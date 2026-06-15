ADA yüzde 5 yükseldi, gözler 0,20 dolara çevrildi! Sırada hangi eşik var?

Cardano’nun yerel varlığı ADA, son haftalardaki sert satış baskısının ardından kısa vadede daha güçlü bir tepki verdi. Fiyat son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde yükselerek 0,18 dolar civarına çıktı. Bu hareket, 0,16 dolar bölgesinden gelen tepkinin ardından kısa vadeli görünümde kısmi bir değişime işaret etti. Bununla birlikte mevcut tablo, şimdilik kesinleşmiş bir yükseliş dönüşünü doğrulamıyor.

0,20 dolar seviyesi öne çıkıyor

Grafikte ilk önemli direnç olarak 0,20 dolar seviyesi öne çıkıyor. ADA’nın aşırı satım bölgesinden tepki vermesi dikkat çekse de, daha güçlü bir toparlanma senaryosu için fiyatın bu seviyenin üzerine yerleşmesi gerekiyor. 0,20 doların aşılması halinde 0,202, 0,218 ve ardından 0,22 dolar bölgesi kısa vadede izlenecek sonraki alanlar arasında bulunuyor.

Mevcut yükselişin kalıcı bir toparlanmaya dönüşmesi için ADA’nın 0,20 doların üzerine çıkması ve bu bölgenin üzerinde tutunması gerekiyor.

Analizde, 0,20 doların aşılamaması halinde son yükselişin sınırlı bir tepki hareketi olarak kalabileceği değerlendirildi. Bu nedenle söz konusu seviye, olağan bir rahatlama yükselişi ile daha güçlü bir toparlanma girişimi arasındaki ana eşik olarak görülüyor.

RSI göstergesi aşırı satım bölgesinden çıktı

Kısa vadeli en güçlü teknik sinyallerden biri, RSI göstergesinden geldi. Paylaşılan grafiklere göre ADA, aşırı satım bölgesinden çıkarak yukarı yönlü bir dönüş işareti verdi. Bu tür hareketler, satış baskısının zayıfladığı dönemlerde kısa süreli toparlanmaları destekleyebiliyor.

Mini sözlük: RSI, Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen bir teknik göstergedir. Fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçer; genelde 30 altı aşırı satım, 70 üstü aşırı alım bölgesi olarak kabul edilir.

Ancak yalnızca RSI’daki iyileşme yeterli görülmüyor. Fiyatın 0,17 doların üzerinde kalması ve 0,20 dolara doğru ilerlemesi, teknik sinyalin güç kazanması açısından önem taşıyor. RSI yükselmeyi sürdürürken fiyatın da daha yüksek dipler oluşturması halinde toparlanma hareketi genişleyebilir.

0,16 dolardan gelen tepki izleniyor

Mevcut görünümde en kritik bölge 0,16 dolar desteği oldu. Uzun süren düşüşün ardından ADA bu seviyeye yaklaşmış, alıcıların devreye girmesi beklenen alan da burası olmuştu. Fiyatın 0,165 dolardan 0,181 dolara yönelmesi, son diplerden belirgin bir tepki alımı geldiğini gösterdi.

Buna karşın toparlanmanın henüz ilk aşamada olduğu belirtiliyor. ADA’nın şimdi 0,168 ile 0,17 dolar aralığının üzerinde kalması gerekiyor. Fiyat bu bölgenin altına yeniden sarkarsa, yükseliş ivmesi zayıflayabilir ve 0,16 dolar yeniden test edilebilir.

Kısa vadeli ivme artarken riskler sürüyor

Daha düşük zaman dilimindeki grafikler, 0,183 dolar üzerindeki kapanışların 0,19 dolara doğru yeni bir alan açabileceğine işaret ediyor. 0,192 doların aşılması durumunda 0,20 ile 0,202 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 0,18 ile 0,183 dolar bölgesinde başarısız bir deneme, son tepkinin hız kesmesine yol açabilir.

Öte yandan Cardano ekosistemi için temel tarafta da dikkat çeken bir gelişme aktarıldı. Cardanians, ADA’nın kurumsal saklama ve dijital varlık transfer altyapısı sunan Fireblocks ile entegre edileceğini bildirdi. Cardano, akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulama altyapısı sunan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Bu adımın fiyat üzerinde doğrudan bir kırılma sinyali üretmediği, ancak kurumsal erişim açısından genel algıyı destekleyebileceği ifade ediliyor.

Bunun yanında bazı analistler, saatlik grafikte bayrak benzeri bir yapının aşağı yönlü risk taşımayı sürdürdüğünü belirtiyor. Bu görüşe göre ADA’nın 0,183 dolar direncini aşamaması ve yükselen destek çizgisinin altına inmesi halinde 0,13 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Bu nedenle mevcut bant, kısa vadeli yön tayini açısından kritik önem taşıyor.