Bitcoin ve Ethereum’da Büyük Firar: 300 Milyon Dolara Yakın Kayıp Var

Kripto para piyasası ABD merkezli borsa yatırım fonlarından (ETF’ler) gelen sert satış dalgasıyla çalkalanıyor. 19 Şubat tarihinde spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden toplamda yüz milyonlarca dolarlık devasa bir çıkış yaşanması, kurumsal yatırımcıların iştahının kesildiğini açıkça ortaya koyuyor. Üç gündür aralıksız devam eden bu geri çekilme süreci kripto para dünyasında temkinli bir bekleyişin hakim olduğunu gösteriyor.

Bitcoin Cephesinde Üst Üste Üçüncü Kayıp

Spot Bitcoin ETF kanadında yaşanan 166 milyon dolarlık net çıkış, piyasadaki negatif ivmenin son halkasını oluşturdu. ABD piyasalarında işlem gören bu ETF’ler 19 Şubat itibarıyla üst üste üçüncü gününü de kırmızı rakamlarla kapatarak yatırımcılar arasındaki endişeyi körükledi. Söz konusu nakit çıkışları, lider kripto para birimine yönelik kısa vadeli güvenin sarsıldığına dair güçlü bir sinyal niteliği taşıyor.

Piyasa aktörleri, bu çekilmeyi genellikle makroekonomik belirsizliklere ve kar realizasyonuna bağlıyor. Kurumsal portföylerin risk iştahını azaltmasıyla birlikte, Bitcoin ETF’leri üzerindeki satış baskısı giderek ağırlaşıyor. Yaşanan bu üç günlük periyot, son dönemin en dikkat çekici negatif serilerinden biri olarak kayıtlara geçerken, piyasadaki “bekle-gör” stratejisinin ne kadar baskın hale geldiğini kanıtlıyor.

Ethereum ve BlackRock Etkisi

Ethereum tarafında ise manzara Bitcoin’den çok da farklı değil; zira spot Ethereum ETF’leri aynı gün içinde 130 milyon dolarlık bir kayıp verdi. Bu tablonun en çarpıcı tarafı, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock’ın ETHA ETF’inden 96,8 milyon dolar ile çıkışlara öncülük etmesi oldu. Dev fon yöneticisinin portföyündeki bu azalma, Ethereum üzerindeki kurumsal talebin zayıfladığını ve kısa vadeli belirsizliğin derinleştiğini tescilledi.

Ethereum ekosistemine yönelik ilginin azalması, sadece teknik bir düzeltme değil, aynı zamanda piyasa duyarlılığındaki bir değişimin yansıması olarak okunuyor. BlackRock gibi bir devin ETF’inde görülen bu hacimli satış diğer ETF’ler üzerinde de domino etkisi yaratarak toplam çıkış miktarını 130 milyon dolar seviyesine taşıdı. Piyasa uzmanları, bu verileri Ethereum’un kısa vadeli fiyat performansı üzerindeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriyor.