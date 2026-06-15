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Strategy geçen hafta ortalama 63.024 dolardan 1.587 Bitcoin daha aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Strategy geçen hafta ortalama 63.024 dolardan 1.587 BTC satın aldı.
  • 💰 Şirket, bu alımla toplam varlığını 846.842 BTC’ye yükseltti ve rezervini 1,1 milyar dolara çıkardı.
  • 📊 Strategy, hisse satışıyla hem yükümlülüklerini hem de $BTC birikimini finanse etmeyi sürdürdü.
  • 📈 Açıklamanın ardından şirket hisseleri piyasa öncesinde yüzde 5 yükseldi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Strategy, geçen hafta 1.587 Bitcoin alımı yaparak toplam varlığını 846.842 BTC’ye çıkardı. Şirketin pazartesi sabahı sunduğu bildirimde, bu alım için yaklaşık 100 milyon dolar harcandığı belirtildi.

İçindekiler
1 Alımın fiyatı ve finansman kaynağı
2 Rezervin amacı
3 Toplam Bitcoin varlığı 846.842 BTC’ye ulaştı
4 Piyasa tepkisi

Alımın fiyatı ve finansman kaynağı

Son alımın ortalama fiyatı Bitcoin başına 63.024 dolar olarak açıklandı. Aynı bildirimde, şirketin adi hisse satışı yoluyla dolar rezervini de 100 milyon dolar artırarak 1,1 milyar dolara yükselttiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu alım 8 Haziran ile 14 Haziran arasında gerçekleşti. Bu dönemde Strategy, piyasadan hisse satışı programı kapsamında yaklaşık 1,73 milyon MSTR hissesi satarak 209 milyon dolar kaynak topladı.

Şirket, geçen hafta 1.587 Bitcoin’i ortalama 63.024 dolardan satın aldığını ve aynı süreçte adi hisse satışıyla dolar rezervini 1,1 milyar dolara çıkardığını bildirdi.

Rezervin amacı

Şirketin rezerv olarak ayırdığı kaynak, Aralık 2025’te imtiyazlı hisselere ilişkin temettü ödemeleri ile borç faizlerini karşılamak amacıyla oluşturuldu. Strategy, bu rezervi büyütürken Bitcoin alımlarını da sürdürerek, hem birikim stratejisini hem de finansal yükümlülüklerini özkaynak ihracıyla finanse ettiğine işaret etti.

Strategy, yazılım faaliyetleriyle bilinse de son yıllarda bilançosunda yoğun Bitcoin birikimiyle öne çıkan bir şirket haline geldi. Bu yönüyle şirket, kurumsal Bitcoin yatırımcıları arasında en yakından izlenen aktörlerden biri olarak görülüyor.

Toplam Bitcoin varlığı 846.842 BTC’ye ulaştı

Son alımla birlikte şirketin elindeki toplam Bitcoin miktarı 846.842 BTC oldu. Mevcut fiyatlarla bu varlığın değeri yaklaşık 56 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Şirketin toplam alım maliyeti ise Bitcoin başına ortalama 75.656 dolar olmak üzere yaklaşık 64 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu büyüklük, Strategy’yi kurumsal ölçekte en büyük Bitcoin sahibi konumunda tutuyor. Açıklanan verilere göre şirket, nihai olarak üretilecek toplam Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 4’ünü elinde bulunduruyor.

KalemVeri
Son alım miktarı1.587 BTC
Son alım ortalama fiyatı63.024 dolar
Toplam varlık846.842 BTC
Dolar rezervi1,1 milyar dolar

Piyasa tepkisi

Strategy, 1 Haziran’da imtiyazlı hisse temettülerini finanse etmek için 32 Bitcoin sattığını da açıklamıştı. Son bildirim sonrası şirket hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5 yükselirken, Bitcoin fiyatı 66.000 doların üzerine çıktı.

Son alımın ardından Strategy, yaklaşık 846.842 BTC ile en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olmayı sürdürdü.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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