Metaplanet CEO’su Bitcoin Yatırım Stratejisine Yönelik Şeffaflık Eleştirilerine Yanıt Verdi

Tokyo merkezli Metaplanet, kurumsal Bitcoin yatırımlarındaki agresif stratejisiyle dikkat çeken bir halka açık şirkettir. Son dönemde sosyal medya platformlarında, şirketin Bitcoin alım-satım süreçleri ve raporlamalarındaki şeffaflığı ile ilgili birtakım eleştiriler öne sürüldü. Bu iddialar, şirketin yönetimini sosyal medya üzerinden yatırımcıları yeterince bilgilendirmemekle suçluyordu.

Sosyal Medya Eleştirileri ve Şirketin Yanıtı

Paylaşılan anonim bir gönderide, Metaplanet’in Bitcoin alım işlemlerini açıklamada yavaş davrandığı, opsiyon stratejilerinde yatırımcıları zarara uğrattığı ve finansal detayları gizlediği iddia edildi. Paylaşımlar, şirketin Bitcoin’i fiyatların zirve yaptığı dönemlerde hisse sahiplerinin parasıyla alım yaparak zararları sakladığı görüşünü yansıtıyordu. CEO Simon Gerovich ise kamuoyuna açık kapsamlı bir açıklama ile bu iddiaları yanıtlama yolunu seçti.

Şeffaflık ve Yatırım Stratejileri Üzerine Değerlendirme

Simon Gerovich, Metaplanet’in şimdiye kadar tüm Bitcoin alımlarını işlem anında duyurduğunu öne sürdü. Ayrıca, şirketin Bitcoin cüzdan adresleri ve varlıklarının gerçek zamanlı izlenebildiği bir gösterge tablosunu halka açık olarak paylaştığını belirtti.

Gerovich, özellikle Eylül ayında yapılmış olan dört büyük Bitcoin alımının dönemin yerel fiyat zirvelerinde gerçekleştiğini, ancak şirketin uzun vadeli bir biriktirme stratejisi izlediğini kaydetti. Bu nedenle alımların kısa vadeli piyasa hareketlerine göre yapılmadığını vurguladı.

CEO, Metaplanet’in yatırım stratejisinde opsiyonlardan da faydalandıklarına dikkat çekti. Özellikle satım opsiyonu satışlarıyla elde edilen prim gelirinin, şirketin Bitcoin’i daha düşük efektif maliyetle eline geçirmesini sağladığını ifade etti. Örneğin, 80.000 dolardan bir satım opsiyonu satışından 10.000 dolar prim alınırsa, opsiyon kullanıldığında Bitcoin’in maliyeti fiilen 70.000 dolara çekiliyor.

Bu yaklaşımın 2025 yılında, hisse başına düşen Bitcoin miktarını yüzde 500’ün üzerinde artırdığına işaret eden Gerovich, şirket performansını değerlendirirken bu metriğe öncelik verdiklerini dile getirdi.

Mali Sonuçlar ve Borçlanma Konuları

Şirketin finansal tablolarında net zararlar görülmesine yönelik eleştirileri de değerlendiren Gerovich, Bitcoin odaklı hazinelerde geleneksel net kar ölçümlerinin yanıltıcı olabileceğini aktardı. Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmaların bilançoda meydana getirdiği değer değişikliklerinin, altta yatan işin sağlığını tam olarak yansıtmadığını savundu. Bu noktada, işletme karındaki yıllık büyümenin Metaplanet’in temel iş yapısını gösterdiğine dikkat çekti.

Zararların çoğunun, uzun vadeli elde tutulan Bitcoin varlıklarındaki muhasebe düzenlemeleri nedeniyle oluştuğunu belirten Gerovich, varlık satışının planlanmadığını ve finansal raporlamada bunun etkisinin teknik olduğunu kaydetti.

Şirketin borçlanma konusuna değinen CEO, Metaplanet’in kredi koşulları, kredi kullanımı ve teminat düzenlemeleriyle ilgili tüm temel bilgileri, süreç gerçekleştirildiğinde kamuoyuna açıkladığını ifade etti. Gerovich, kredi verenlerin talebiyle isimler ve faiz oranlarının paylaşılmadığını, bunun yasal bildirim kurallarına uygun yapıldığını öne sürdü.