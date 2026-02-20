Milyarderlerin Gizli XRP Planı: Şubat Sonu Her Şey Değişiyor!

Kripto para piyasasının en köklü oyuncularından biri olan XRP, 2026 yılının Şubat ayını tarihsel düşüş döngülerini kıracak devasa bir ralli hazırlığıyla kapatıyor. Michael Adeleke’nin verilerine göre, tokenizasyon patlaması, kurumsal bankacılık entegrasyonları ve vadeli işlem piyasasındaki satış baskısının tükenmesi, varlığın fiyatını yukarı yönlü tetikleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor. On zincir verileri ve stratejik ortaklıklar, Ripple ekosisteminin son on yılın en güçlü toparlanma sinyallerini verdiğini kanıtlıyor.

Kurumsal Tokenizasyon ve Bankacılık Devrimi

Finans dünyasının geleneksel devleri, varlıklarını dijital ortama taşıma yarışında rotayı XRP Ledger (XRPL) ağına kırdı. 2026 yılının ilk aylarında tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının (RWA’lar) toplam değeri 24 milyar doları aşarken, XRPL üzerindeki hareketlilik 354 milyon dolarlık hacmi geride bıraktı. Özellikle ABD hazine tahvillerinin %63 gibi ezici bir çoğunluğunun bu ağda ihraç edilmesi, Ripple teknolojisinin finansal altyapıdaki sarsılmaz konumunu pekiştiriyor. DBS Group ve Franklin Templeton gibi devlerin bu ağ üzerinde likidite koridorları oluşturması, XRP’ye olan doğrudan talebi organik bir biçimde artırıyor.

Bankacılık cephesinde ise Deutsche Bank’ın hamlesi dengeleri tamamen değiştirdi. 70 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan banka, hantal ve maliyetli kalan SWIFT sistemine alternatif olarak Ripple Payments altyapısını bünyesine kattı. Birleşik Krallık merkezli yatırım devi Aviva’nın da geleneksel fon ihraçları için bu defteri seçmesi, kurumsal benimsemenin sadece bir spekülasyon değil, somut bir operasyonel değişim olduğunu gösteriyor. Bu genişleme, Ripple’ın aldığı EMI lisansıyla birleşerek token üzerindeki güven kaybını ortadan kaldıran en büyük dayanak noktası haline geldi.

Borsalardaki Satış Baskısının Sonu ve Fiyat Beklentisi

Teknik tarafta, yatırımcıların duyarlılığını ölçen fonlama oranları kritik bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor. Binance borsasındaki XRP fonlama oranları, Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviye olan -%0,028 bandına geriledi. Bu negatif tablo, piyasadaki “açığa satış” (short) pozisyonların doyuma ulaştığını ve satıcıların artık baskı kuracak gücünün kalmadığını teyit ediyor. Geçmiş veriler incelendiğinde, fonlama oranlarının bu denli dibe vurduğu her dönemde XRP fiyatının sert ve ani bir sıçrama gerçekleştirdiği gözlemleniyor.

Stratejik grafik analizleri, fundamentals olarak adlandırılan temel verilerin iyileşmesiyle birlikte fiyat yapısının yukarı yönlü değiştiğini işaret ediyor. Şubat ayı içerisinde 1,1 dolar seviyesine kadar gerileyen varlık, kısa sürede 1,41 dolara tutunarak dirençli bir duruş sergiledi. Satıcıların prim ödemek zorunda kaldığı bu sıkışma evresi, genellikle büyük çaplı bir kısa pozisyon patlamasıyla (short squeeze) sonuçlanarak fiyatı tahminlerin ötesine taşıma potansiyeli barındırıyor.