Ethereum ekosistemi, güvenlik ve hızlı sonuçlandırma sağlamak için Sıfır Bilgi İspatı (ZK-proof) teknolojisini kullanan Polygon‘un yeni açık kaynaklı kod tabanı Chain Development Kit üzerine inşa edilen çeşitli yeni Layer-2 protokollerini memnuniyetle karşılayabilir. Ayrıca, ZK-proof teknolojisi Ethereum ekosistemine yeni bir bakış açısı getiriyor. Bu teknoloji, Ethereum zincirleri arasında otomatik ve verimli bir iletişim sağlayan bir “interop katmanı” oluşturarak çoklu zincirlerin koordinasyonunu kolaylaştırıyor.

Layer-2’ler Farklı Bir Boyuta Ulaşabilir

Polygon Hermez zkEVM’in teknik lideri Jordi Baylina, Github deposunda halka açık olan yeni araç seti hakkında konuştu:

“Motive edici fikir basit: geliştiricilerin, projelerinin gereksinimlerine göre uyarlanmış, Ethereum üzerinde ZK-proof destekli bir Layer-2 başlatmaları kolay ve sorunsuz olmalı.”

Baylina, Polygon CDK’nın Polygon’un tüm zincirlerinin yanı sıra daha geniş Ethereum ekosisteminde likiditeye otomatik erişim sağlayarak “likiditeyi parçalamadan talep üzerine ölçek” sağladığını da sözlerine ekledi. Ethereum geliştiricisi ödemeye özel Layer-2’ler, DeFi, oyun, sosyal platformlar ve içerik oluşturucu veya NFT platformları dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumlarında CDK destekli zincirler oluşturan bir dizi farklı projeye işaret etti.

Baylina ayrıca, Rollup veya Validium modu, zkEVM veya başka bir ZK destekli yürütme ortamı, çeşitli veri kullanılabilirliği çözümleri, yerel token ve gaz token özelleştirmesi, merkezi veya merkezi olmayan sıralayıcı modunun yanı sıra granüler izin listelerine sahip izinli ağlar için özelleştirmeler içeren farklı uygulama zincirleri için CDK’nın özelleştirilebilirliğini vurguladı.

Hem Hızlı Hem de Güvenli

ZK-proof teknolojisinin önemi, Baylina’nın vurguladığı bir başka faktör ve Polygon Labs’ın Zero Knowledge teknolojisi Ethereum’u ölçeklendirmenin geleceği olduğuna olan inancını vurgulamakta. Hermez zkEVM liderinin açıkladığı gibi Polygon CDK ile başlatılan zincirler otomatik olarak paylaşılan bir ZK köprüsüne bağlanır ve zincirler arası iletişim protokolü olan bir “interop katmanına” takılır.

“Polygon ekosisteminde 1000’lerce zincir olduğunu varsayalım. Bunların her birinin kanıtlarını doğrudan Ethereum’a göndermek verimsizdir. Bunun yerine interop katmanı zincirlerden kanıtlar alacak ve tüm Polygon zincirlerinin durumunu kanıtlayan tek bir ZK kanıtı sunacak.”

Baylina, teknolojinin dakikalar süren çapraz zincir işlemlerinin kilidini açtığını ve tek bir zincir ortamı algısı yarattığını söyledi. Baylina ayrıca Polygon CDK tarafından açılan mimarinin, bir ZK köprüsü ve çalışan ZK-proof’lar tarafından güvence altına alınan bir Layer-2 ekosisteminin interop katmanı aracılığıyla paylaşılan likiditeye otomatik erişim sağlaması bakımından farklı olduğunu açıkladı.

Sözlerini, Optimistic Rollup Layer-2 çözümlerinde yer alan sahtekarlık kanıtlarının haftalar süren gecikmeleriyle karşılaştırıldığında, hızlı sonuçlanma ve para çekme süreleri göz önüne alındığında, Ethereum ölçeklenebilirliğinin geleceği olarak ZK kanıtlarına olan inancı yeniden teyit ederek bitirdi.