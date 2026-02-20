Winvest — Bitcoin investment
RIPPLE (XRP)

Milyarderlerin Gizli XRP Planı: Şubat Sonu Her Şey Değişiyor!

Özet

  • XRPL, tokenize ABD hazine tahvillerinin %63'üne ev sahipliği yaparak kurumsal hakimiyet kazandı.
  • Deutsche Bank ve Aviva gibi devlerin Ripple Payments entegrasyonu operasyonel talebi tetikledi.
  • Borsalardaki negatif fonlama oranları, satış baskısının bittiğini ve sert bir sıçramanın kapıda olduğunu gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasasının en köklü oyuncularından biri olan XRP, 2026 yılının Şubat ayını tarihsel düşüş döngülerini kıracak devasa bir ralli hazırlığıyla kapatıyor. Michael Adeleke’nin verilerine göre, tokenizasyon patlaması, kurumsal bankacılık entegrasyonları ve vadeli işlem piyasasındaki satış baskısının tükenmesi, varlığın fiyatını yukarı yönlü tetikleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor. On zincir verileri ve stratejik ortaklıklar, Ripple ekosisteminin son on yılın en güçlü toparlanma sinyallerini verdiğini kanıtlıyor.

İçindekiler
1 Kurumsal Tokenizasyon ve Bankacılık Devrimi
2 Borsalardaki Satış Baskısının Sonu ve Fiyat Beklentisi

Kurumsal Tokenizasyon ve Bankacılık Devrimi

Finans dünyasının geleneksel devleri, varlıklarını dijital ortama taşıma yarışında rotayı XRP Ledger (XRPL) ağına kırdı. 2026 yılının ilk aylarında tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının (RWA’lar) toplam değeri 24 milyar doları aşarken, XRPL üzerindeki hareketlilik 354 milyon dolarlık hacmi geride bıraktı. Özellikle ABD hazine tahvillerinin %63 gibi ezici bir çoğunluğunun bu ağda ihraç edilmesi, Ripple teknolojisinin finansal altyapıdaki sarsılmaz konumunu pekiştiriyor. DBS Group ve Franklin Templeton gibi devlerin bu ağ üzerinde likidite koridorları oluşturması, XRP’ye olan doğrudan talebi organik bir biçimde artırıyor.

Bankacılık cephesinde ise Deutsche Bank’ın hamlesi dengeleri tamamen değiştirdi. 70 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan banka, hantal ve maliyetli kalan SWIFT sistemine alternatif olarak Ripple Payments altyapısını bünyesine kattı. Birleşik Krallık merkezli yatırım devi Aviva’nın da geleneksel fon ihraçları için bu defteri seçmesi, kurumsal benimsemenin sadece bir spekülasyon değil, somut bir operasyonel değişim olduğunu gösteriyor. Bu genişleme, Ripple’ın aldığı EMI lisansıyla birleşerek token üzerindeki güven kaybını ortadan kaldıran en büyük dayanak noktası haline geldi.

Borsalardaki Satış Baskısının Sonu ve Fiyat Beklentisi

Teknik tarafta, yatırımcıların duyarlılığını ölçen fonlama oranları kritik bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor. Binance borsasındaki XRP fonlama oranları, Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviye olan -%0,028 bandına geriledi. Bu negatif tablo, piyasadaki “açığa satış” (short) pozisyonların doyuma ulaştığını ve satıcıların artık baskı kuracak gücünün kalmadığını teyit ediyor. Geçmiş veriler incelendiğinde, fonlama oranlarının bu denli dibe vurduğu her dönemde XRP fiyatının sert ve ani bir sıçrama gerçekleştirdiği gözlemleniyor.

Stratejik grafik analizleri, fundamentals olarak adlandırılan temel verilerin iyileşmesiyle birlikte fiyat yapısının yukarı yönlü değiştiğini işaret ediyor. Şubat ayı içerisinde 1,1 dolar seviyesine kadar gerileyen varlık, kısa sürede 1,41 dolara tutunarak dirençli bir duruş sergiledi. Satıcıların prim ödemek zorunda kaldığı bu sıkışma evresi, genellikle büyük çaplı bir kısa pozisyon patlamasıyla (short squeeze) sonuçlanarak fiyatı tahminlerin ötesine taşıma potansiyeli barındırıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD CLARITY Act İçin Nisan’da Yüksek İhtimal Öngörüyor

Fiyata Bakmayın: SEC Başkanı’ndan Kripto Para Yatırımcısına Ezber Bozan Uyarı

Rakipleri Titreten Rakam: Binance’in 45 Milyar Dolarlık Gizemli Kasası

XRP, LINK, ADA ve Shiba Coin 20 Şubat Tahminleri

Milyonlarca ADA, DOGE, XRP ve LTC Yatırımcısı Bu Gizli Özelliği Bekliyordu

5.000 Dolarlık XRP mi, Minotaurus mu: Önümüzdeki Beş Yılda Hangisi Kazanç Getirebilir?

XRP Dahil Seçkin Kripto Paralarda O Tarihe Dikkat! Devlet Güvencesi Geliyor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Sharplink Kurumsal Ethereum Yatırımında Rekor Seviyeye Ulaştı
Bir Sonraki Yazı Kripto Para Piyasasında 100 Günde 730 Milyar Dolarlık Sert Kayba Dikkat Çekildi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para Piyasasında 100 Günde 730 Milyar Dolarlık Sert Kayba Dikkat Çekildi
Kripto Para
Sharplink Kurumsal Ethereum Yatırımında Rekor Seviyeye Ulaştı
Ethereum (ETH)
Metaplanet CEO’su Bitcoin Yatırım Stratejisine Yönelik Şeffaflık Eleştirilerine Yanıt Verdi
BITCOIN (BTC)
Bitcoin ve Ethereum’da Büyük Firar: 300 Milyon Dolara Yakın Kayıp Var
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
Bitcoin’de Uzun Vadeli Yatırımcılar Son Döngüde Tarihi Seviyelere Ulaştı
Kripto Para
Lost your password?