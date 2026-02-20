Bitcoin’de Uzun Vadeli Yatırımcılar Son Döngüde Tarihi Seviyelere Ulaştı

Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcıları, bu piyasa döngüsünde geçmişteki boğa dönemlerine kıyasla alışılmadık derecede yüksek bir hareketlilik sergiliyor. Özellikle Coin Days Destroyed (CDD) metriğinin verilerine bakıldığında, elde tutulan coin’lerin hareket ettirilme sıklığının ve ağırlığının önceki döngülere göre belirgin biçimde arttığı görülüyor.

CDD Verilerinde Dikkat Çeken Artış

CDD, Bitcoin blok zincirindeki kullanılmayan çıktıların (UTXO) harcandığı zamanı ölçerek, yatırımcıların fonlarını ne kadar süre hareketsiz beklettiklerini değerlendiriyor. Uzun süre işlem görmeyen coin’ler hareket ettirildiğinde bu metrikte daha büyük bir artış kaydediliyor. Son piyasa döngüsünde CDD değerlerinde yalnızca kısa süreli zirveler değil, sürekli bir yüksek aktivite dikkat çekiyor. Önceki dönemlerde CDD’deki ani yükselişler genellikle piyasanın zirve yaptığı anlara denk gelmişti ve deneyimli yatırımcıların bu süreçte kâr realizasyonu yaptığı düşünülüyordu.

Yüksek Aktivite Her Zaman Satış Baskısı Anlamına Gelmiyor

Bu döngüde CDD’nin sürekli yüksek seyretmesini yalnızca dağıtım ya da satış baskısı olarak görmek yanıltıcı olabilir. Piyasada bazı kurumsal aktörler, işlevsel nedenlerle büyük çaplı UTXO konsolidasyon işlemleri gerçekleştirdi. Kripto para alım satım hizmeti sunan Coinbase ve yatırım devi Fidelity Investments, büyük miktarda coin’i dahili olarak yeni adreslere taşıyarak zincir üzerindeki hareketi artırdı. Bunun dışında Bitcoin ağında Ordinals ve inscription uygulamaları da teknik adres değişikliklerine neden oldu. Birçok uzun vadeli yatırımcı, eski adres formatlarından SegWit veya Taproot tabanlı daha yeni adreslere geçiş yaptı. Bu transferler geleneksel anlamda satış anlamı taşımıyor, fakat CDD verisine yüksek aktivite olarak yansıyor.

Likidite ve Kurumsal Katılımda Değişim

Mevcut dönemde geçen yıllara göre en önemli farklılıklardan biri de piyasadaki likiditenin artması oldu. Kurumsal sermaye akışları ve bireysel katılımın artması ile birlikte Bitcoin piyasasında derinleşen likidite, büyük yatırımcıların ellerindeki coin’leri daha rahat şekilde hareket ettirebilmesini sağladı. Bu da, fonların piyasaya sürülmesi durumunda fiyat üzerindeki etkilerin geçmişte olduğundan daha sınırlı kalmasına imkan tanıdı. Grafiklere bakıldığında geçmişte olduğu gibi yüksek CDD seviyelerinin lokal tepe noktalarında yoğunlaştığı görülürken, bunların bir bölümünün de yapısal değişim ve teknoloji kaynaklı olduğu anlaşılıyor.

Uzun vadeli yatırımcılar fiyat oluşumunda aktif rol oynamaya devam ediyor. Ancak bu döngüde, piyasadaki hareketliliğin yalnızca kar realizasyonu ya da satış baskısı ile açıklanamayacağı; teknik altyapı değişiklikleri ve likidite koşullarındaki iyileşme gibi etmenlerle de bağlantılı olduğu görülüyor.