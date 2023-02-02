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Bankacılık Devi JPMorgan’dan Çarpıcı Kripto Para Raporu! Neler Oluyor?

Dünyanın piyasa değeri bakımından en büyük bankası olan JPMorgan'dan kripto para ekosistemine kötü haber! Anket verileri neye işaret ediyor?
01:30
2 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük hacimli token’larda yıla güç belirtileri ile başlamasına rağmen bireysel yatırımcılar arasındaki parlaklığını kaybetmiş olabilir.

Kripto Para Anketi!

Dünyaca ünlü Amerikan bankası JPMorgan tarafından yapılan bir ankete göre, son zamanlardaki yükselişlere rağmen yatırımcıların %72’si 2023 yılında kripto para ticareti yapma planları olmadığını söyledi. Bu durum bir yıl önce bunu söyleyen yatırımcıların yaklaşık dörtte birlik bir kısmı ile örtüşüyor.

Kripto para birimleriyle ile ilgili olumsuz haberlerin sonrasında, yatırımcıların sadece %8’i mevcut konumda kripto para ticareti yaptıklarını ve %14’ü beş yıl içerisinde yapmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca ankete katılan yatırımcıların, %6’sı mevcut konum itibariyle kripto para ticareti yapmadıklarını ancak önümüzdeki 12 ay içinde yapmayı planladıklarını vurguladı.

Bireysel yatırımcılara benzer şekilde kripto para ekosisteminde etkin rol oynayabilecek isimlerde aynı kararda olduklarını öne sürdü. Örneğin, JPMorgan CEO’su Jamie Dimon defalarca Bitcoin ve kripto para birimlerini reddetti. Hatta geçtiğimiz ay içerisinde Bitcoin’i “abartılı bir dolandırıcılık ” olarak eleştirdi.

Peş Peşe İflas!

JPMorgan anketi, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in yaklaşık %70 düştüğünü gören kripto sektörü için kasvetli 2022 yılının sonrasında 2023 Ocak ayında gerçekleştirildi. İflas ettiği sırada dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX’in Kasım ayındaki çöküşü ve bunun ardından kripto paralara yayılan olumsuz düşünceler, görünüşe göre yatırımcıları kripto para birimlerinden hoşlanmaz hale getirdi. FTX çöküşü, geçen yıl içerisinde üst üste gelen Voyager Digital ve Celsius gibi diğer kripto platformlarının çöküşünü de takip etmişti.

Bitcoin bu yılın başından bu yana %39 oranında artmış olsa da, özellikle zorlu makroekonomik ortam ve enflasyonu daha fazla faiz oranı artışıyla dizginlemeye çalışan bir Federal Rezerv göz önüne alındığında, bu durum yatırımcıları ikna etmek için yeterli olmayabilir.

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