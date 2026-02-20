Winvest — Bitcoin investment
Tempo, Stabilcoin Sektörüne Uyumlu Blokzincir Kontrolleri Getirdi

Özet

  • Tempo, stabilcoin piyasası için blokzincir tabanlı uyumluluk kontrolleri geliştirdi.
  • Platformda TRM Labs, Chainalysis ve Sardine gibi risk yönetimi iş birlikleri öne çıkıyor.
  • Tüm işlem ve kontrollerin şeffaf şekilde zincir üzerinde kaydedilmesi hedefleniyor.
Blokzincir tabanlı finansal çözümler geliştiren Tempo, ağının temel katmanına yerleşik uyumluluk kontrolleri eklediğini açıkladı. Firmanın bu adımı, özellikle finansal düzenlemelere tabi kuruluşlar ile stabilcoin ihraççılarına kolay entegrasyon ve şeffaf denetim sağlama hedefiyle atılıyor. Tempo, 2023 yılında geliştirilen kendi blokzinciri üzerinde çalışıyor ve uluslararası regülasyonlara uyumlu yapısıyla öne çıkmaya çalışıyor.

İçindekiler
1 Yerleşik Uyum Çözümleri ve İş Birlikleri
2 İhraççılar ve Varlık Koruyucular İçin Kontrol Araçları
3 Transfer Memosu, Seyahat Kuralı ve Varlık Kurtarma

Yerleşik Uyum Çözümleri ve İş Birlikleri

Tempo, teknik altyapısında geliştirilen bu kontrollerin, kuruma özel akıllı sözleşmelerden bağımsız şekilde, doğrudan ağın temel yazılımında yer aldığını aktarıyor. Böylece finans kuruluşları, net kurallar ve standart uygulama mekanizmalarına sahip olabiliyor. Platformun bu kapsamda TRM Labs, Sardine, Blockaid ve Chainalysis gibi sektörün önde gelen uyum ve risk yönetimi şirketleriyle birlikte çalıştığı belirtiliyor.

Tempo’nun kurumsal ödemeler için tasarlandığı, stabilcoin ihraççılarına ve işletmelere düzenleyici gereksinimlere uygun isteğe bağlı kontroller sunduğu ifade edildi. Ağın, bu yeni özellikleriyle TRM Labs, Blockaid, Chainalysis ve Sardine gibi ortak platformlarla kullanılmaya başladığı aktarıldı.

İhraççılar ve Varlık Koruyucular İçin Kontrol Araçları

Şirketin TIP-20 token standardı, acil durumlarda transferleri duraklatma ve tekrar başlatma özelliklerini içeriyor. Ek olarak, düzenleyici veya kolluk kuvvetlerinin talebiyle kara listeye alınan adreslerdeki token’ların sistemden çıkarılması da mümkün hale getirildi. Tüm aksiyonların zincir üzerine kaydedildiği belirtiliyor.

Bu kontroller, rol tabanlı yetkilendirme yoluyla farklı ekipler arasında paylaştırılabiliyor. Böylece yönetim süreçlerinde hız ve şeffaflık sağlanıyor. Ayrıca Tempo’nun “Policy” (Politika) modülüyle ihraççılar, transfer yapabilecek ya da sınırlandırılacak adresler için beyaz liste ve kara liste oluşturabiliyor. Yakında devreye alınacak ek özelliklerle, saklayıcı cüzdan servis sağlayıcıları da kendi KYC ve iç risk prosedürlerine göre hesap düzeyinde ek sınırlamalar getirebilecek.

Transfer Memosu, Seyahat Kuralı ve Varlık Kurtarma

Platform, transfer işlemlerine 32 baytlık açıklamalar (memo) eklenmesini sağlıyor. Bu alanlar sayesinde, IVMS101 veya SWIFT mesaj formatlarında uyum verileri zincir üzerinde kolayca referanslanabiliyor. Böylece kurumlar, blokzincir işlemleriyle geleneksel finansal raporlama gerekliliklerini entegre şekilde yönetebiliyor.

Tempo’nun sunduğu araçlar arasında yaptırım taraması, kullanıcı doğrulama, cüzdan kısıtlaması, acil dondurma ve varlık kurtarma gibi fonksiyonlar bulunuyor. Şirket, mevcut düzenlemelere entegrasyonu kolaylaştırırken tüm süreçlerin zincir üstü şeffaf şekilde izlenmesini hedefliyor.

Ayrıca, “Tempo Transactions” adlı yeni işlem çerçevesi, stabilcoin işlemlerinde ağ ücretlerinin yine stabilcoin ile ödenmesini mümkün kılıyor. Böylece kurumsal ödemeler için ölçeklenebilirlik ve daha esnek entegre ödeme altyapısı sunuluyor.

