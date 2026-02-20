Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para Piyasasında 100 Günde 730 Milyar Dolarlık Sert Kayba Dikkat Çekildi

Özet

  • Kripto para piyasası 100 günde büyük bir sermaye çıkışıyla karşı karşıya kaldı.
  • Bitcoin ve altcoinlerde keskin kayıplar, çok sayıda yatırımcıyı etkiledi.
  • Uzmanlar kısa vadede risk iştahının azaldığına ve temellere odaklanmaya dikkat çekiyor.
Kripto para piyasası, son 100 gün içinde 730 milyar doların üzerinde değer kaybı yaşayarak keskin bir daralma yaşadı. On-chain veriler, başta Bitcoin olmak üzere büyük ve küçük ölçekli tokenlarda kapsamlı bir satış dalgası olduğunu ortaya koydu. Özellikle orta ve küçük yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği altcoinler, oransal olarak piyasanın en hızlı değer kaybeden bölümü oldu.

İçindekiler
1 Bitcoin ve Altcoinlerde Kayıpların Detayları
2 Piyasada Fon Çıkışı ve On-Chain Veriler
3 Yatırımcı Eğilimlerinde Temellere Dönüş

Bitcoin ve Altcoinlerde Kayıpların Detayları

Kripto ekosisteminin lider varlığı Bitcoin’in piyasa değeri, 1.696 trilyon dolar seviyesinden 1.349 trilyon dolara geriledi ve böylece 347,9 milyar dolarlık bir azalma kaydedildi. Bu düşüş, Bitcoin’in toplam piyasa değerinde yüzde 21,6’lık bir orana karşılık geliyor.

Bitcoin ve stabilcoinler hariç tutulduğunda, en yüksek piyasa değerine sahip 20 kripto varlığında da sert düşüşler görüldü. Bu kripto varlıkların toplam piyasa değeri 1.071 trilyon dolardan 810,65 milyar dolara inerek yüzde 15,2 oranında bir kayıp gerçekleşti.

Orta ve küçük ölçekli tokenlar, toplam değerdeki erimenin en belirgin yaşandığı grup oldu. Bu segmentte yer alan projelerin piyasa değeri, 390,38 milyar dolardan 267,63 milyar dolara düşerek yüzde 20,1’lik bir azalma gösterdi. Veriler, satışların piyasadaki tüm segmentlere yayıldığını ortaya koydu.

Piyasada Fon Çıkışı ve On-Chain Veriler

On-chain göstergeler arasında yer alan Market Cap Comparison ile 30 ve 365 günlük ortalamalar arasındaki Market Cap Growth Rate (MA Gap) oranı, piyasadaki bu daralmanın sadece tek bir varlığa değil kripto ekosisteminin tamamına yayıldığını doğruluyor. Analizler, hem Bitcoin’deki fiyat düşüşü hem de altcoinlerdeki işlem hacmindeki gerilemenin sermaye çıkışını hızlandırdığını ortaya koyuyor.

Analistler, kısa vadeli sermaye çıkışının yatırımcılar arasında belirgin bir riskten kaçınma davranışına işaret ettiğini vurguluyor.

Yatırımcı Eğilimlerinde Temellere Dönüş

Yaşanan değer kaybına rağmen, uzmanlar profesyonel yatırımcıların teknik göstergelerden ziyade zincir üstü temel verilere ve kısa vadeli yatırımcıların maliyet analizine odaklanmasının önemli olacağını belirtiyor. Özellikle Bitcoin’in piyasa döngüsüne dair emareler, yeniden birikim fırsatlarının ortaya çıkabileceği yönünde sinyaller sunuyor.

Dönemin yüksek volatilitesi sürerken, uzmanlar yatırımcıların duygusal tepkiler yerine teknik disiplinle hareket etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Bazı piyasa gözlemcileri, bu sert daralmanın uzun vadede daha sürdürülebilir bir toparlanma için zemin hazırlayabileceğini ileri sürüyor.

Bitcoin üzerinde yapılan son analizler ise, 30 günlük periyotlarda artan düşüşler ve yükseliş ivmesindeki zayıflamanın ayı piyasası belirtileri olarak öne çıktığını ortaya koyuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

