Son Dakika: ABD Başkanı Trump Tarife İptal Kararıyla İlgili Konuşuyor

2025 yılı tarifelerle alakalı sayısız haberin kripto paralarda dalgalanmaya neden olduğu yıldı. Tarihte eşine rastlayamayacağınız oranlarda gümrük tarifelerini devreye alan Trump tüm ülkeleri dize getireceğini söyledi ve anlaşmalar yaptı. Çin, Avrupa Birliği ve diğer tüm ülkeler. Bugünse Trump’ın sınırsız gümrük vergisi uygulama yetkisi elinden alındı. Yüksek Mahkeme aleyhte karar açıkladı.

Trump Son Dakika

Valilerle kahvaltı yaptığı sırada tarife kararını duyan Trump “bu mahkemelere bir şey yapmak lazım” dedi ve açıklama yapmam gerekiyor diyerek hemen bu konuşmayı organize etti. Mahkeme, IEEPA’nın (Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası) Başkana gümrük vergisi koyma yetkisi vermediğine hükmetti. 175 milyar dolarlık vergi iadesi riski var ancak tarifelerin hemen ortadan kalkması beklenmiyor. Trump’ın çeşitli şartlarda %15 vergi koyma yetkisi halen var ve efektif gümrük vergisi oranı çift haneli kalmaya devam edebilir. Section 301/232 kapsamını genişleterek veya Bölüm 122 ithalat vergilerini kullanarak tahsilatları sürdürebilir. Her halükarda vergilerin bir kısmı iptal olmak zorunda.

Peki Trump şimdi başladığı açıklamada neler söylüyor?

  • Yüksek Mahkeme kararı hayal kırıklığına neden oldu.
  • Mahkemenin bazı üyelerinden utanıyorum.
  • Yabancı ülkeler ‘sokaklarda dans ediyor’, ama bu uzun sürmeyecek.
  • Trump: Yüksek Mahkeme aptal ve köpek gibi davranıyor.
  • Gümrük vergisi davası, ekonomik ulusal güvenliğin bir sembolüydü.
  • Yöntemler, kanunlar ve yetkililer IEEPA’dan daha güçlüdür.
  • İyi haber şu ki, IEEPA’dan daha güçlü yöntemler var.
  • Gümrük vergileri savaşları sona erdirmek için kullanılmıştır.
  • Gümrük vergileri bize büyük bir ulusal güvenlik sağlamıştır.
  • Fentanil tarifeleri devam ediyor.
  • Gümrük vergileri konusunda başka alternatifler de kullanılacaktır. Daha fazla para kazanabiliriz.
  • Mahkeme, IEEPA uyarınca hiçbir ülkenin 1 dolar bile talep edemeyeceğimi söylüyor.
  • Ticareti ve diğer ülkeleri yok edebilirim. Ambargo uygulayabilirim, gümrük vergileri dışında istediğim her şeyi yapabilirim.
  • Onlara ABD’de iş yapamayacaklarını söyleme hakkım var.
  • Mahkeme, lisans verebileceğimi ancak lisans ücreti talep edemeyeceğimi söylüyor.
  • ABD’ye her türlü şeyin girişini yasaklayabilirim.
  • Şimdi farklı bir yöne gidiyorum. Muhtemelen ilk başta gitmem gereken yöne. Daha güçlü bir yöne.
  • Eskiden aldığım ücretten çok daha fazlasını talep edebilirim.
  • Diğer federal yasalar gümrük vergilerini haklı kılıyor. (Ticaret Genişletme Yasası’nın 232. maddesini atıfta bulunur.)
  • Trump: 232. madde, 122., 201. ve 301. maddeler tüm seçenekler. 338. madde de, ancak bu daha uzun bir süreç gerektirir.
  • Yüksek Mahkeme, gümrük vergisi uygulama yetkimi daha güçlü hale getirdi, bu karar gümrük vergisi uygulama yetkimi kesinleştirdi.
  • Yüksek Mahkeme gümrük vergilerini iptal etmedi, sadece bir kullanımını iptal etti. IEEPA ile her şeyi yapabilirim, sadece ücret talep edemem.
  • Trump: IEEPA kapsamında lisansları engelleyebilir, ambargo uygulayabilir ve kısıtlayabilirim.
  • Bir başkan benim uyguladığımdan daha fazla gümrük vergisi uygulayabilir. Diğer yasaları ve gümrük vergisi yetkililerini kullanabiliriz.
  • Trump: %10 küresel gümrük vergisi.
  • Trump: 232 ve 301 numaralı tüm gümrük vergileri yürürlükte kalacak.
    Trump: Küresel gümrük vergisi normalde uyguladığımızdan daha yüksek.
    Trump: Birkaç soruşturma başlatılacak.
    Trump: Ülkemizi korumak için 301 sayılı soruşturmaları da başlatıyorum.
  • Kongreden ek önlemler talep etmeye gerek yok.
  • Trump, gümrük vergilerinin sonuçları hakkında: Aynı şekilde devam edeceğiz.
  • Trump, gümrük vergisi iadesi hakkında: Önümüzdeki beş yıl boyunca mahkemede olacağız.
    Trump, ticaret anlaşmaları hakkında: %10’luk gümrük vergisi genel olarak uygulanacak.
    Trump: Yaklaşık 5 aylık bir süre için %10’luk küresel gümrük vergisi.
    ABD Ticaret Temsilcisi Greer: 301. madde soruşturmaları yasal olarak son derece dayanıklıdır.
    Trump: Vietnamlı liderle görüştüm, daha fazla ABD gümrük vergisi uygulanabileceğini söyledi.
    ABD Ticaret Temsilcisi Greer: Bölüm 122 tarifeleri bugün uygulanacak ve imzalanacak.
    Trump: Tarifeler konusunda Kongre ile çalışmak zorunda değilim.
    Trump: Süreç daha karmaşık, ancak daha fazla tarife uygulayabiliriz.
    Trump: %10’luk tarife, sanırım 3 gün sonra yürürlüğe girecek.

    Trump: Patriot ve Javelin’ler çok yavaş üretiliyor, onları uyardık.

  • Trump: Ticaret anlaşmalarının çoğu geçerli kalacak, bazıları ise geçerliliğini yitirecek. Bunlar yenileriyle değiştirilecek.
    Trump: IEEPA kapsamında müzakere edilen bazı ticaret anlaşmaları geçerliliğini yitirecek.
    Trump: Hindistan ticaret anlaşmasında hiçbir değişiklik olmayacak.

Trump, otomobillere %15 ila %30 arasında gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulundu.

