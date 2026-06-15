Standard Chartered analisti Kendrick, Bitcoin’in dip seviyesinin $59.000 civarında oluştuğunu açıkladı

Standard Chartered’ın dijital varlık araştırma biriminin başındaki Geoffrey Kendrick, Bitcoin’in mevcut piyasa döngüsündeki dip seviyeyi büyük olasılıkla yaklaşık 59.000 dolar civarında gördüğünü belirtti. Analiste göre yatırımcı girişlerindeki toparlanma, şirket alımları ve makroekonomik baskıların hafiflemesi, kripto para piyasasında daha güçlü bir toparlanmanın önünü açabilir.

Piyasada iyimserliği destekleyen gelişmeler

Kendrick’in değerlendirmesi, son aylarda artan jeopolitik gerilimler, enflasyon endişeleri ve ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden süren çıkışlar nedeniyle zayıflayan piyasa havasının ardından geldi. Geçen cuma günü müşterilerine gönderdiği notta, Bitcoin’in yaklaşık 59.000 dolara gerilemesinin bu döngünün dip noktası olabileceğini söylemişti.

Analist, bu görüşe daha fazla güven duyması için üç koşul sıralamıştı. Bunlar, Strategy’nin yeniden Bitcoin alımına başlaması, ABD spot Bitcoin ETF’lerinde net girişlerin geri dönmesi ve petrol fiyatlarındaki zayıf seyrin sürmesiydi. Şirket, halka açık firmalar arasında en büyük Bitcoin rezervine sahip kurumsal yatırımcılardan biri olarak biliniyor.

Bu gelişmelerin kısa sürede gerçekleştiği görüldü. Strategy geçen hafta 1.587 BTC daha satın aldığını açıkladı. ABD spot Bitcoin ETF’leri ise cuma günü 86 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Petrol fiyatlarındaki düşüş de sürdü; bu durum, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon ve tahvil getirilerinin yeniden yükselebileceğine dair kaygıları azalttı.

Kendrick, piyasa görünümündeki değişimi özetlerken, “Kış sona erdi, kripto için ilkbahar geri döndü” değerlendirmesinde bulundu.

ETF akımları ve fiyat eşiği izleniyor

Spot Bitcoin ETF’leri, Ocak 2024’te ABD’de işlem görmeye başlamalarından bu yana varlık için en önemli talep kaynaklarından biri haline geldi. Kendrick, geçen hafta son dönemdeki satışların bu ürünlerin piyasaya çıkışından bu yana en sert dalgalardan biri olduğunu belirtmişti. Bazı yatırımcıların, beklenen SpaceX halka arzına katılmak için nakde geçtiği yönündeki görüşün ise yalnızca sınırlı gözlemlere dayandığını ifade etti.

Kripto piyasasının daha geniş görünümünde de toparlanma işaretleri öne çıkıyor. Geçen ay ABD’de kripto türev ürünlerine yönelik bazı düzenleyici engellerin hafiflemesi ve kurumsal katılımın artması, piyasa algısını destekledi. Kraken borsasının da ABD’li müşterilere kalıcı vadeli işlem ürünleri sunmaya başlaması, bu alandaki hareketliliğin son örneklerinden biri oldu.

Öte yandan Bitcoin, bilançolarında bu varlığa yer vermek isteyen halka açık şirketlerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Piyasada son yükseliş denemelerinde daha düşük tepe seviyeleri oluştuğuna dikkat çeken gözlemciler bulunurken, Kendrick bu kaygının ortadan kalkması için Bitcoin’in mayıs ayı başında gördüğü 83.000 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerektiğini söyledi.

Gösterge Seviye Kendrick’in işaret ettiği döngü dibi $59.000 Strategy’nin son alımı 1.587 BTC ABD spot Bitcoin ETF net girişi $86 milyon Yeni yükseliş teyidi için izlenen seviye $83.000 Haber anındaki Bitcoin fiyatı $66.300

Coinbase cephesinden benzer değerlendirme

Haberin yazıldığı sırada Bitcoin 66.300 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Varlık son 24 saatte yaklaşık %1 yükseldi. Kendrick’e göre 83.000 doların üzerinde net bir kırılma yaşanması halinde yeni bir yükseliş trendinin başladığına dair tez önemli ölçüde güç kazanacak.

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong da pazartesi günü benzer bir görüş paylaştı. Armstrong, Bitcoin’in dip seviyesini 60.000 dolar civarında görmüş olabileceğini ve varlığa ilişkin iyimserliğini koruduğunu söyledi. Coinbase, ABD’nin en büyük kripto para borsalarından biri olarak kurumsal ve bireysel yatırımcılar için önemli bir piyasa göstergesi kabul ediliyor.

Brian Armstrong, Bitcoin’in 60.000 dolar civarında dip yapmış olabileceğini düşündüğünü ve kripto para birimine yönelik olumlu bakışını sürdürdüğünü aktardı.