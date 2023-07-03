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Son yıllarda merkeziyetsiz finans (DeFi), kullanıcılara finansal durumları üzerinde daha iyi kontrol ve kar artırma fırsatları sunarak geleneksel finans üzerinde sağlam bir iddia ortaya koydu. Bu hayali gerçeğe dönüştüren son gelişmelerden biri, kullanıcıların karlarını ve getirilerini en üst düzeye çıkarmalarına imkan tanıyan getiri ticareti protokolleri oldu. Pendle Finance (PENDLE) de bu protokoller arasında başı çekmektedir.

Pendle Finance Nedir?

Dev kripto para borsası Binance‘de listelenmesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Pendle Finance, otomatik piyasa yapıcı (AMM) sistemi aracılığıyla gelecekteki getirinin tokenleştirilmesini ve ticaretini kolaylaştıran gözetimsiz bir DeFi protokolüdür. Ethereum ağı ve EVM uyumlu Blockchain’ler olan Arbitrum ve Avalanche üzerinde konuşlandırılan bu getiri ticareti protokolü, kullanıcıların çeşitli gelişmiş getiri stratejilerini uygulayabilecekleri bir platform sağlar. Pendle Finance esasen bireylerin ve protokollerin piyasa koşullarından bağımsız olarak karlarını en üst düzeye çıkarmalarına imkan tanır.

2021’in Hazıran ayında Ethereum Blockchain’i üzerinde başlatılan Pendle Finance, ana ağdaki ilk getiri tokenleştirme protokolü olarak yayına girdi. Sahneye çıktığından bu yana bu protokol, üç zincirde kilitli toplam on milyonlarca dolar değerle DeFi sektöründe en hızlı yükselen projelerden biri haline geldi. Dahası, Pendle Finance, Compound ve Aave dahil olmak üzere diğer DeFi platformlarını destekleyen bir çerçeveye sahiptir.

Pendle Finance’in birincil hedefi, getiri sağlayan varlıkları elinde bulunduran kripto para meraklıları için bir ekosistem sağlamaktır. Böylece zaman aşımı ile karlarını artırmalarına ve potansiyel kazançları önceden kilitlemelerine imkan tanır. Buna ek olarak protokol, yatırımcılara temel teminat gerektirmeden gelecekteki getiri akışlarına doğrudan maruz kalmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bunu mümkün kılmak için Pendle Finance üç temel bileşeni kullanır. Bunlar:

Verim Tokenizasyonu

Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM)

Yönetişim

Pendle Finance’in nasıl çalıştığını ve DeFi dünyasında bir getiri piyasası yarattığını tam olarak anlamak için platforma özgü bazı terimleri bilmek gerekmektedir. SY (Standardized Yield), PT (Principal Token), YT (Yield Token) gibi kısaltmalar, protokolün çalışma mekanizmasının merkezinde yer almaktadır.

aUSDC, SLP ve gOHM gibi getiri sağlayan tokenler’in sahipleri, varlıklarını Pendle Finance’e yatırabilirler. Protokol daha sonra bu getiri sağlayan varlıkları, bir varlığın getiri sağlayan mekanizmasıyla etkileşimi kolaylaştırmak için tasarlanmış ve sırasıyla PT ve YT olmak üzere anapara ve getiri bileşenlerinden oluşan bir token standardı olan SY’ye (Standardized Yield) dönüştürür. Bu nedenle, getiri sağlayan token yatıranlar bir anapara tokeni ve getiri tokeni basabilir.

Sahipleri YT’yi çeşitli şekillerde kullanabilir. Örneğin, protokole likidite sağlamak için YT’yi Pendle Finance’in AMM’sine yatırabilir ve karşılığında takas ücretleri ve diğer Pendle teşviklerini alabilirler. Pendle Finance ayrıca sahiplerinin YT’lerini peşin para karşılığında satmalarına imkan tanıyarak faiz oranlarını belirlemelerine ve anında kar etmelerine imkan tanır; diğer taraftan, Pendle Finance kullanıcıları getiri sağlayan bir varlığa sahip olmak zorunda kalmadan doğrudan getiri tokenleride satın alabilirler.

Sahibinin potansiyel kar hakkını temsil eden YT ile Pendle Finance, yatırımcıların (veya yeni sahiplerin) gelecekteki getiriye maruz kalabilecekleri etkili ve sermaye açısından verimli bir getiri piyasası yaratır. Boğa koşullarında getiri risklerini artırabilir ve ayı koşullarında getiri risklerine karşı korunabilirler. Bununla birlikte, YT’nin yalnızca artık bir değeri kalmayacağı vade sonuna kadar alınıp satılabileceğini belirtmek gerekiyor. Bir YT’nin vadesi dolduğunda, getiri üretmeyi durdurur. Bu noktada, YT sahibi ya Pendle Finance’den getiri sağlayan temel varlık için ana token’i kullanabilir ya da yeni bir vadeye devredebilir. Ancak, bu eylemlerden herhangi birini gerçekleştirmek için YT sahibinin ana token’i de elinde tutması gerekmektedir.

PENDLE Coin Nereden Alınır?

PENDLE coin, ürettiği işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘den güvenle alınıp satılmaktadır. PENDLE coin, bu yazının hazırlandığı sırada PENDLE/BTC, PENDLE/USDT, PENDLE/TUSD paritelerinde işlem görmektedir.

PENDLE coin alabilmek için (yoksa) öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Binance’deki hesap cüzdanına kripto para veya Türk lirası gibi fiat para transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıdaki üç paritende de PENDLE coin satın alınabilir.

PENDLE/USDT paritesinden satın alım yapmak için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. Parite arayüzündeki limit sekmesinden belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın girilmesinin ardından PENDLE Al emri ile satın alma işlemi tamamlanmış olur.