıyoruz. Eğer önümüzdeki saatlerde BTC 65.244 dolar altında kapanışlar görmeye başlarsa 63 bin ve 60.200 dolar test edilebilir. Ardından 56 ve 50 bin dolar aralığı hedeflenecek.

“Temel PCE Aralık ayında beklendiği gibi sabit kaldı. Aylık artış %0,36 oldu ve Ekim ve Kasım rakamları hafifçe yukarı yönlü revize edildi.

%3,0’lık artış Şubat ayından bu yana en yüksek artış oldu (yuvarlama yapılmadan %3,00’lık artış Nisan 2024’ten bu yana en yüksek artış oldu).” -Nick Timiraos

Fatih Uçar
