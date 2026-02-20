Son Dakika: ABD PCE Verisi Açıklandı, Faiz İndirimi Olacak Mı?

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 67 bin dolarda ve bugünün en önemli olaylarının başında PCE verisi geliyordu. Fed’in izlediği enflasyon göstergesi olması nedeniyle ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi piyasalar üzerinde belirleyici rol oynuyor.

ABD Verileri Son Dakika

Fed, faiz kararlarını verirken TÜFE (CPI) yerine PCE verisine daha fazla ağırlık verir. Bunun nedeni; PCE’nin tüketicilerin fiyat değişimlerine göre harcama alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini (örneğin pahalılaşan bir ürün yerine daha ucuzuna yönelme) daha iyi yansıtması ve daha geniş bir harcama sepetini kapsamasıdır.

Şu an gündemde olan ABD-İran gerilimi gibi jeopolitik riskler nedeniyle piyasalarda zaten bir huzursuzluk hakim. Bu yüzden PCE verisinin de korkuyu beslemesinden endişe ediliyordu. Rakamlar aşağıdaki gibi geldi.

ABD PCE Açıklanan: %2,9 (Beklenti ve Önceki: %2,8)

ABD Çekirdek PCE Açıklanan: %3 (Beklenti: %2,9 Önceki: %2,8)

Enflasyon düşmüyor bunun yerine rakamlar beklenti üstü geldi. Kripto paralar için olumsuz. 18:00’da tarife kararı da açıklanırsa hafta sonu İran’a saldırı ihtimalinin de gündemde kalması nedeniyle kripto paralarda çöküş var denilebilir.