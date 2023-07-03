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  •   Herkes Bitcoin’de Bu Sorunun Yanıtını Arıyordu! Bernstein’den “Oldukça Yüksek” Yanıtı Geldi!

Herkes Bitcoin’de Bu Sorunun Yanıtını Arıyordu! Bernstein’den “Oldukça Yüksek” Yanıtı Geldi!

Özet

  • Varlık yönetimi şirketi Bernstein'in araştırma raporuna göre, SEC'in bir spot Bitcoin ETF'sine yeşil ışık yakma ihtimali oldukça yüksek.
  • GBTC'sinin spot Bitcoin ETF'sine dönüştürme teklifine de değinilen raporda mahkemenin Grayscale lehine karar vermesi öngörülüyor.
  • Raporda SEC'in şimdiye kadar güvenilirlik endişeleri nedeniyle spot Bitcoin ETF'lerine şüpheyle yaklaştığı belirtiliyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
16:01
3 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Varlık yönetimi şirketi Bernstein, bugün yayımladığı araştırma raporunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) spot Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonları (ETF) konusundaki tutumunu devam ettirmesinin güçleştiğini ve ABD’li düzenleyici kurumun artık bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ileri sürüldü.

Spot Bitcoin ETF’lerine SEC’in Bakışı

Bernstein analistleri, bugün yayımladıkları araştırma raporunda, SEC’in vadeli işlemlere dayalı Bitcoin ETF’lerine zaten izin verdiğini ve yakın zamanda vadeli işlem fiyatlandırmasının CME gibi düzenlenmiş bir borsadan geldiği gerekçesiyle kaldıraca dayalı vadeli işlem ETF’lerine de yeşil ışık yakıldığına dikkat çekti.

Gautam Chhugani liderliğindeki analistlere göre SEC, bir spot Bitcoin ETF’sinin güvenilir olmayacağına inanıyor ve bu inancının temelinde spot kripto para borsalarının (örneğin Coinbase) kendi düzenlemesi altında bulunmaması, erişilebilir spot fiyatların güvenilir olmaması ve manipülasyona açık olmaları yatıyor.

ABD’li düzenleyici kurum şimdiye kadar çok sayıda spot Bitcoin ETF’si başvurusu almış olmasına rağmen henüz bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakmadı. Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi Blackrock’un geçen ay bir spot Bitcoin ETF’si oluşturmak için SEC‘e başvuru yapması ise en sonunda beklenen onayın çıkacağına dönük beklentilerin artmasına neden oldu. Bu durum Invesco ve Wisdom Tree gibi diğer varlık yönetimi şirketlerini de bir spot Bitcoin ETF’si sunmak için SEC‘e başvuru yapmaya ya da yeniden başvuruda bulunmaya itti.

Rapordaki “Grayscale” Vurgusu

Raporda Grayscale’in şu anda temyiz mahkemesine götürdüğü Grayscale Bitcoin Trust‘ının (GBTC) bir spot Bitcoin ETF’sine dönüştürme teklifine de dikkat çekildi. Analistler, “Mahkeme, vadeli işlem fiyatının spot fiyattan türetilmediğine ikna olmuş görünmüyor ve bu nedenle vadeli işlemlere dayalı bir ETF’ye izin vermek ve bir spot ETF’ye izin vermeme konusu mahkemelere yutturulması zor bir hap gibi görünüyor.” notunu düşerek mahkemeden Grayscale’in lehine bir karar çıkabileceği öngörüsünde bulundular.

Raporda ayrıca, sektörün şimdi spot borsa operatörü ile Nasdaq gibi düzenlenmiş bir borsa arasında gözetim anlaşması yapılmasının önerildiği, bu faktörün de spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakma ihtimalini artırdığı belirtildi.

Varlık yönetimi şirketi analistleri, bir spot Bitcoin ETF’sinin olmamasının, GBTC gibi daha pahalı, likit olmayan ve verimsiz tezgah üstü ürünlerin büyümesine yol açtığını da ekledi.

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