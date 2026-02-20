Güney Kore’de Bithumb Hatası Kripto Piyasalarını Sarstı

Güney Kore’nin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb’da yaşanan ciddi bir işlem hatası, 6 Şubat 2026 tarihinde borsanın iç sistemlerinde geçici olarak 43 milyar doları aşan değerde “hayali Bitcoin” oluşturulmasına yol açtı. Olay, ülkenin finans otoriteleri ve Mali Hizmetler Komisyonu’nun gündemine taşındı ve sektör üzerindeki gözetim uygulamalarına yönelik ciddi sorgulamalar başladı.

Tek Bir Hata ile 620.000 BTC Oluştu

Bu gelişme, Bithumb tarafından düzenlenen “Random Box” isimli bir promosyon kampanyası sırasında meydana geldi. Söz konusu kampanyada, 695 kullanıcıya normalde 2.000 Kore wonu değerinde ödül verilmesi planlanırken, bir çalışan ödül birimi olarak yanlışlıkla “KRW” yerine “BTC” bilgisi girdi. Böylece her katılımcının hesabına gerçek değeriyle 2.000 Bitcoin yansıdı.

Toplam yanlışlıkla dağıtılan miktar yaklaşık 620.000 Bitcoin’e ulaştı. O sırada Bithumb’ın elinde bulunan gerçek Bitcoin miktarı ise yaklaşık 46.000 ile sınırlıydı. Bu hata, borsanın iç defterinde oluşan bakiyelerle sınırlı kalsa da, kayıtlarda ciddi bir dengesizliğe yol açtı.

Piyasalarda Anlık Dalgalanma ve Hızlı Müdahale

Oluşan yüksek bakiyeler bazı kullanıcıların ani satış işlemleri başlatmasına neden oldu. Bunun sonucunda, Bithumb üzerindeki Bitcoin fiyatı çok kısa sürede yüzde 15 ila 17 oranında düştü. Borsa yönetimi, yaşananları fark ederek 35 dakika içinde ilgili hesapları dondurdu ve piyasada yaşanan dalgalanmanın önüne geçmeye çalıştı.

Alınan tedbirlerle birlikte hatalı olarak yansıtılan Bitcoin’in büyük bölümü geri alındı. Yaklaşık 618.212 Bitcoin tutarında bakiyenin geri çekilmesiyle zararın ciddi kısmı telafi edildi, kayıp kalan miktar ise 125 Bitcoin civarında olduğu belirtildi. Bithumb, doğrulanabilen kullanıcı zararlarını yüzde 110 oranında telafi edeceğini ve 100 milyar wonluk bir korunma fonu oluşturduğunu açıkladı.

Denetim Eleştirileri ve Yasal Düzenleme Gündemi

Bu büyük ölçekli hata, ülkenin finansal denetim sistemleri üzerinde soru işaretleri yarattı. Güney Kore Mali Denetim Servisi, yaşananları takiben olağan teftiş sürecini tam kapsamlı bir soruşturmaya dönüştürdü. Yetkililer, tek bir manuel girişin nasıl koruma mekanizmalarını aşabildiğini araştırıyor.

Yaşanan olay, parlamentoda borsaların iç kontrol yapısındaki eksiklikleri gündeme taşıdı. Düzenleyiciler, benzer risklerin önüne geçebilmek için Dijital Varlık Temel Yasası ile ilgili reform önerilerini hızlandırdı. Tartışılan önlemler arasında, bireysel pay sahipliği sınırının yüzde 15 ila 20 aralığında tutulması, büyük varlık hareketlerinde çift onay zorunluluğu getirilmesi ve iç onay süreçlerinin güçlendirilmesi yer alıyor.

“Kâğıt Bitcoin” Tartışmaları ve Sistemsel Riskler

Yaşananlar, borsaların dışından zincir üzerinde karşılığı olmayan varlıkların, borsa içi muhasebe sistemlerinde nasıl mali dengesizliklere sebep olabileceği konusunu gündeme taşıdı. Sektör temsilcileri, olayın doğrudan blockchain kaynaklı bir problem olmadığını, ağırlıklı olarak merkezi operasyonel risklerden kaynaklandığını değerlendiriyor.

Güney Kore’deki bu gelişme, kripto para borsalarında altyapı dayanıklılığının ve iç denetim prosedürlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ön plana çıkardı. Yetkililer, devam eden soruşturmanın sonuçlarına göre borsa düzenlemelerinde kapsamlı değişikliklere gidilebileceğini aktarıyor.