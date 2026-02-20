Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Nakamoto Inc., BTC Inc. ve UTXO Management’ı Satın Aldığını Duyurdu

Özet

  • Nakamoto Inc., BTC Inc. ve UTXO Management’ı hisse ile satın aldığını açıkladı.
  • Bu alımla şirket, Bitcoin ekosistemine odaklanan portföyünü genişletti.
  • Şirket yönetimi, gelecekte yeni stratejik adımlar ve büyüme planlarını gündeme aldı.
Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA), ABD merkezli halka açık bir teknoloji ve varlık yönetimi şirketi olarak, Bitcoin odaklı faaliyetler yürüten BTC Inc. ile UTXO Management GP, LLC’nin tamamını satın aldığını açıkladı. Satın alma işlemi tamamen Nakamoto Inc. hisselerinde gerçekleştirildi ve BTC Inc. ile UTXO’nun pay sahiplerine toplamda 364 milyon 795 bin 104 adet hisse verildi. Bu hisselerin piyasa değeri 19 Şubat 2026 kapanış fiyatı üzerinden 81 milyon 632 bin 852 dolar olarak hesaplandı.

İçindekiler
1 Satın Alma ve Finansal Tablo
2 Şirketler Hakkında Kısa Bilgi
3 Açıklamalar ve Gelecek Planları

Satın Alma ve Finansal Tablo

Nakamoto Inc.’in yaptığı açıklamaya göre, BTC Inc. ile UTXO Management’ın birleştirilmiş gelirleri geçen yılın 30 Eylülünde sona eren 12 aylık dönemde 80,5 milyon dolar olarak kaydedildi. Faiz, vergi ve amortisman öncesi kazançlar (EBITDA) 34,2 milyon dolar ve net gelir ise 40,1 milyon dolar seviyesinde olduğu bildirildi. İşlemin, Nakamoto’nun daha önce hissedarlarının onayına sunduğu pazarlama hizmetleri anlaşması kapsamındaki alım opsiyonunun uygulanması sonucunda tamamlandığı aktarıldı.

Şirketler Hakkında Kısa Bilgi

BTC Inc., kripto para sektörüne odaklanan ve BitcoinMagazine’i bünyesinde barındıran uluslararası bir medya şirketi olarak biliniyor. Şirketin organize ettiği The Bitcoin Conference etkinlikleri, 2025’te Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’da 67 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi. BTC Inc. ayrıca, şirketler için Bitcoin hazine yönetimi konusunda üyelik tabanlı Bitcoin for Corporations platformunu işletiyor.

UTXO Management ise Bitcoin ve ilişkili varlıklar üzerine odaklanan bir yatırım danışmanlık şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin ekibi, Bitcoin ekosistemi içindeki hem halka açık hem de özel piyasalara sermaye tahsisi yapıyor. UTXO’nun Nakamoto’ya entegre edilmesiyle birlikte şirketin yatırım ve danışmanlık kapasitesinin genişlediği belirtildi.

Açıklamalar ve Gelecek Planları

Nakamoto Inc. CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı David Bailey, birleşmeyle ilgili açıklamasında,

Nakamoto’nun medya, varlık yönetimi ve danışmanlık hizmetleri sunan şirketlerden oluşan bir portföy oluşturma stratejisiyle uyumlu olduğunu, BTC Inc. ile UTXO’nun ise sürekli gelir sağlayacak yapılarla büyüme planlarını destekleyeceğini vurguladı.

BTC Inc. CEO’su Brandon Green ise,

Nakamoto çatısı altına girmenin medya ve etkinlik platformlarını daha da ölçeklendirmek ve Bitcoin alanındaki şirketler ile yatırımcılara ulaşmak için yeni bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Nakamoto ve UTXO’nun Yatırım Direktörü Tyler Evans ise birleşmeyle birlikte, Bitcoin’in modern sermaye piyasalarındaki rolünü güçlendirme ve yeni yatırım stratejileri geliştirme olanağı bulacaklarını aktardı.

Satın alma sonrası Nakamoto Inc., medya, etkinlik, varlık yönetimi ve danışmanlık gibi alanlarda faaliyet gösteren, Bitcoin ekosisteminde yerli şirketlerden oluşan geniş bir portföy yönetmeye başladı. Şirket, birleşik platformu ileriye dönük stratejik girişimler ve potansiyel yeni yatırımlar için kullanmayı planladığını da açıkladı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

