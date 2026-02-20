Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ABD CLARITY Act İçin Nisan’da Yüksek İhtimal Öngörüyor

Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse, Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto yasası olarak bilinen CLARITY Act’in nisan ayı sonuna kadar kabul edilme olasılığının yüzde 90’a ulaştığını belirtti. Garlinghouse’un bu değerlendirmesi, son aylarda Senato’da yaşanan gecikmelerin ardından başkent Washington’da kripto düzenlemelerine yönelik ciddi bir ivme olduğu algısıyla öne çıktı. ABD’de kripto varlıklarla ilgili belirsizlikler yıllardır sektöre yön çizerken, yasa tasarısı kurumların kripto spot piyasalarına net tanımlar ve düzenleyici çerçeveyle girme fırsatı sunabilir.

Kripto Düzenlemelerinde Son Durum

CLARITY Act olarak bilinen Digital Asset Market Clarity Act, 3633 numaralı yasa tasarısı olarak Temsilciler Meclisi’nden 2025 yılında 294’e 134 oyla geçti. Ancak tasarı, Senato’daki yetki alanı tartışmaları nedeniyle ilerlemedi. Garlinghouse; bankacılık sektörü temsilcileriyle yapılan yeni görüşmelerin ve kripto şirket yöneticileriyle sağlanan uzlaşının tıkanıklığın aşılmasında etkili olduğunu vurguladı.

Yasanın Kapsamı ve Sektöre Etkileri

CLARITY Act’in ana amacı, blokzincir tabanlı varlıklar ve stabilcoinler için menkul kıymet ve emtia denetimi alanlarını netleştirmek. Yasa, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasındaki yetki sınırlarını çizerek sektörün uzun süredir beklediği çerçeveyi sağlayabilir. SEC Başkanı Paul Atkins, komisyonun CFTC ile birlikte “Project Crypto” kapsamında koordine çalıştığını açıkladı.

Düzenlemeler kapsamında özellikle stabilcoinlerin getiri sunup sunamayacağına dair maddeler masada yer alıyor. Bu tartışma daha önce de Senato Bankacılık Komitesi’nde yasa taslağının yavaşlamasına sebep olmuştu. Torpidosunun başkanı olarak görev yapan Garlinghouse, kurumların etkin şekilde piyasaya girebilmesi için yasal netliğin gerektiğini aktardı.

XRP ve Kurumsal Yatırımcılar Açısından Olası Sonuçlar

XRP’nin arkasında yer alan Ripple, özellikle 2023’ten bu yana 3 milyar dolarlık şirket satın alımıyla saklama ve hazine çözümleri üzerinde pozisyon aldı. ABD’de açılan davada XRP’nin menkul kıymet olmadığına yönelik önemli bir karar alınmıştı. Ancak federal düzeyde net bir yasal düzenleme, bu statüyü kalıcı şekilde tescilleyebilir.

Kurumların kripto para piyasalarına girişte beklediği yasal çerçevenin oluşması halinde, likit ve gerçek kullanım alanı bulunan projelere kitlesel bir dönüş başlaması gündeme gelebilir. Nisan ayı içinde yasa tasarısının geçmesi, özellikle son dönem geri çekilme görülen piyasada büyük oyuncuların ilgisini yeniden çekme potansiyeline sahip olabilir.

CLARITY Act’taki en önemli başlıklardan biri stabilcoinlerin getirisi hakkındaki düzenleme olurken, Washington’da yapılan görüşmelerde bu başlığın sonuca ulaşması için Beyaz Saray’ın 1 Mart’a kadar müzakere takvimi belirlediği ifade edildi.

Garlinghouse, özellikle şirketlerin hazineleri ve finans yöneticilerinin stabilcoin ve sınır ötesi ödeme uygulamalarına yönelik ilgisinin yüksek olduğunu; ancak esasen beklenenin federal düzeyde açık regülasyon politikaları olduğuna işaret etti.

Brad Garlinghouse, “Şirketlerin CFO’ları ve hazinelerinin stabilcoinlerden nasıl yararlanabileceğini keşfetmek için harekete geçtiğini gözlemliyoruz. Ancak büyük ölçekli sermaye hareketinden önce net ve federal kurallar bekleniyor” şeklinde görüş bildirdi.