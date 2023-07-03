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Efsane Analistten Aykırı Bitcoin Analizi! Bu Ay İçinde Belli Olacak!

Özet

  • Kripto analisti TechDev, Bitcoin'in mevcut piyasa yapısının 2020'nin Kasım ayındaki piyasa yapısına benzerlik gösterdiğini söyledi.
  • Analiste göre bu benzerlik fiyatın yukarı yönde sert hareketler yapabileceğini gösteriyor.
  • TechDev'e göre, bu benzerliklerin teyidi bu ay içinde olacak BTC büyük bir ralliye girebilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
13:32
3 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle tanınan anonim kripto para analisti TechDev, Bitcoin’in (BTC) mevcut piyasa yapısının 2020’nin Kasım ayındaki piyasa yapısına benzerlik gösterdiğini ve bu benzerliğin fiyatı yukarı yönde sert hareketler yapmaya itebileceğini söyledi.

Bitcoin’de Dev Boğa Koşusunun Teyiti Bu Ay İçinde Olacak

Anonim kripto para analisti TechDev, en büyük kripto para Bitcoin‘in 2020’nin Kasım ayında yaptığı fiyat hareketlerine benzer fiyat hareketleri yapıyor gibi göründüğünü, ancak aynı modelin tekrar ortaya çıkıp çıkmayacağını zamanın göstereceğini söyledi.

TechDev’in paylaştığı fiyat grafiği, BTC‘nin şu anda 2020’nin Kasım ayındaki piyasa yapısını anımsatan üç teknik sinyal verdiğini gösteriyor. Fiyat grafiğine göre BTC, Ocak ayında üzerine çıktıktan ve Mart ayında tekrar test ettikten sonra diyagonal dirençten yaptığı kırılımı doğruladı. Ayrıca, kripto para kralı geçen ayın sonlarında yaptığı sıçramanın ardından şu anda yatay destek seviyesinin üzerinde hareket ederek güçlü görünümünü doğruluyor.

Fiyat grafiğindeki Göreceli Güç Endeksi‘ne (RSI) bakıldığında, grafik momentum göstergesinin 14 aylık basit hareketli ortalamasının (SMA) üzerine çıktığını, desteği yeniden test ettiğini ve tekrar yukarı hareket ettiği görülüyor..

Bu üç sinyal 2020’nin Kasım ayından Bitcoin‘i birkaç ay içinde 10 bin doların üzerinden 60 bin dolara yükselmeden önce de görülmüştü. TechDev’e göre bu benzerliğin teyiti bu ay içinde yapılacak.

4 Yıllık Döngü Tezine Karşı Argüman Sundu

Analist, birçok piyasa katılımcısının geleneksel dört yıllık döngü teorisine dayalı tahminler yaptığını, ancak bunun yerine biraz daha karmaşık bir şeyin ortaya çıkabileceğini belirterek şunları söyledi:

Herkesi zengin edecek, öngörülebilir dört yıllık zirvelere olan inancımın beni diğer yorumlara karşı alerjik hale getirdiği zamanları hatırlıyorum. Belki de 2019’da başlayan aynı makro dürtü dalgasının içindeyiz ve sonuncusunda (2020 sonu) olduğu gibi mevcut dip dürtü için de benzer bir erken yapı görüyoruz. Ya da belki de dört yıllık döngü (3.5 yıla daha yakın), eğer varsa blok ödülü yarılanmasından değil likiditedeki değişikliklerden kaynaklanıyor. Belki de 2015/2016 sonlarına benzer bir parabolik ayağın ilk aşamalarındayız ve 2019’dan öncesine bakamayanlar ‘bir büyük dip daha’ yakalayamayacaklar.

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