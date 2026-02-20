Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)Ethereum (ETH)

Bitcoin ve Ethereum’da Büyük Firar: 300 Milyon Dolara Yakın Kayıp Var

Özet

  • Spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden 19 Şubat'ta toplam 296 milyon dolarlık çıkış oldu.
  • Bitcoin ETF'leri üç günlük bir kayıp serisiyle kurumsal güvende sarsıntı yaşadı.
  • BlackRock öncülüğünde Ethereum'dan olan çıkışlar piyasadaki belirsizliği tırmandırdı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasası ABD merkezli borsa yatırım fonlarından (ETF’ler) gelen sert satış dalgasıyla çalkalanıyor. 19 Şubat tarihinde spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden toplamda yüz milyonlarca dolarlık devasa bir çıkış yaşanması, kurumsal yatırımcıların iştahının kesildiğini açıkça ortaya koyuyor. Üç gündür aralıksız devam eden bu geri çekilme süreci kripto para dünyasında temkinli bir bekleyişin hakim olduğunu gösteriyor.

İçindekiler
1 Bitcoin Cephesinde Üst Üste Üçüncü Kayıp
2 Ethereum ve BlackRock Etkisi

Bitcoin Cephesinde Üst Üste Üçüncü Kayıp

Spot Bitcoin ETF kanadında yaşanan 166 milyon dolarlık net çıkış, piyasadaki negatif ivmenin son halkasını oluşturdu. ABD piyasalarında işlem gören bu ETF’ler 19 Şubat itibarıyla üst üste üçüncü gününü de kırmızı rakamlarla kapatarak yatırımcılar arasındaki endişeyi körükledi. Söz konusu nakit çıkışları, lider kripto para birimine yönelik kısa vadeli güvenin sarsıldığına dair güçlü bir sinyal niteliği taşıyor.

Piyasa aktörleri, bu çekilmeyi genellikle makroekonomik belirsizliklere ve kar realizasyonuna bağlıyor. Kurumsal portföylerin risk iştahını azaltmasıyla birlikte, Bitcoin ETF’leri üzerindeki satış baskısı giderek ağırlaşıyor. Yaşanan bu üç günlük periyot, son dönemin en dikkat çekici negatif serilerinden biri olarak kayıtlara geçerken, piyasadaki “bekle-gör” stratejisinin ne kadar baskın hale geldiğini kanıtlıyor.

Ethereum ve BlackRock Etkisi

Ethereum tarafında ise manzara Bitcoin’den çok da farklı değil; zira spot Ethereum ETF’leri aynı gün içinde 130 milyon dolarlık bir kayıp verdi. Bu tablonun en çarpıcı tarafı, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock’ın ETHA ETF’inden 96,8 milyon dolar ile çıkışlara öncülük etmesi oldu. Dev fon yöneticisinin portföyündeki bu azalma, Ethereum üzerindeki kurumsal talebin zayıfladığını ve kısa vadeli belirsizliğin derinleştiğini tescilledi.

Ethereum ekosistemine yönelik ilginin azalması, sadece teknik bir düzeltme değil, aynı zamanda piyasa duyarlılığındaki bir değişimin yansıması olarak okunuyor. BlackRock gibi bir devin ETF’inde görülen bu hacimli satış diğer ETF’ler üzerinde de domino etkisi yaratarak toplam çıkış miktarını 130 milyon dolar seviyesine taşıdı. Piyasa uzmanları, bu verileri Ethereum’un kısa vadeli fiyat performansı üzerindeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sharplink Kurumsal Ethereum Yatırımında Rekor Seviyeye Ulaştı

Metaplanet CEO’su Bitcoin Yatırım Stratejisine Yönelik Şeffaflık Eleştirilerine Yanıt Verdi

Ethereum’un Gizli Silahı FOCIL: Artık Hiçbir İşlem Yarıda Kalmayacak

Fiyata Bakmayın: SEC Başkanı’ndan Kripto Para Yatırımcısına Ezber Bozan Uyarı

Binlerce Bitcoin’i Yuttular: Devlerin Gizli Planı Deşifre Oldu

Senatör Warren’dan Kripto Yatırımcılarına Devlet Desteğine Karşı Çağrı

Likidite Sorunu, Riskten Kaçış ve Kripto Paraların Bugünü

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de Uzun Vadeli Yatırımcılar Son Döngüde Tarihi Seviyelere Ulaştı
Bir Sonraki Yazı Metaplanet CEO’su Bitcoin Yatırım Stratejisine Yönelik Şeffaflık Eleştirilerine Yanıt Verdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para Piyasasında 100 Günde 730 Milyar Dolarlık Sert Kayba Dikkat Çekildi
Kripto Para
Milyarderlerin Gizli XRP Planı: Şubat Sonu Her Şey Değişiyor!
RIPPLE (XRP)
Sharplink Kurumsal Ethereum Yatırımında Rekor Seviyeye Ulaştı
Ethereum (ETH)
Metaplanet CEO’su Bitcoin Yatırım Stratejisine Yönelik Şeffaflık Eleştirilerine Yanıt Verdi
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’de Uzun Vadeli Yatırımcılar Son Döngüde Tarihi Seviyelere Ulaştı
Kripto Para
Lost your password?