Büyük Gün Bugün, Artık Kripto Paralar Dakikaları Sayıyor

20 Şubat tarihi ilk çeyrek için önemli bir eşik çünkü iki büyük gelişme birden bugün yaşanıyor. PCE raporu Fed’in enflasyonla mücadelede ne durumda olduğunu gösterecek. Yüksek Mahkeme tarife kararıysa 2025 yılındaki gümrük vergisi kaosunun yeniden hortlayıp hortlamayacağının karar anı olacak.

PCE Raporu

Fed’in enflasyon göstergesi olarak kabul edilen PCE raporu 16:30’da açıklanacak. Beklenti ve önceki ay rakamları %2,8 seviyesinde. Çekirdek PCE önceki ay %2,9 gelmişti bu ayki Ocak raporunda beklenti %2,8’e gerilemesi yönünde. Veriler gelmeden önce piyasa beklentisi Mart ve Nisan faiz toplantılarında oranların değişmeyeceği yönünde.

Powell görevden Mayıs ayında ayrılacak yani Haziran toplantısına kadar kurumun başında kalmaya devam edecek. İstihdam rakamları güçlü geldiğinden ve enflasyon henüz %2 seviyesine yaklaşamadığından bu yıl maksimum iki faiz indirimi öngörülüyor.

Eğer PCE beklenti altında gelirse 2026 için 2 faiz indirimi olacağına dair beklentisi güçlenebilir. Bu durum risk piyasalarında iştahın toparlanmasına yardımcı olacaktır.

Yüksek Mahkeme Tarife Kararı

Trump yönetimi kararın Ocak ayında geleceğini söylemişti ancak öyle olmadı. Mart ayına kadar süre var ve bugün Yüksek Mahkemenin bazı duyurular yapması bekleniyor. Tam 1 ay önce Ocak için son tarih geçmiş ve kurum tatile girmişti. Uzmanlar 1 aylık tatilin ardından Yüksek Mahkemenin bugün saat 18:00’da tarife kararını açıklamasını bekliyor. Eğer karar açıklanmazsa beklenti sonraki haftaya sarkacak yani %100’lük bir karar açıklanma tarihinden bahsetmiyoruz.

Tarifelerle alakalı kararın Trump’un aleyhine olması duyuru kripto paraların hızla düşmesine neden olacaktır. 2025 yılı zor da olsa geride kaldı ve gümrük tarifesi pazarlık süreçlerinde kripto paraların nasıl büyük darbeler aldığını hep birlikte gördük. Şimdi tarifeler iptal edilirse ABD trilyonlarca dolarlık anlaşmaları kaybedecek. Yüz milyarlarca dolarlık vergi geliri ülkelere iade edilecek.

Trump iptal senaryosunun ekonomi için yıkım anlamına geleceğini söyledi. Kasım ayındaki duruşmadan bugüne kripto paralar üzerindeki en büyük negatiflik Yüksek Mahkemenin tarife kararı ve eğer bugün karar açıklanırsa büyük bir “şey” geride kalmış olacak. Tarifelerin iptal edilmemesi belirsizlik ortamının önünü keseceğinden kriptonun lehine olacaktır.