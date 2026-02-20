CLARITY Act İmzalanmadan Önce Alınabileceği İddia Edilen 3 Kripto

Yapılan açıklamalara göre Washington’da hareketlilik artıyor; Digital Asset Market Clarity Act, 2026’da olası imzaya giderek yaklaşıyor. Beyaz Saray’ın ilerlemeyi hızlandırmak için büyük bankaları sınırlı stablecoin getirilerini kabul etmeye teşvik ettiği bildiriliyor. Aynı zamanda eyalet düzeyindeki benimseme girişimleri ve bazı token’larda yenilenen teknik görünümler piyasada dikkat çekiyor ve yatırımcılar düzenleyici netlik öncesinde erken pozisyon alıyor.

Stablecoin Tartışması Kızışırken Clarity Act Baskısı Artıyor

Beyaz Saray, stablecoin bakiyelerine sınırlı getiri konusunda önde gelen ABD bankalarıyla görüşmeler yürütüyor. Bu uzlaşma, Digital Asset Market Clarity Act etrafındaki yasama çıkmazını aşmayı amaçlıyor. Yasa koyucular, bankaların dolar destekli dijital varlıklarda teşvik mekanizmalarına izin verip vermemesi gerektiğini tartışıyor.

Banka yöneticileri temkinli kalmayı sürdürse de federal baskı artmış durumda. Tasarı, piyasa yapısı kurallarını tanımlamayı ve kurumlar arasında denetim rollerini belirlemeyi hedefliyor. İmzalanması halinde borsalar, ihraççılar ve saklama hizmeti sağlayıcıları için daha net yönergeler sunacak. Düzenleyici netlik tarihsel olarak sermaye girişlerini desteklediği için yatırımcılar gelişmeleri yakından izliyor.

Müzakereler devam ederken piyasa katılımcıları volatilite bekliyor. Ancak yasama sürecinin daha görünür hale gelmesi genellikle belirsizliği azaltır. Bu değişim, özellikle düzenleyici anlatıya doğrudan bağlı token’larda kurumsal pozisyonlanmayı etkileyebilir.

Arizona Dijital Varlık Rezervini İlerletirken XRP İlgi Görüyor

XRP, son konsolidasyonun ardından 1,43 dolar civarına yaklaştı. Token belirli bir bant içinde kalırken teknik göstergeler karma momentum sinyalleri veriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 44,73 seviyesinde ve nötr koşulları yansıtıyor. MACD zayıf momentum gösterirken CMF -0,08 ile negatif bölgede.

Arizona Senatosu Finans Komitesi, SB1649 tasarısını 4’e 2 oyla kabul etti. Tasarı, Bitcoin, XRP ve diğer dijital varlıkları içeren bir Dijital Varlıklar Stratejik Rezerv Fonu oluşturulmasını öneriyor. Yürürlüğe girerse, eyalet haznedarı el konulan veya gönüllü kripto mevduatlarını yönetecek ve bonus üretmek için bunları ödünç verebilecek.

1,50 doların üzerine bir kırılım, sıradaki direnç seviyeleri olarak 1,60 ve 1,80 doları gündeme getirebilir. Ancak 1,30 doların korunamaması satış baskısını yeniden tetikleyebilir. Yatırımcılar hem yasama ilerlemesini hem de teknik seviyeleri izliyor. Kripto analisti Crypto Bull’a göre, XRP 2017’deki fraktalı tekrar ederse sıradaki fiyat hedefleri 8, 49 ve 400 dolar olabilir.

Türev Faaliyetleri Zayıflarken Hyperliquid Kritik Direnci Test Ediyor

Hyperliquid’in HYPE token’ı %1’lik toparlanmanın ardından 30 dolar trend çizgisine yöneldi. Fiyat hareketi kısa vadeli yükseliş yapısına işaret etse de türev verileri temkinli olunması gerektiğini gösteriyor. CoinGlass verilerine göre Açık Pozisyon yaklaşık 1,30 milyar dolara geriledi. Bu düşüş, alıcıların kaldıraç azalttığını veya pozisyon kapattığını gösteriyor.

Platform kısa süre önce, tokenize emtiaların vadeli işlemlerini mümkün kılan HIP-3’ü tanıttı. Piyasa katılımcıları şimdi, tahmin piyasalarını getirmesi beklenen HIP-4’ü bekliyor. 30 dolar üzerindeki kalıcı bir hareket, kırılımın devamını teyit edebilir.

Momentum zayıflarsa direnç altında konsolidasyon sürebilir. Fiyat yükselirken Açık Pozisyon’un düşmesi genellikle agresif birikimden ziyade temkinli katılım işareti olarak yorumlanır.

Düzenleyici Netlik Neden Pozisyonlanmayı Şekillendiriyor?

Stablecoin bonuslarına yönelik federal ilginin artması, Clarity Act’in 2026’da imzalanabileceği beklentisini güçlendirdi. Daha net kurallar genellikle likidite tahsis kararlarını etkiler. XRP eyalet düzeyindeki rezerv önerilerinden fayda görürken, HYPE direnç yakınındaki teknik konumlanmasıyla dikkat çekiyor.

İddialara göre Minotaurus ise erken aşama işlem arayan yatırımcılar için bir ön satış seçeneği sunuyor. Washington’daki tartışmalar ilerledikçe yatırımcılar politika değişimleri öncesi alınabilecek kriptoları belirlemeye çalışıyor. Piyasa katılımcıları yasama geçiş dönemlerinde XRP, HYPE ve MTAUR’u değerlendirmeye devam ediyor olabilir.