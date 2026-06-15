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Cardano (ADA)

ADA için 205 katlık hedef gündemde! Cardano cephesinde neler konuşuluyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Charles Hoskinson’ın Cardano’nun Bitcoin’i geçebileceği çıkışı piyasada yeni bir tartışma başlattı.
  • 📉 Eleştirmenler, ADA’nın Bitcoin’in 1,28 trilyon dolarlık değerini aşması için yaklaşık 205 kat büyümesi gerektiğini vurguladı.
  • 📊 Orta Doğu’daki gerilim haberleri sonrası Bitcoin yüzde 2,24 yükselirken $ADA da yüzde 4,3 prim yaptı.
  • 🧩 Tartışmanın arka planında TapTools’un kapanış planı ve topluluk merkezinin X’ten Discord’a taşınması yer aldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Cardano kurucusu Charles Hoskinson’ın, ağın bir gün Bitcoin’i geride bırakabileceğine yönelik açıklaması kripto para piyasasında yeni bir tartışma başlattı. Hoskinson, uzun vadeli yatırımın sürmesi ve topluluk desteğinin korunması halinde Cardano’nun zaman içinde daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini savundu. Buna karşılık piyasa tarafında, mevcut tablo dikkate alındığında bu hedefin oldukça uzak olduğu görüşü öne çıktı.

İçindekiler
1 Piyasa değeri farkı tartışmanın merkezine yerleşti
2 Eleştiriler yalnızca değerleme ile sınırlı kalmadı
3 Fiyat hareketleri ve ekosistemdeki son gelişmeler

Piyasa değeri farkı tartışmanın merkezine yerleşti

Hoskinson’ın değerlendirmesi, Cardano’nun ekosistem gelişimini sürdürebilmesi halinde Bitcoin’i aşabileceği varsayımına dayanıyor. Bu yılın nisan ayında da benzer biçimde Cardano’nun CoinMarketCap sıralamasında zirveye çıkmasını istediğini söylemişti. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi için ADA’nın piyasa değerinin Bitcoin’in üzerine çıkması gerekiyor.

Hoskinson, Cardano’nun istikrarlı ekosistem gelişimi, sürekli yatırım ve güçlü topluluk katılımıyla zaman içinde Bitcoin’i geride bırakabilecek bir yapıya ulaşabileceğini öne sürdü.

Eleştiriler ise özellikle değerleme farkına odaklandı. Glyde kurucu ortağı Sweep, ADA’nın Bitcoin’in yaklaşık 1,28 trilyon dolarlık piyasa değerini geçebilmesi için yaklaşık 205 kat büyümesi gerektiğini belirtti. Bu hesaplamaya göre ADA fiyatının yaklaşık 0,17 dolardan 34,44 dolar seviyesine çıkması gerekecek.

Glyde, blokzincir tabanlı ürünler geliştiren bir girişim olarak biliniyor. Sweep de sosyal medyada kripto para piyasasına ilişkin yorumlarıyla takip edilen isimler arasında yer alıyor.

Eleştiriler yalnızca değerleme ile sınırlı kalmadı

Sweep, açıklamanın zamanlamasını da sorguladı. Kısa süre önce Cardano ekosisteminde bir dizi başarısızlık yaşanabileceğine dair uyarılar yapıldığını hatırlatan Sweep, bu tablo sürerken böylesi iddialı bir hedefin gerçekçi bulunmadığını savundu.

Benzer yönde bir başka değerlendirme de The Wolf of Crypto Streets takma adını kullanan yorumcudan geldi. Söz konusu yorumcu, kripto paraların büyük bölümünün hala Bitcoin’in fiyat hareketlerine güçlü biçimde bağlı olduğunu ileri sürdü. Buna göre Bitcoin yükseldiğinde çoğu varlık değer kazanırken, düşüş dönemlerinde kayıplar daha sert olabiliyor.

Fiyat hareketleri ve ekosistemdeki son gelişmeler

Son işlemler de bu ilişkiye işaret etti. Orta Doğu’daki gerilimin hafiflediğine dair haberlerin ardından Bitcoin yüzde 2,24 yükseldi. Aynı dönemde ADA ise yüzde 4,3 değer kazandı ve genel piyasa toparlanmasına eşlik etti.

Buna karşın Cardano cephesinde yıl boyunca bazı iç sorunlar da gündeme geldi. TapTools, mali baskılar nedeniyle faaliyetlerini sonlandırmayı planladığını duyurdu. Ekosisteme katkı sunan Chicken da ayrılma hazırlığında olduğunu açıkladı.

Topluluk içindeki tartışmalar, Cardano’nun ana iletişim merkezinin X platformundan Discord’a taşınmasının ardından daha da arttı. Eleştiriler, bu değişikliğin görünürlüğü azaltabileceği ve kamusal tartışma alanını daraltabileceği yönünde yoğunlaştı.

Mevcut verilere göre ADA, piyasa değeri bakımından en büyük 13. kripto para konumunda bulunuyor. Bitcoin ise benimsenme ve piyasa büyüklüğü açısından liderliğini koruyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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