Ethereum (ETH)

Sharplink Kurumsal Ethereum Yatırımında Rekor Seviyeye Ulaştı

Özet

  • Sharplink, Ethereum odaklı kurumsal yatırım stratejisi ile öne çıkıyor.
  • Şirket, ETH staking gelirlerinde önemli bir artış elde ettiğini duyurdu.
  • Kurumsal yatırımcılar Ethereum’u rezerv varlık olarak değerlendirmeye başladı.
Nasdaq’ta işlem gören Sharplink, son dönemdeki dönüşümüyle birlikte Ethereum odaklı kurumsal yatırım platformu kimliğini güçlendirdi. Eski adıyla SharpLink Gaming olarak bilinen şirketin son mali raporuna göre, 31 Aralık 2025 itibarıyla halka açık hisselerinin yüzde 46’sı kurumsal yatırımcıların eline geçti. Ayrıca, 15 Şubat 2026 tarihinde şirketin portföyünde yaklaşık 867.798 adet Ethereum bulunuyor ve bu miktarın piyasa değeri 1,72 milyar dolar seviyesinde.

Marka Dönüşümü ve Yeni Strateji

Sharplink kısa süre önce “Ethereum ile Fark Yarat” sloganıyla yeni marka kimliğini duyurdu. Şirket, bu adım ile spor oyunları alanından tamamen uzaklaşarak kurumsal düzeyde Ethereum varlık yönetimi hizmetlerine odaklandı. Bu stratejik değişimin amacı, kurumlara ve yatırımcılara düzenlenmiş ve şeffaf bir Ethereum maruziyeti sağlamak olarak açıklanıyor.

Staking Getirilerinde Dikkat Çeken Artış

Şirketin 2025 Haziranı’nda başlattığı Ethereum hazinesi stratejisi kapsamında şu ana kadar toplamda 13.615 adet Ethereum tutarında staking geliri elde edildi. Mevcut CEO Joseph Chalom, daha önce BlackRock’ta yöneticilik yapmış bir isim. Chalom’un açıklamasına göre, şirket yönettiği tüm Ethereum miktarına yakın bir kısmı aktif olarak stake ediyor. Staking getirilerinin 4.560 adedi Ethereum ana ağında, 8.906 adedi ise likit staking çözümleri üzerinden kazanıldı.

Joseph Chalom, stratejilerini anlatırken, “Neredeyse tüm varlıklarımızı staking ile değerlendiriyoruz ve bu, hissedarlar için maksimum verimlilik hedefimize hizmet ediyor,” değerlendirmesini yaptı.

2025’in son çeyreğinde şirket, portföyüne yaklaşık 60 yeni kurumsal yatırımcı ekledi. Sharplink’in halka açık bir şirket olması, Ethereum varlık miktarını hisse başına artırma yoluyla düzenlenmiş ve verimli bir yatırım aracı olarak öne çıkmasını sağladı. Bu sayede kurumsal aktörler, yasal bir çerçeve altında doğrudan Ethereum ekosistemine katılım imkânı buluyor.

Kurumsal Ethereum Talebinde Artış

Sharplink’in strateji değişimi, Ethereum’un sadece spekülatif bir varlık olarak değil, kurumsal rezerv aracı olarak da benimsendiğini gösteriyor. Ethereum ağında toplam staking oranı son verilere göre yüzde 30,7’ye ulaştı. Ağın kullanım olanaklarının genişlemesiyle birlikte, geleneksel finans dışındaki kurumların da Ethereum’a yönelimi arttı.

Bu eğilim, piyasanın farklı bölümlerinde de yansımalarını buluyor. Ancak, tüm kurumsal girişimler benzer şekilde sonuçlanmıyor. Örneğin, bilinen girişim sermayesi şirketlerinden Founders Fund, yakın zamanda Ethereum hazinesi alanında faaliyet gösteren ETHZilla’daki pozisyonunu tamamen sonlandırdı. Bu gelişme, kurumsal tarafta temkinli adımların sürdüğünü de ortaya koyuyor.

