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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da borsalara 24 saatte 4 milyardan fazla SHIB girişi gerçekleşti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da 24 saatte borsalara 4 milyardan fazla SHIB girişi gerçekleşti.
  • 📉 Son sert düşüşün ardından $SHIB, 0,0000045 dolar civarından sınırlı bir toparlanma gösterdi.
  • 📊 Teknik görünümde RSI güçlense de fiyat, 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların altında kaldı.
  • 🧭 Büyük yatırımcı girişleri azalmadıkça toparlanmanın yeni satış baskısıyla karşılaşabileceği değerlendirildi.
Onur Atam
Onur Atam

Shiba Inu, sert satış dalgasının ardından son dip seviyelerden toparlanma işaretleri verdi. Buna karşın zincir üstü veriler, büyük yatırımcı hareketlerinin yükseliş denemesinin önünde ciddi bir engel oluşturabileceğine işaret etti. Son 24 saatte borsalara 4 milyardan fazla SHIB girişi kaydedildi.

İçindekiler
1 Büyük cüzdan hareketleri baskı yaratabilir
2 Teknik görünümde toparlanma var, ancak yapı zayıf kalıyor
3 Direnç seviyeleri izleniyor

Büyük cüzdan hareketleri baskı yaratabilir

Piyasada denge arayışı sürerken, yüksek miktarda SHIB’in borsalara taşınması yeni satış baskısı riskini artırdı. Bu tür girişler her zaman anlık satış anlamına gelmese de, büyük yatırımcıların olası çıkışlar için likidite hazırladığı şeklinde yorumlanabiliyor. Böyle bir tablo da, ivme kazanmakta zorlanan fiyat hareketini sınırlayabiliyor.

Borsalara yönelen yüksek hacimli SHIB transferleri, toparlanma sürse bile piyasada ek arz oluşabileceğine ve kısa vadeli yükselişin dirençle karşılaşabileceğine işaret ediyor.

Zamanlama da dikkat çekici görünüyor. SHIB’de yakın dönemde yaşanan sert çözülme, tokenı son ayların en düşük seviyesine çekti. İlkbaharın büyük bölümünde fiyatı taşıyan yükselen kama yapısının aşağı kırılmasıyla satışlar hızlandı. Fiyat, alıcıların 0,0000045 dolar civarında devreye girmesinden önce tasfiyelerin arttığı bir dönemden geçti.

Teknik görünümde toparlanma var, ancak yapı zayıf kalıyor

Bu dipten sonra SHIB kayıplarının bir kısmını geri aldı. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI, aşırı satım bölgesinden belirgin biçimde toparlandı ve fiyat yeniden 50 günlük hareketli ortalamaya yaklaşmaya başladı. RSI, bir varlığın son fiyat değişimlerinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle 30 altı aşırı satım, 70 üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve yönünü ölçen teknik göstergelerden biridir. Hareketli ortalama ise belirli bir dönemin ortalama fiyatını gösterir ve destek ya da direnç seviyesi olarak izlenebilir.

Kısa vadeli yön değişimi arayan spekülatif işlemler için bu tür tepki yükselişleri cazip olabilir. Ancak büyük cüzdanlardan borsalara gelen transferler, toparlanma sürecini daha karmaşık hale getiriyor. Çünkü bu transferler piyasadaki erişilebilir arzı artırıyor ve oluşan alım talebini karşılayarak fiyatın daha güçlü bir yükseliş eğilimine girmesini zorlaştırabiliyor.

Direnç seviyeleri izleniyor

SHIB’in halen 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında seyretmesi, genel piyasa yapısında satıcıların avantajını koruduğunu gösteriyor. Son yükselişe rağmen teknik görünümde belirgin bir güçlenme henüz oluşmuş değil. Bu nedenle mevcut tepkinin kalıcı bir kırılmaya dönüşmesi için kritik dirençlerin yeniden aşılması gerekiyor.

GöstergeMevcut durum
Borsalara SHIB girişi24 saatte 4 milyardan fazla
Son dip bölgesi0,0000045 dolar civarı
Teknik konum50, 100 ve 200 günlük ortalamaların altında

Hacim verileri de temkinli görünümü destekliyor. Son düşüş sırasında oluşan satış hacmi, toparlanma döneminde görülen alımlarla henüz dengelenmedi. Alıcıların, düşüş yapısını zayıflatabilmesi için 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalara yakın direnç bölgelerini geri alması gerekiyor.

Son tepki alımları piyasada talebin tamamen kaybolmadığını gösterse de, büyük yatırımcıların uzun soluklu bir yükselişi desteklemeye henüz hazır olmadığı yönünde sinyaller güçleniyor.

Borsalara yönelik girişlerin yüksek kalması durumunda bu direnç bölgelerinin aşılması daha da zorlaşabilir. Bu nedenle SHIB’de görülen son toparlanma, büyük yatırımcı kaynaklı yeni satış baskısına karşı kırılganlığını koruyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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