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Kripto analiz platformu Santiment, piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken portföyünde 10 ila 10.000 adet arasında BTC tutan adreslerin son haftalarda yeniden birikim aşamasına geçmiş olabileceğini bildirdi. Santiment’in verilerine bu adresler, son 7 hafta içinde portföylerine 154.000’den fazla BTC daha ekledi ve toplamda tuttukları BTC miktarı, 13 milyon BTC’yi aştı. Bu sayı, toplam arzın ortalama olarak %67’sine tekabül ediyor.

Kripto Para Piyasası Yükselişe Devam Edebilecek mi?

BlackRock ve WisdomTree gibi dev varlık yönetimi şirketlerinin yaptığı Spot Bitcoin ETF‘i başvurusu, kripto para piyasasında önemli bir etki yarattı. Bitcoin (BTC), bu süreçte kısa bir süre içerisinde 30.000 dolar fiyat seviyelerini aşmayı başarırken kripto para piyasası da güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Bu esnada kripto para ekosisteminin toplam piyasa değerinde de önemli yükselişler kaydedildi ve piyasadaki volatilite önemli ölçüde artış gösterdi.

Öte yandan Santiment, kripto para piyasasındaki bu yüksek volatilite devam ederken portföylerinde 10 ila 10.000 adet arasında BTC tutan adreslerin son haftalardaki birikimlerine ilişkin güncel verileri ve istatistikleri paylaştı.

Bitcoin, Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor?

Kripto analiz platformu Santiment, portföyünde 10 ila 10.000 adet arasında BTC tutan adreslerin son dönemlerde yeniden birikimlerine hız kazandırıyor olabileceğini bildirdi. Balinalar tarafındaki artan birikimin büyük ölçüde piyasada oluşan Spot Bitcoin ETF’i rüzgarının etkisinden kaynaklanıyor olabileceğini belirten Santiment, güncel verileri ve istatistikleri paylaştı.

Kripto analiz platformu Santiment’in paylaştığı verilere göre portföyünde 10 ila 10.000 adet arasında BTC tutan adresler, son 7 haftalık zaman dilimi içerisinde portföylerine 154.000’den fazla BTC daha ekledi ve bu adresler tarafından tutulan BTC miktarı, 13 milyon BTC’yi aştı. Bu sayı, şu anda toplam arzın ortalama olarak %67’sine tekabül ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.