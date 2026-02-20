Winvest — Bitcoin investment
Ekonomi

Son Dakika: ABD PCE Verisi Açıklandı, Faiz İndirimi Olacak Mı?

Özet

  • ABD PCE Açıklanan: %2,9 (Beklenti ve Önceki: %2,8)
  • ABD Çekirdek PCE Açıklanan: %3 (Beklenti: %2,9 Önceki: %2,8)
  • BTC 67 bin doların altına geriledi. Haziran toplantısına kadar faiz indirimi artık çok daha zor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 67 bin dolarda ve bugünün en önemli olaylarının başında PCE verisi geliyordu. Fed’in izlediği enflasyon göstergesi olması nedeniyle ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi piyasalar üzerinde belirleyici rol oynuyor.

ABD Verileri Son Dakika

Fed, faiz kararlarını verirken TÜFE (CPI) yerine PCE verisine daha fazla ağırlık verir. Bunun nedeni; PCE’nin tüketicilerin fiyat değişimlerine göre harcama alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini (örneğin pahalılaşan bir ürün yerine daha ucuzuna yönelme) daha iyi yansıtması ve daha geniş bir harcama sepetini kapsamasıdır.

Şu an gündemde olan ABD-İran gerilimi gibi jeopolitik riskler nedeniyle piyasalarda zaten bir huzursuzluk hakim. Bu yüzden PCE verisinin de korkuyu beslemesinden endişe ediliyordu. Rakamlar aşağıdaki gibi geldi.

  • ABD PCE Açıklanan: %2,9 (Beklenti ve Önceki: %2,8)
  • ABD Çekirdek PCE Açıklanan: %3 (Beklenti: %2,9 Önceki: %2,8)

Enflasyon düşmüyor bunun yerine rakamlar beklenti üstü geldi. Kripto paralar için olumsuz. 18:00’da tarife kararı da açıklanırsa hafta sonu İran’a saldırı ihtimalinin de gündemde kalması nedeniyle kripto paralarda çöküş var denilebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Yüksek Mahkeme Gümrük Tarifesi Kararı 20 Şubat

SıcaK Gelişme: Bitcoin (BTC) 20 Şubat Düşüşü

Büyük Gün Bugün, Artık Kripto Paralar Dakikaları Sayıyor

Sıcak Gelişme: Fed’den “Kripto İşe Yaramaz” Açıklaması

Son Dakika: Fed Tutanakları Açıklandı – 18 Şubat

Sıcak Gelişme: Beyaz Saray 18 Şubat Açıklamaları

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 18 Şubat

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Aave’den Akılalmaz Rekor: Bir Ayda Tam İki Katına Çıktı!
Bir Sonraki Yazı SıcaK Gelişme: Bitcoin (BTC) 20 Şubat Düşüşü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’deki Son Düşüşe Kuantum Bilgisayar Endişesinin Etkisi Tartışılıyor
BITCOIN (BTC)
Son Dakika: Yüksek Mahkeme Gümrük Tarifesi Kararı 20 Şubat
Ekonomi
Son Dakika: Trump’tan İran’a Saldırı Açıklaması
Kripto Para
Ripple CEO’su, Dijital Varlık Düzenlemesinde Belirsizliğin Sona Erebileceğini Söylüyor
Kripto Para Hukuku
SıcaK Gelişme: Bitcoin (BTC) 20 Şubat Düşüşü
BITCOIN (BTC)
Lost your password?