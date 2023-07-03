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Cardano (ADA), piyasa genelindeki toparlanmanın ortasında uzun süredir destek görevi gören 0,24 dolardan toparlanırken yatırımcılardan aktif birikim gördü. Önde gelen altcoin‘in fiyatı, Haziran ayının üçüncü haftasında yüzde 17,5’lik bir yükseliş yaptı ancak 0,3 dolarda bulunan dirence ulaşmasının ardından yönünü aşağı çevirdi. Cardano’yu çevreleyen piyasa duyarlılığı fiyat üzerinde baskı kurmaya devam ederken, mevcut yükseliş görünümü fiyatın önündeki önemli bir engel olan 0,3 dolar direncinin üzerinde potansiyel bir fiyat kırılmasının olmasını sağlayabilir. Eğer böyle bir kırılma gerçekleşecek olursa Cardano (ADA) fiyatı yükseliş rallisini devam ettirmek üzere büyük yatırımcı akınına uğrayabilir.

Cardano İçin Fiyat Analizi

Cardano fiyatı 0,3 dolardaki yatay direnç seviyesini geçmekte zorlanırken, bu seviyenin alt tarafı indirimli fiyatlardan alım yapmak isteyenler için birikim bölgesi haline dönüştü. Fiyattaki toparlanma, Cardano’nın piyasa duyarlılığında yeniden artan yatırımcı ilgisine ve potansiyel momentum artışına işaret ederek satın alım baskısında bir canlanma olduğunu gösteriyor.

Bu yazının hazırlandığı sırada 0,29 dolar dolaylarında işlem gören Cardano, genel direnci çevreleyen akümülasyonla yükselişinde kısa bir duraklama yaptığını ve sürekli bir yükseliş trendine girmeden önce daha fazla onay alması gerektirdiğini gösteriyor.

Cardano‘yu çevreleyen yükseliş beklentisinin artması ADA fiyatının 0,3 dolar direncini aşması için gerekli itici gücü sağlayabilir. Bu dirençten olacak bir kırılım yükseliş momentumunun sertleşerek artmasına ve altcoin’in 0,354 dolardaki bir sonraki güçlü tedarik bölgesine doğru gitmesinin önünü açabilir.

ADA Fiyatı 0,3 Dolar Direncini Geçebilir mi?

Cardano’nun fiyat grafiğindeki yükselen dip oluşumu, altta yatan yükseliş momentumunun arttığını gösteriyor. Bu durum en sonunda 0,3 dolardaki direncin kırılmasına yol açabilir. Popüler altcoin için bu bölge önemli bir eşik ve aşılması halinde daha fazla alım baskısına neden olarak potansiyel toparlanma için umut olabilir. 0,3 dolar seviyesinde yaşanacak herhangi bir kırılma, ADA fiyatını yüzde 19 oranında yükselmeye iterek 0,354 dolar seviyesine taşıyabilir.

Cardano’nun teknik grafiğindeki Bollinger Bantları‘nın (BB), üst bandından olan kayda değer yükseliş, yükseliş momentumunun güçlendiğine işaret ederek kısa vadede potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. Öte yandan günlük fiyat grafiğindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi eğimi de yükseliş rallisi için ek bir onay sunan orta çizgi (yüzde 50) seviyesini her an geçebilir